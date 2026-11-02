Khi niềm tin được xây dựng từ năng lực thực thi

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17.

Niềm tin bắt nguồn từ kết quả cụ thể trong thực tiễn

Trong đời sống xã hội, niềm tin là một giá trị đặc biệt. Nó không thể được tạo ra bằng mệnh lệnh, càng không thể tạo ra bằng lời hứa suông. Niềm tin hình thành qua trải nghiệm, như cách một chính sách có thực sự làm cuộc sống tốt hơn.

Tại nhiều hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp: “Niềm tin của Nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn. Một hồ sơ đúng hẹn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng, một chính sách được thực hiện công bằng đều là những “đơn vị” rất cụ thể của niềm tin”.

Đất nước phát triển không phải bằng những lời hứa mà bằng năng lực thực thi đường lối, chủ trương của Đảng đáp ứng sự dõi theo và kỳ vọng lớn lao của Nhân dân. Thanh Hóa luôn nằm trong những tỉnh, thành phố tốp đầu, điểm sáng trong năng lực thực thi, những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực nói lên tất cả. Từ những tuyến đường được đẩy mạnh xây dựng, tăng cường tính kết nối, liên kết vùng tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện; từ nỗ lực tái cấu trúc, cải cách hành chính, loại bỏ thủ tục rườm rà tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững tạo ra diện mạo, bộ mặt mới cho nông thôn, miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chương trình hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông, xóa nhà tạm, nhà dột nát tạo ra những mái ấm đoàn viên cho hộ nghèo, gia đình chính sách... Nhân dân từng giờ, từng ngày nhìn thấy, cảm nhận thấy sự đổi thay và thụ hưởng thành quả.

Trên không gian mạng, lướt qua những bài viết, những dòng bình luận của người dân xứ Thanh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, có thể cảm nhận được một không khí hân hoan, tự hào lan tỏa mạnh mẽ. Sự hưởng ứng nhiệt thành của cộng đồng mạng không đơn thuần là “hiệu ứng đám đông”, đằng sau những cái “like”, những lượt “chia sẻ” là lòng yêu nước, là tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển quê hương, là giấc mơ cất cánh trên vùng đất anh hùng.

Từ triển khai quyết liệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Trong thời gian ngắn, Đảng ta ban hành hàng loạt Nghị quyết chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đảng bộ tỉnh triển khai nhanh chóng ngay sau khi Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, học tập; tiến hành hội nghị toàn tỉnh quán triệt, học tập nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, cụ thể hóa thành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai, cơ quan phối hợp, nguồn lực triển khai, thời gian thực hiện để đạt được kết quả, sản phẩm cụ thể.

Điểm cầu Tỉnh uỷ Thanh Hoá tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, đề ra chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Các chương trình, kế hoạch hành động từ tỉnh đến cơ sở bám sát thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, có thể đong đếm, kiểm nghiệm tiến độ, thời gian thực hiện, tất cả vì mục tiêu chung tạo ra kết quả, sản phẩm cụ thể của từng nội dung triển khai, đáp ứng yêu cầu của nền công vụ kiến tạo, chủ động, sáng tạo, hành động vì Nhân dân phục vụ.

Dư âm và ấn tượng với Nhân dân là nỗ lực và cả sự quyết tâm, kịp thời trong ban hành các nghị quyết, chỉ thị tháo gỡ điểm nghẽn, tạo kết quả đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đó là Nghị quyết số 08-NQ/TU “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, minh bạch, hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; Chỉ thị số 13-CT/TU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” theo tinh thần “7 dám”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển.

Đến “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”

Trong bối cảnh không gian số làm cho thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc xã hội biến động mạnh và mỗi người dân đều có khả năng trở thành một chủ thể truyền thông, niềm tin càng không thể được xây dựng bằng cách né tránh câu hỏi khó. Chính sự tâm huyết, nỗ lực, phát huy trách nhiệm nêu gương mới tạo ra niềm tin và sức thuyết phục lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 diễn ra ngày 2/10/2026.

Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định thông điệp làm "kim chỉ nam" cho hành động: “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”; khắc phục bằng được tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2026.

Với phương châm “Bàn làm, không bàn lùi”, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đã đi thị sát, khảo sát rất nhiều các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, làm việc với nhiều phường, xã, đặc biệt là các xã biên giới, bãi ngang, miền núi còn nhiều khó khăn, trực tiếp lắng nghe những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm việc tiếp công dân, chỉ đạo xử lý những vấn đề gai góc, phức tạp, xem xét kịp thời nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân; nhấn mạnh có khó khăn, vướng mắc phải chủ động, nỗ lực, kiên trì tìm biện pháp giải quyết, không viện lý do để thoái thác trách nhiệm, làm chậm trễ, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nỗ lực thực hiện trách nhiệm nêu gương, truyền lửa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định nghị quyết, chương trình hành động không chỉ nằm trên giấy mà mục tiêu, chỉ tiêu phải được triển khai, hiện thực hóa trong thực tiễn; chú trọng công tác thực thi theo hướng rõ công việc triển khai, rõ lộ trình, thời gian thực hiện, rõ nguồn lực, lượng hóa kết quả đầu ra; làm nghiêm túc, làm nỗ lực, kiên trì, làm đến cùng, làm có hiệu quả để tạo ra sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến thực chất.

Tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước những mục tiêu phát triển rất cao, càng cần tăng tốc, niềm tin của người dân càng là nguồn lực quý giá. Nhưng nguồn lực ấy chỉ bền vững khi được nuôi dưỡng hằng ngày bằng hiệu quả công việc, sự công bằng của chính sách, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Khi chính sách đúng đi cùng thực thi tốt, khi lời nói đi cùng hành động, niềm tin sẽ được bồi đắp. Nó được hình thành một cách tự nhiên từ chính những thay đổi cụ thể mà mỗi người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống.

Khi lòng dân đã thuận, niềm tin đã bền chặt, việc hiện thực hóa xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp văn minh chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.