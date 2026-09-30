Khí phách xứ Quảng, dấu ấn còn mãi

Học sinh Phân hiệu 2 Trường THCS Tam Kỳ chăm chú lắng nghe lời thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chương trình do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Trường THCS Tam Kỳ tổ chức, gồm triển lãm chuyên đề “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi” và chương trình “Hành trình lịch sử - Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Dấu ấn về một cuộc đời lớn

Triển lãm chuyên đề lần này, cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng được kể theo câu chuyện lịch sử về thân thế, quá trình hoạt động và những cống hiến của cụ. Nội dung triển lãm được chia thành 4 phần, gồm: “Mạch nguồn chí lớn”; “Từ phong trào Duy Tân đến diễn đàn dân biểu”; “Tiếng Dân và khí tiết người làm báo”; “Một lòng phụng sự Tổ quốc”.

Qua các hình ảnh, tư liệu được sưu tầm giới thiệu, học sinh có dịp tìm hiểu hành trình của cụ Huỳnh, từ một người học trò xuất sắc của đất Quảng, tham gia phong trào Duy Tân, trải qua những năm tháng bị đày tại Côn Đảo, đến hoạt động báo chí với Báo Tiếng Dân. Sau đó, cụ tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đảm nhận trọng trách Quyền Chủ tịch nước vào năm 1946. Các tư liệu góp phần tái hiện một cuộc đời kiên trung, không màng danh lợi, một lòng tận tụy vì nước vì dân.

Tham quan triển lãm, Nguyễn Tuệ Lâm, học sinh lớp 7/6, cùng các bạn chăm chú xem từng hình ảnh, tư liệu và tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức lịch sử về cụ Huỳnh. Những thông tin lần đầu được biết khiến Tuệ Lâm thích thú và xúc động. “Trước đây, em đã được thầy cô chia sẻ nhiều thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng, và câu chuyện hôm nay càng thú vị, bởi lịch sử được học bằng hình ảnh, tư liệu rất trực quan. Qua những tư liệu này, em hiểu thêm về cuộc đời và những đóng góp của cụ Huỳnh đối với quê hương, đất nước”, Tuệ Lâm chia sẻ.

Học sinh hào hứng tìm hiểu thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại không gian trưng bày. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo ông Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, việc tổ chức triển lãm và chương trình trải nghiệm nhằm đưa những tư liệu, câu chuyện về cụ Huỳnh đến gần hơn với học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn về cuộc đời, tư tưởng, khí tiết và những đóng góp của cụ đối với quê hương, đất nước. Qua đó, học sinh có thêm cách tiếp cận lịch sử từ những tư liệu cụ thể, gắn với nhân vật và những dấu mốc của quê hương xứ Quảng.

Hơn một thế kỷ trước, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp là những người tiêu biểu của phong trào Duy tân ở xứ Quảng. Mỗi người có con đường hoạt động khác nhau, nhưng cùng chung khát vọng thay đổi thực trạng đất nước, quan tâm đến vận mệnh dân tộc và hướng đến một xã hội tiến bộ. Với cụ Huỳnh là hành trình từ học tập, khoa cử đến dấn thân, cống hiến và phụng sự nhân dân, đất nước.

“Nếu thế hệ cụ Huỳnh Thúc Kháng từng trăn trở làm thế nào để khai mở dân trí, chấn hưng dân khí, canh tân đất nước, thì thế hệ các em hôm nay cũng đang đứng trước những yêu cầu mới của thời đại. Từ tinh thần Duy tân của thế hệ đi trước, chúng tôi mong các em hôm nay sẽ hình thành một tinh thần Duy tân của thời đại mới, đó là tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám đổi mới, dám dấn thân và dám cống hiến”, ông Đức chia sẻ.

Lịch sử qua trải nghiệm của học sinh

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình lịch sử - Huỳnh Thúc Kháng - Khí phách xứ Quảng”, hàng trăm học sinh Phân hiệu 2 Trường THCS Tam Kỳ được tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức, tương tác và thử thách theo tinh thần “Học mà chơi - Chơi mà học”. Các em học sinh trực tiếp trả lời câu hỏi, khám phá tư liệu, tham gia thử thách và vận dụng kiến thức qua từng hoạt động ngoại khóa.

Rất nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử giá trị được giới thiệu đến học sinh và giáo viên Trường THCS Tam Kỳ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thông qua các phần giao lưu, câu hỏi và thử thách, những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng được truyền tải theo cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa có thêm những hiểu biết mới về nhân vật lịch sử gắn với vùng đất quê hương. Hoạt động cũng góp phần đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với học sinh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và bảo tàng trong giáo dục lịch sử.

Cô Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Kỳ cho rằng, việc học sinh tiếp cận trực tiếp với hình ảnh, tư liệu và câu chuyện lịch sử thông qua không gian trưng bày, triển lãm tạo thêm một phương thức học tập sinh động, gắn kiến thức trong sách với những nhân vật, sự kiện cụ thể. Những năm qua, nhà trường xác định giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử địa phương và tổ chức các hoạt động trải nghiệm là nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục toàn diện học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường và Bảo tàng Đà Nẵng qua chương trình lần này tạo điều kiện để học sinh tiếp cận lịch sử bằng hình ảnh, tư liệu và trải nghiệm thực tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, bảo tàng và cộng đồng trong giáo dục thế hệ trẻ.

“Lịch sử sẽ không chỉ nằm trong những trang sách. Lịch sử còn hiện diện trong những hiện vật, bức ảnh, tài liệu và câu chuyện mà chúng ta được trực tiếp nhìn thấy, tìm hiểu và trải nghiệm. Vì vậy, triển lãm là cơ hội quý để các em được học lịch sử bằng phương thức sinh động hơn; được gặp gỡ những tư liệu lịch sử cụ thể; được tìm hiểu về một con người cụ thể và từ đó có thêm những suy nghĩ về quê hương, đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ”, cô Nguyệt chia sẻ.

Theo cô Nguyệt, những giá trị đó có thể là lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần ham học hỏi, sự chính trực, bản lĩnh trước khó khăn và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước. Đây cũng là những phẩm chất nhà trường hướng đến bồi dưỡng cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài lớp học.