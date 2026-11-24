Hội viên nông dân xã Thường Xuân livestream ngay tại khu nhà lưới, giới thiệu nông sản đến người tiêu dùng.

Tại khu phố Đông Hoàng, xã Thiệu Quang, anh Lê Văn Hùng là một trong những hội viên mạnh dạn đưa hoạt động kinh doanh các sản phẩm chế biến lên mạng xã hội. Cơ sở của anh chuyên sản xuất ngô cay, lạc rang tẩm vị, cơm cháy chà bông, bánh tráng trộn..., tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Trước đây, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong vùng hoặc thông qua các mối quen. Nhận thấy thói quen mua sắm của người tiêu dùng thay đổi, anh Hùng bắt đầu học cách chụp ảnh, quay video, viết nội dung và tương tác với khách hàng trên facebook. Từ đó, một “gian hàng số” được hình thành ngay trên trang cá nhân và fanpage của cơ sở. Nhờ chủ động quảng bá trên nền tảng số, cơ sở hiện tiêu thụ mỗi tháng gần 7 tấn ngô và hơn 6 tấn lạc. Việc công khai quy trình sản xuất, kiểm soát nguồn nguyên liệu và cung cấp thông tin rõ ràng cũng góp phần tạo dựng niềm tin, giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng trong và ngoài địa phương.

Không chỉ trong lĩnh vực chế biến, công nghệ số còn được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp. Tại thôn Vụ Bản, xã Thường Xuân, gia đình ông Lê Văn Thanh phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà lưới, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt, quy trình chăm sóc và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý, trong một phiên livestream ngay tại khu nhà lưới, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Thường Xuân, cùng gia đình ông Thanh trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt tiếp cận, tương tác và hàng trăm đơn hàng được chốt ngay trong thời gian phát.

Thời gian qua, các cấp HND trong tỉnh đang chú trọng đưa công nghệ đến gần hội viên thông qua những mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Tại phường Sầm Sơn, mô hình “Chi hội Nông dân với Thư viện số pháp luật” được triển khai tại 28 chi hội với 50 thành viên tham gia quản lý, vận hành. Hội viên được hướng dẫn tiếp cận nguồn thông tin pháp luật chính thống, biết cách tra cứu, kiểm tra cơ quan ban hành, hiệu lực và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, 50 thành viên nòng cốt được trang bị kỹ năng để hỗ trợ những người chưa thành thạo công nghệ ngay tại khu dân cư. Cách làm “người biết hướng dẫn người chưa biết” giúp thu hẹp khoảng cách số, nhất là với hội viên lớn tuổi.

Tại các phường Hạc Thành, Đông Tiến, mô hình “Chi hội Nông dân số” cũng được triển khai, tập trung hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, App Nông dân Việt Nam, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: “HND tỉnh Thanh Hóa xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức hoạt động hội, nâng cao năng lực cho hội viên và tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế. Hội duy trì các tổ hướng dẫn cài đặt, sử dụng App Nông dân Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội vào sản xuất, kinh doanh”.

Đến nay, toàn tỉnh có 310.796 cán bộ, hội viên nông dân cài đặt App Nông dân Việt Nam, dẫn đầu toàn quốc. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp hội đã tổ chức 166 hội nghị tuyên truyền, quán triệt với hơn 50.000 lượt người tham gia; duy trì 2.528 nhóm zalo cộng đồng tại các chi hội; xây dựng, đăng tải hơn 2.000 tin, bài, infographic, video về chuyển đổi số và phong trào nông dân. Phương thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” tiếp tục được chú trọng, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Cùng với phổ cập kỹ năng số, HND tỉnh còn gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế tập thể và nâng cao giá trị nông sản. Các cấp hội phối hợp với sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức 134 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 10.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, internet an toàn, tra cứu thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Nhiều HTX do hội hướng dẫn thành lập đã chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, nền tảng kết nối cung - cầu và mạng xã hội.

Khi người nông dân biết dùng công nghệ để sản xuất hiệu quả hơn, bán hàng chủ động hơn và kết nối trực tiếp hơn với thị trường, chuyển đổi số không còn là khái niệm trên giấy mà đã trở thành một phần của công việc hằng ngày. Đó chính là nền tảng để nông dân Thanh Hóa nâng cao giá trị nông sản, thích ứng với nền nông nghiệp hiện đại và tự tin bước vào không gian phát triển rộng lớn hơn.