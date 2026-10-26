Khi phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần làm gì?

Cụ thể, người nộp thuế khi phát hiện bị tạm hoãn xuất cảnh cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác nhận thông tin Tra cứu lại thông tin nghĩa vụ thuế và thông báo tạm hoãn xuất cảnh trên các kênh (Trang TTĐT, etax Mobile, Cổng DVC) để xác nhận chính xác.

Bước 2: Xác định khoản nợ và cơ quan thuế quản lý

Đọc kỹ nội dung thông báo để biết số tiền nợ, cơ quan thuế đang quản lý khoản nợ, thông tin liên hệ hỗ trợ.

Bước 3: Thực hiện nộp tiền

Thực hiện nghĩa vụ thuế (nộp đủ hoặc nộp giảm xuống dưới ngưỡng quy định) hoặc gửi phản hồi đến cơ quan thuế nếu có vướng mắc về nghĩa vụ thuế.

Bước 4: Gửi phản hồi đến cơ quan thuế Mở eTax Mobile; Chọn chức năng "Nộp thuế"; Nhấn "Tra cứu"; Chọn "Gửi phản hồi" tại khoản nộp vừa thanh toán. Nhập nội dung "Đã nộp tiền thuế, đề nghị hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh" và đính kèm ảnh chụp màn hình/file PDF chứng từ nộp tiền thành công của NNT.

Bước 5: Liên hệ cơ quan thuế

Liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ kiểm tra (nếu cần).