Khi phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú
Với hàng triệu học sinh Hà Nội, bữa ăn bán trú không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự an tâm của phụ huynh. Trước đây, việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu thuộc về nhà trường và cơ quan chức năng, thì nay, phụ huynh ngày càng được tham gia sâu hơn. Sự đồng hành này góp phần tăng tính minh bạch, trách nhiệm và nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-phu-huynh-giam-sat-bua-an-ban-tru-418074.htm