Khi nữ thiếu úy nói chuyện pháp luật với bà con bằng tiếng Hà Nhì

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị, cán bộ Công an xã Bum Tở (Lai Châu)

Từ công việc chuyên môn đến những video tuyên truyền pháp luật

Thiếu úy Sừng Tiểu Nhị là người dân tộc Hà Nhì, sinh ra và lớn lên tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, cô được phân công công tác tại Công an xã Bum Tở.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Nhị tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương. Với lợi thế thông thạo tiếng Hà Nhì, cô có thể trực tiếp trao đổi, giải thích các quy định pháp luật cho người dân bằng tiếng mẹ đẻ.

Thiếu úy Nhị tuyên truyền pháp luật cho học sinh tại điểm trường chính bản Phìn Khò, Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở

Ngoài những buổi tuyên truyền trực tiếp, nữ thiếu úy còn xây dựng các video ngắn về kiến thức pháp luật, đăng tải trên mạng xã hội. Nội dung tập trung vào những vấn đề thường gặp trong đời sống, sử dụng cách diễn đạt đơn giản để người dân dễ theo dõi.

Trong đó, loạt video “Hiểu luật cùng công an xã” đề cập đến các quy định pháp luật và những tình huống thực tế. Tính đến tháng 8/2026, các video trong loạt nội dung này đã thu hút tổng cộng hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Theo thiếu tá Lý Anh Thành, Phó Trưởng Công an xã Bum Tở, việc sử dụng mạng xã hội giúp đơn vị có thêm kênh phổ biến kiến thức pháp luật bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp. Đây cũng là cách để cán bộ trẻ vận dụng kỹ năng công nghệ và khả năng sử dụng tiếng dân tộc trong công việc.

Giải thích pháp luật bằng tiếng Hà Nhì

Tại một số bản vùng cao của xã Bum Tở, việc tiếp cận thông tin pháp luật còn gặp khó khăn do điều kiện địa lý và sự khác biệt về ngôn ngữ. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, chưa sử dụng thành thạo tiếng phổ thông nên gặp trở ngại khi tiếp nhận các nội dung tuyên truyền.

Trong những trường hợp này, việc sử dụng tiếng Hà Nhì giúp cán bộ công an trao đổi trực tiếp với người dân, giải thích các quy định và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Thiếu úy Nhị hướng dẫn Công dân người nước ngoài tham gia hiến máu tình nguyện tại xã Bum Tở tháng 9/2026

Trong các đợt hướng dẫn người dân làm căn cước, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thiếu úy Nhị kết hợp phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy, nhận diện các hình thức lừa đảo trên mạng và kỹ năng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ.

Tại các trường học, nội dung tuyên truyền tập trung vào an toàn giao thông, phòng tránh tệ nạn xã hội và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Những quy định pháp luật được giải thích thông qua các tình huống gần với sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Trong năm qua, thiếu úy Nhị đã trực tiếp tham gia 8 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bản Phìn Khò, Chà Dì, Tả Phìn và một số trường học trên địa bàn, với tổng cộng 2.578 lượt người tham dự.

Thiếu úy Nhị hướng dẫn người dân tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại bản Bo, xã Bum Tở

Anh Lùng Văn Hiếu, người dân bản Mấn, cho biết thiếu úy Nhị thường giải thích các quy định cụ thể, sử dụng cách nói dễ hiểu để người dân nắm được nội dung cần thực hiện.

Theo anh Hiếu, việc trao đổi bằng tiếng Hà Nhì giúp những người không thông thạo tiếng phổ thông thuận lợi hơn khi tìm hiểu các quy định pháp luật và giải quyết thủ tục hành chính.

Phát huy lợi thế ngôn ngữ trong công tác cơ sở

Theo Ban Chỉ huy Công an xã Bum Tở, đơn vị khuyến khích cán bộ vận dụng khả năng sử dụng tiếng dân tộc và công nghệ số vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đối với thiếu úy Sừng Tiểu Nhị, việc thông thạo tiếng Hà Nhì là một lợi thế khi công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cô tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2025, thiếu úy Sừng Tiểu Nhị được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Những buổi tuyên truyền an toàn giao thông và kỹ năng tự bảo vệ bản thân luôn diễn ra sôi nổi, gần gũi với các em học sinh trên địa bàn xã

Thời gian tới, Công an xã Bum Tở định hướng tiếp tục xây dựng các video tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và học sinh.

Với thiếu úy Sừng Tiểu Nhị, sử dụng tiếng mẹ đẻ kết hợp các nền tảng số là một cách để truyền tải thông tin pháp luật tới người dân địa phương. Từ những buổi tuyên truyền tại bản đến các video trên mạng xã hội, nội dung pháp luật được chuyển tải qua những hình thức phù hợp hơn với điều kiện tiếp nhận của từng nhóm người dân.