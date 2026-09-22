Khi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ngày 22/9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững”.

Tham dự Lễ khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Ông Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, công bố Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2026. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo Ban tổ chức, Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 22 - 26/9 với quy mô khoảng 250 gian hàng tiêu chuẩn, gồm hơn 150 gian hàng giới thiệu hoạt động, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, xã, phường và các sở, ngành của tỉnh; cùng 100 gian hàng thuộc chương trình kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử và chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến.

Không gian lễ hội được tổ chức theo hướng đa dạng hóa hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại; trong đó có khu trưng bày, giới thiệu nông sản chủ lực của Tây Ninh, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến; khu gian hàng kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử; khu livestream bán hàng trên các nền tảng như TikTok, Shopee; khu giới thiệu các mô hình sản xuất tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống tưới hiện đại, nhà màng, nhà lưới; khu triển lãm hình ảnh về thành tựu ngành nông nghiệp và khu gian hàng doanh nghiệp để trưng bày, quảng bá, bán sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Thông qua lễ hội, Tây Ninh hướng tới tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với thương mại, dịch vụ, du lịch; giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến; doanh nghiệp với hợp tác xã, nông dân và sản phẩm với hệ thống phân phối, người tiêu dùng...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cho biết, những năm qua Tây Ninh từng bước chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, phát huy lợi thế từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chế biến và mở rộng thị trường.

Trong quá trình đó, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đến nay, Tây Ninh có 417 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Theo số liệu công bố của tỉnh, trong số này có 1 sản phẩm đạt 5 sao, 87 sản phẩm đạt 4 sao và 329 sản phẩm đạt 3 sao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tham quan, tìm hiểu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP được trưng bày tại Lễ hội. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cùng với hệ thống sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng, Tây Ninh có nhiều vùng nguyên liệu và nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, mía đường, khoai mì, cao su, mãng cầu, thanh long, chanh không hạt, chuối; các sản phẩm chế biến đặc trưng như bánh tráng, muối ớt, tinh bột mì cùng các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã tham gia chuỗi cung ứng trong nước và xuất khẩu. Theo lãnh đạo UBND tỉnh, nông, thủy sản Tây Ninh hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, đóng góp trên 1,5 tỷ USD mỗi năm vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, việc gia tăng sản lượng không còn là mục tiêu duy nhất. Chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chế biến sâu, năng lực phân phối và khả năng tiếp cận người tiêu dùng đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của nông sản. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội theo hướng kết hợp trưng bày, quảng bá với kết nối giao thương, thương mại điện tử và giới thiệu mô hình sản xuất tiên tiến được kỳ vọng tạo thêm kênh để các chủ thể OCOP, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn tham quan khu trưng bày, giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến của tỉnh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, trong giai đoạn phát triển mới, với không gian kinh tế được mở rộng và nhiều tiềm năng, lợi thế mới, Tây Ninh có điều kiện phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; lấy chất lượng, thương hiệu, thị trường và hiệu quả làm trọng tâm; đồng thời đẩy mạnh khoa học - công nghệ, chế biến sâu, chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị.

Năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Theo lãnh đạo UBND tỉnh, đây là mục tiêu cao, đòi hỏi sự đóng góp của tất cả ngành, lĩnh vực; trong đó, nông nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, không chỉ thông qua sản lượng mà còn bằng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích trong tổ chức Lễ hội. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị ngành nông nghiệp, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp tục tăng cường liên kết, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Theo định hướng này, mỗi vùng sản xuất phải hướng đến tạo ra giá trị cao hơn; mỗi sản phẩm cần có thị trường tiêu thụ ổn định hơn; mỗi chuỗi liên kết phải góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, việc tổ chức đồng thời các hoạt động trưng bày trực tiếp, bán hàng trực tuyến và kết nối giao thương nhằm từng bước thay đổi phương thức xúc tiến thương mại nông sản. Không chỉ đưa sản phẩm đến người tiêu dùng tại lễ hội, tỉnh hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng số, hệ thống phân phối và các mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2026 cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

"Một mục tiêu quan trọng khác là tạo diễn đàn để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và người sản xuất gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết chuỗi và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh", bà Đinh Thị Phương Khanh nhấn mạnh.