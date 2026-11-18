Có một nghịch lý đang diễn ra trong thế giới quảng cáo. Chưa bao giờ việc tạo ra nội dung lại dễ đến thế, khi trí tuệ nhân tạo có thể dựng một gương mặt, một giọng nói, một đoạn quảng cáo chỉ trong vài phút. Nhưng cũng chưa bao giờ niềm tin của người tiêu dùng lại trở nên khan hiếm và đắt đỏ đến vậy. Giữa biển nội dung được sản xuất hàng loạt, thứ con người thật sự tìm kiếm không phải là thêm một lời chào hàng, mà là một tiếng nói đáng tin.

Suốt một thời gian dài, ngành quảng cáo đo lường sức mạnh của người có ảnh hưởng bằng những con số dễ thấy: bao nhiêu lượt theo dõi, bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt thích.

Thương hiệu đổ tiền cho những tài khoản triệu người theo dõi với niềm tin rằng độ phủ càng lớn thì hiệu quả càng cao. Nhưng khi ai cũng có thể mua lượt theo dõi, khi các gương mặt ảo do máy tạo ra cũng có thể gom hàng trăm nghìn người hâm mộ, thì con số ấy mất dần ý nghĩa. Câu hỏi quan trọng không còn là có bao nhiêu người nhìn thấy, mà là có bao nhiêu người thật sự lắng nghe, tin tưởng và hành động theo.

Ảnh minh họa

Sự chuyển dịch này không phải lý thuyết xa vời. Người tiêu dùng ngày càng tinh ý. Họ nhận ra đâu là lời khen được trả tiền, đâu là trải nghiệm thật. Họ hoài nghi những video hoàn hảo đến mức phi thực tế, và họ quay sang tìm những tiếng nói gần gũi, có chuyên môn, dám nói cả điểm yếu của sản phẩm. Trong một thế giới mà cái gì cũng có thể làm giả, sự chân thật trở thành thứ hàng hiếm, và vì hiếm nên có giá.

Với người làm marketing, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để làm nghề tử tế hơn. Thách thức ở chỗ không thể tiếp tục chạy theo những con số phù phiếm, không thể mua sự chú ý bằng chiêu trò rồi hy vọng doanh số tự đến.

Cơ hội ở chỗ, khi niềm tin trở thành thước đo, thì chính những thương hiệu trung thực, những người có ảnh hưởng giữ được uy tín sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Một lời giới thiệu thật lòng từ một người đáng tin có sức nặng hơn hàng nghìn lượt hiển thị vô hồn.

Điều này đặc biệt đúng với những sản phẩm gắn với đời sống gia đình, với sức khỏe và sự an toàn của con trẻ. Một người mẹ chọn mua hộp sữa, lọ thực phẩm chức năng hay món đồ cho con không bị thuyết phục bởi hiệu ứng hình ảnh lộng lẫy, mà bởi cảm giác người giới thiệu thật sự hiểu và thật sự quan tâm. Niềm tin ở đây không phải là một chỉ số marketing, nó là trách nhiệm.

Công nghệ sẽ còn tiến xa, và ranh giới giữa thật và ảo sẽ còn mờ hơn nữa. Nhưng chính vì thế, giá trị của sự chân thật sẽ càng được khẳng định. Thương hiệu nào hiểu rằng mình không chỉ bán sản phẩm mà còn gìn giữ niềm tin của người tiêu dùng, thương hiệu đó sẽ đứng vững. Còn những ai xem niềm tin là thứ có thể khai thác cạn kiệt để đổi lấy doanh số ngắn hạn, họ sẽ sớm nhận ra mình đã đánh mất tài sản quý giá nhất.

Trong cuộc đua mới của ngành quảng cáo, người thắng không phải người ồn ào nhất, mà người đáng tin nhất. Và đó có lẽ là một tin tốt, cho cả người làm nghề lẫn người tiêu dùng.