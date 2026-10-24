Khi những vùng chè trở thành điểm đến du lịch

Ông Vũ Thành Thơm, Giám đốc HTX Chè Đạt Phát (áo xanh) thăm khu vực chè hữu cơ.

Dừng chân trên Quốc lộ 3 mới, đoạn qua địa bàn xã Vô Tranh, du khách đến với nhà sàn của HTX Chè Đạt Phát để thưởng thức những chén trà ngon, an toàn, chất lượng. Đây là nơi quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và du khách được tham quan những vườn chè xanh tươi và khu chế biến chè khang trang.

HTX Chè Đạt Phát đang sử dụng quy trình chăm sóc chè VietGAP, hữu cơ. Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc, thu hái và sản xuất hoàn toàn sạch, HTX chè Đạt Phát đã có 4 sản phẩm trà đạt OCOP 4 sao, tạo việc làm thường xuyên và nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã cũng như những hộ gia đình liên kết cung cấp nguồn nguyên liệu.

Đưa chúng tôi thăm vườn chè xanh tốt, ông Vũ Thành Thơm, Giám đốc HTX giới thiệu: Năm 2024, HTX chè Đạt Phát thu mua trứng tồn kho của các công ty lớn nên rẻ, đem về bón thêm cho chè. Ban đầu bón thử nghiệm 2 quả trứng/cây chè, bằng cách cuốc hố và cho trứng xuống lấp lại. Sau một thời gian nhận thấy cây chè phát triển tốt, mỗi năm HTX tiếp tục bón 4 quả trứng cho mỗi cây chè.

Đại diện HTX cho biết thêm: Hiện nay, chúng tôi đang triển khai mô hình bón trứng kết hợp phân hữu cơ cho 5 ha chè. Chi phí thực hiện tuy cao hơn cách bón truyền thống, nhưng mục tiêu lớn nhất của HTX không phải là lợi nhuận trước mắt, mà là chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng. Việc ủ trứng cùng phân hữu cơ giúp bổ sung dinh dưỡng tối ưu, nhờ đó cây chè phát triển xanh tốt và chất lượng trà nâng lên rõ rệt.

Đối với HTX Chè Búp Ngọc, xã Phú Thịnh, được thành lập từ đầu năm 2026, với 20 thành viên. Vùng nguyên liệu trên 25ha của HTX đang áp dụng chăm sóc theo định hướng gìn giữ phương pháp làm trà thủ công truyền thống kết hợp quy trình hữu cơ. Phát huy lợi thế ngay dưới chân dãy núi Tam Đảo, có dòng suối, khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho vùng nguyên liệu chè phát triển lâu dài, tạo không gian trải nghiệm vùng chè thêm đặc sắc.

Nhờ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ khâu chăm sóc, thu hái, chế biến đến đóng gói, kết hợp hài hòa phương pháp truyền thống với kỹ thuật sản xuất tiên tiến, sản phẩm của HTX vừa giữ trọn hương vị tự nhiên, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Các sản phẩm được đầu tư về bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên nền tảng số, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Trần Thị Trang, Giám đốc điều hành HTX Chè Búp Ngọc khẳng định: “Các thành viên HTX luôn chủ động trau dồi kiến thức, đầu tư máy móc hiện đại để nâng tầm chất lượng sản phẩm. Người làm chè nâng niu từng búp trà hái tay, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hữu cơ, nhằm giữ trọn hương vị tinh túy đặc trưng của trà Thái Nguyên”.

Khu chế biến chè của HTX Chè Búp Ngọc.

Không chỉ sản xuất chè, HTX trà Búp Ngọc còn xây dựng Khu văn hóa thưởng trà gắn với nếp nhà sàn truyền thống, khung cảnh và các vật dụng gia đình của dân tộc Nùng. Nơi đây còn là không gian để thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc khi có các đoàn khách đến lưu trú.

Ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh cho biết: Để lan tỏa hình ảnh vùng chè và nâng tầm thương hiệu sản phẩm, địa phương đẩy mạnh quảng bá qua các kênh truyền thông, mạng xã hội và hệ thống phân phối đa dạng. Trong đó, việc gắn kết sản xuất với phát triển du lịch trải nghiệm được xem là hướng đi hiệu quả, giúp người làm chè kết nối trực tiếp với thị trường trong nước và quốc tế.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Thái Nguyên tập trung xây dựng chuỗi giá trị “văn hóa - nông nghiệp - du lịch” với cây chè là trung tâm. Nhiều doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã chủ động kết hợp sản xuất chè với dịch vụ du lịch sinh thái; hình thành các không gian thưởng trà và mô hình trải nghiệm thực tế. Qua đó, từng bước gia tăng giá trị sản phẩm trà, quảng bá điểm đến và đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ nâng cao đời sống người dân.