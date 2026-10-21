Khi nông sản lên sóng livestream

Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc HTX nông nghiệp và dược liệu Thiên Phúc, livestream bán gà.

Tại HTX nông nghiệp và dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, các phiên livestream được duy trì thường xuyên nhằm giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Qua đó, người sản xuất có thể trực tiếp chia sẻ về nguồn gốc, đặc điểm, chất lượng và cách sử dụng sản phẩm, đồng thời giải đáp những thắc mắc của khách hàng ngay trong phiên phát sóng.

Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc HTX nông nghiệp và dược liệu Thiên Phúc, cho biết: Những ngày đầu triển khai, các phiên livestream chỉ có vài người xem, phần lớn là người quen. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì hoạt động phát sóng và giới thiệu sản phẩm. Theo thời gian, lượng người quan tâm dần tăng lên, kéo theo số lượng khách hàng đặt mua. Điều quan trọng nhất khi livestream là phải duy trì tương tác, cung cấp thông tin rõ ràng để người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm và yên tâm lựa chọn.

Cũng như HTX nông nghiệp và dược liệu Thiên Phúc, những năm gần đây, HTX nông sản Phú Lương, xã Hợp Thành, đang từng bước khai thác kênh bán hàng này. Dù mới triển khai gần hai năm nhưng kênh bán hàng livestream đã giúp HTX có thêm phương thức quảng bá sản phẩm, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và duy trì kết nối với người mua trên các nền tảng số.

Chị Nguyễn Thị Hồng Diên, nhân viên marketing HTX nông sản Phú Lương, cho hay: Trước đây, HTX chủ yếu tiêu thụ sản phẩm qua các kênh truyền thống, thông qua giới thiệu của người quen hoặc tìm kiếm đại lý. Từ cuối năm 2024, HTX bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời cử thành viên tham gia các lớp tập huấn bán hàng trực tuyến do tỉnh tổ chức để từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới.

HTX nông sản Phú Lương tham gia chương trình livestream giới thiệu, quảng bá và bán nông sản xã Hợp Thành năm 2026.

Thực tế triển khai cho thấy, việc tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang “Nông sản hương quê” của Facebook và TikTok đã giúp HTX Nông sản Phú Lương mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Bên cạnh mạng lưới hơn 4.000 điểm bán tại khu vực phía Bắc, thông qua các nền tảng trực tuyến, sản phẩm của HTX còn đến được với người tiêu dùng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Không chỉ giúp người bán quảng bá sản phẩm, livestream còn tạo điều kiện để người mua tìm hiểu trực tiếp về hàng hóa trước khi quyết định đặt hàng. Chị Nguyễn Thu Hằng, ở phường Ngọc Hà (TP. Hà Nội), chia sẻ: Sống ở Hà Nội đã nhiều năm nhưng, tôi vẫn muốn tìm mua những sản phẩm quê nhà Thái Nguyên. Qua livestream, tôi có thể xem trực tiếp sản phẩm, hỏi người bán về chất lượng, cách sử dụng và giá cả trước khi đặt hàng. Cách mua này khá thuận tiện, nhất là khi tôi không có điều kiện về quê thường xuyên nhưng vẫn muốn lựa chọn được nông sản địa phương.

Thực tế cho thấy, livestream có thể giúp nông sản được biết đến nhanh hơn, nhưng để duy trì hiệu quả lâu dài, các HTX cần kết hợp quảng bá trên nền tảng số với nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín và tổ chức tốt khâu đóng gói, vận chuyển, đáp ứng đơn hàng. Đây cũng là những điều kiện cần thiết để chuyển sự quan tâm của người xem thành sức mua ổn định.