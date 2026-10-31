Khi nông thôn thu hút đầu tư

Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam tại CCN Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng với quy mô hiện tại hơn 5.000 lao động

“Khai hoang” công nghiệp

Hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của xã Trà Tân và các xã: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân lập được tổ chức vào ngày 24/10/2026 tại khuôn viên Khu dân cư Nam Hà, thôn Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Khu dân cư này nằm liền kề và cung ứng các dịch vụ tiện ích cho các chuyên gia và người lao động làm việc tại các CCN: Nam Hà, Nam Hà 2 và Đông Hà. 3 cụm này do 2 nhà đầu tư hạ tầng đến từ Hàn Quốc, Đồng Nai đã vào khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đồng Nai này đầu tư từ mấy năm trước. Lúc ấy, ở đây đã có các trang trại chăn nuôi heo, gà.

Như cảm nhận của chủ đầu tư hạ tầng 2 CCN: Nam Hà và Nam Hà 2 - Công ty TNHH Nam Hà Đức Linh tại hội nghị kết nối trên: “Trước đây, thôn Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và bây giờ là xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng; vốn dĩ là vùng đất thuần nông, có đời sống kinh tế khó khăn nên ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đây, chúng tôi có ý nghĩ, mong muốn đóng góp phát triển kinh tế địa phương và tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây được bền vững lâu dài. Đó là phải cùng đồng hành với chính quyền sở tại xây dựng hạ tầng công nghiệp”.

Đó là một hành trình tương tự như khai hoang công nghiệp, khi chủ đầu tư này xác định: Để thu hút được những nhà máy sản xuất, nhất là những nhà đầu tư thứ cấp có vốn FDI, điều tiên quyết là phải chuẩn bị hạ tầng hoàn chỉnh như hệ thống giao thông, điện, nước sạch và những dịch vụ công cộng kèm theo như chợ, trường học, y tế, thể dục thể thao và quỹ đất ở… để phục vụ cho người dân, công nhân đến sinh sống và làm việc gắn bó lâu dài với các nhà máy nơi đây.

Điều đáng nói, từ lúc chủ đầu tư này “khai hoang” công nghiệp ở đây thì những nhà đầu tư thứ cấp đã sớm nhận ra nơi này có thể kết nối giao thương vượt trội, logistics tối ưu với cước phí cạnh tranh nhất. Thế nên, họ thuê đất với diện tích lớn để xây dựng nhà máy nhiều giai đoạn. Để bây giờ, khi tuyến cao tốc đã hình thành, sân bay Long Thành đã xuất hiện, Cụm cảng nước sâu Quốc tế Cái Mép - Thị Vải được nhắc nhiều khiến nhiều người nhận biết khoảng cách dài nhất chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thì 2 CCN gồm Nam Hà và Nam Hà 2 với tổng diện tích hơn 100 ha đất xây dựng công nghiệp đã được lấp đầy 100%, sau 2 năm kêu gọi đầu tư. Trong hành trình này, dù các cơ quan chức năng, địa phương tiến hành thanh kiểm tra, kiểm soát nhưng mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi ở khu vực xung quanh vẫn diễn ra theo những mùa gió, ít nhiều tạo sự xung đột.

Khu vực 11 xã phía Tây Nam có nhiều sản phẩm OCop

Và bây giờ, từ hạt nhân công nghiệp này, 11 xã khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng muốn liên kết để thu hút đầu tư, trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch. Mỗi địa phương có lợi thế riêng; nếu được kết nối, khai thác hợp lý và gắn với nhu cầu thị trường, các lợi thế này sẽ bổ trợ cho nhau, tạo động lực phát triển chung của toàn khu vực. Tất nhiên, môi trường được nhắc đến đầu tiên.

Khai phá tạo chuỗi các khu, cụm công nghiệp

Tại hội nghị kết nối doanh nghiệp trên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh: “Khi phát triển công nghiệp thì môi trường đặt ra cần hết sức quan tâm. Môi trường ở đây không chỉ là trong KCN, CCN mà còn phải chú ý môi trường bên ngoài tác động KCN, CCN. Theo đó, việc xây dựng các KCN, CCN theo dự kiến, các ngành, địa phương liên quan phải tập trung vào môi trường xung quanh. Đối với khu vực nào, dự án nào có vấn đề thì xử lý ngay, tránh khi phát triển các KCN, CCN rồi thì môi trường không bảo đảm như vừa qua. Ban Quản lý các KCN tỉnh phải quan tâm phát triển ít nhất 10% các KCN sinh thái tại khu vực này theo quy định đến năm 2030”.

Khu dân cư Nam Hà nhìn từ trên cao

Thực tế, tại hội nghị, 11 xã đã giới thiệu 51 dự án trên nhiều lĩnh vực, trong đó ấn tượng là các KCN, CCN. Riêng tại xã Trà Tân, như lãnh đạo xã phát biểu là ngoài 3 CCN đang đi vào hoạt động, theo định hướng sẽ phát triển, mở rộng thêm 5 CCN và 4 KCN với diện tích trên 1.700 ha, chủ yếu là đất do Nhà nước quản lý. Xã kề bên là Suối Kiết cũng có khoảng 1.000 ha đất cho sự hình thành các KCN…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định, 11 xã phía Tây Nam tỉnh là một vùng đất bắt đầu được “khai phá”, tiếp giáp khu vực động lực phát triển của đất nước gồm TP Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Đã hội tụ đầy đủ các lợi thế và giờ chỉ tập trung vào một số kết nối để hình thành theo chuỗi các khu, CCN. Từ đây, việc đầu tư hạ tầng sẽ tập trung mang lại hiệu quả, tránh dàn trải. “Hội nghị hôm nay có nhiều nhà đầu tư tới tham dự, phát biểu và chia sẻ, chứng tỏ vùng này có sức hấp dẫn. Đây là lợi thế, là cơ hội phát triển và việc có làm được hay không là do chúng ta thôi”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong tháng 9/2026, xã Trà Tân đã có công văn về ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo, UBND xã Trà Tân thống nhất và có ý kiến đề xuất bổ sung khu vực không được phép chăn nuôi thuộc địa bàn xã Trà Tân gồm: Toàn bộ khu vực dân cư đã được phê duyệt trong quy hoạch chung xã Trà Tân (thôn 1, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 1A, thôn Đông Tân và thôn Nam Hà - nơi có các CCN). Các khu vực xây dựng công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật khác đã được phê duyệt trong quy hoạch chung xã Trà Tân.