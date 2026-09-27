Khi nông dân miền núi Thường Xuân 'bắt nhịp' nông nghiệp bằng công nghệ và thị trường số

Nông dân Thường Xuân từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Ảnh: Linh Nhi

Ở Thường Xuân, sản xuất nông nghiệp lâu nay gắn với điều kiện địa hình miền núi và quy mô hộ gia đình. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm và phương thức canh tác truyền thống, một số nông dân đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, áp dụng kỹ thuật mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn.

ĐƯA CÔNG NGHỆ VÀO NHÀ LƯỚI

Trong số đó, mô hình trồng dưa lưới trong nhà lưới đang mở ra một hướng sản xuất mới. Với đặc điểm kiểm soát tốt hơn các yếu tố môi trường, hạn chế tác động của thời tiết và sâu bệnh, mô hình giúp người trồng chủ động hơn trong quá trình chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để hỗ trợ hội viên, Hội Nông dân xã Thường Xuân tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cùng với đó là hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất.

Từ khâu lựa chọn giống, chuẩn bị giá thể, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản, hội viên được hướng dẫn từng bước. Việc ứng dụng kỹ thuật giúp người dân giảm dần sự phụ thuộc vào phương thức canh tác truyền thống, đồng thời hướng tới quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát chất lượng tốt hơn.

Tại thôn Vụ Bản, gia đình ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Đào, là một trong những hộ phát triển mô hình dưa lưới trong nhà lưới. Không chỉ chú trọng khâu sản xuất, mô hình còn từng bước đưa công nghệ số vào quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đây cũng là cách để người sản xuất ở một xã miền núi có thể rút ngắn khoảng cách với thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng mà không hoàn toàn phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

LIVESTREAM BÁN HÀNG TẠI VƯỜN

Ngày 25/9, tại khu nhà lưới của gia đình ông Lê Văn Thanh ở thôn Vụ Bản, Hội Nông dân xã Thường Xuân tổ chức hoạt động hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm dưa lưới.

Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống, cán bộ Hội cùng hội viên trực tiếp livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Từ khu sản xuất, quy trình chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói dưa lưới đều được giới thiệu trực tiếp tới người xem.

Qua màn hình điện thoại, người tiêu dùng có thể quan sát nơi sản phẩm được trồng, tìm hiểu cách chăm sóc, chất lượng, nguồn gốc cũng như hình thức đóng gói, giao nhận. Sản phẩm sau thu hoạch được đóng gói và gắn mã truy xuất nguồn gốc, giúp người mua có thêm thông tin trước khi lựa chọn.

Livestream đang trở thành một kênh mới giúp nông dân Thường Xuân quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: Linh Nhi

Hoạt động này không chỉ nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm mà còn giúp nông dân làm quen với một phương thức bán hàng mới. Từ chỗ sản xuất rồi chờ thương lái hoặc tìm người mua, người nông dân có thể chủ động hơn trong việc giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng và xây dựng hình ảnh nông sản địa phương.

Thực tế từ buổi livestream cho thấy, việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên nền tảng số có thể tạo thêm một kênh tiếp cận thị trường ngay tại vùng sản xuất. Nhiều người quan tâm, tương tác và đặt mua sản phẩm, qua đó mở thêm cơ hội tiêu thụ dưa lưới cho hộ sản xuất.

Điều đáng chú ý là công nghệ được đưa vào không chỉ nằm ở khâu sản xuất. Từ hệ thống tưới, nhà lưới đến mã truy xuất nguồn gốc và livestream bán hàng, các khâu trong quá trình tạo ra và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng đang từng bước được kết nối.

Với nông dân miền núi, chuyển đổi từ cách sản xuất truyền thống sang mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không phải câu chuyện có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Chi phí đầu tư, kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm vận hành và đặc biệt là thị trường tiêu thụ vẫn là những vấn đề cần được giải quyết.

Nhà lưới giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc dưa lưới, hạn chế tác động của thời tiết và sâu bệnh. Ảnh: Linh Nhi

Tuy nhiên, từ những mô hình cụ thể như trồng dưa lưới trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm, một cách làm mới đang từng bước hình thành ở Thường Xuân.

Ở đó, nông dân không chỉ quan tâm đến việc trồng được bao nhiêu mà bắt đầu chú ý nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc, hình ảnh sản phẩm và nhu cầu của thị trường. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Hội Nông dân xã Thường Xuân tiếp tục xác định việc đồng hành cùng hội viên từ sản xuất đến tiêu thụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với tuyên truyền, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, kết nối nguồn vốn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số, quảng bá sản phẩm và kết nối các kênh tiêu thụ.

Từ những nhà lưới giữa vùng miền núi, những sản phẩm nông nghiệp của Thường Xuân đang có thêm cơ hội bước ra thị trường bằng cách thức mới. Khi khoa học kỹ thuật được đưa vào sản xuất và công nghệ số trở thành công cụ quảng bá, nông dân có thêm điều kiện nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng hướng sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.