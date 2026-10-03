Khi những tài năng thiên văn khám phá di sản Thăng Long

Sau những giờ làm bài thi và các hoạt động chuyên môn, các bạn trẻ có dịp trải nghiệm một không gian giàu giá trị lịch sử của Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long.

Hoàng thành Thăng Long là nơi đang diễn ra Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 - năm 2026.

Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia hào hứng bước vào Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Trước khi khám phá khu di sản, các đoàn được giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và những giá trị nổi bật của Hoàng thành Thăng Long.

Không chỉ tranh tài trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, các thí sinh còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia.

Thí sinh Tanadash Rujạnun đến từ Thái Lan (nam, ở giữa) chia sẻ, Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, còn Hà Nội là Thủ đô thân thiện, mến khách. Lần đầu đến Hà Nội, em có trải nghiệm tuyệt vời, khó quên và mong muốn sẽ được trở lại vào dịp gần nhất.

Cùng cảm xúc với Tanadash Rujạnun, thí sinh Maja Rihtarsic đến từ Slovenia thích thú khi được hiểu thêm về chiều sâu lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Những nụ cười rạng rỡ của các thí sinh trong hành trình khám phá Hà Nội.

Chuyến tham quan góp phần làm phong phú trải nghiệm của các thí sinh IOAA 2026, bên cạnh những giờ thi đấu trí tuệ căng thẳng.

Qua hoạt động giao lưu văn hóa, các thí sinh có thêm cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế.

Các thí sinh ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong chuyến tham quan di sản.

Khoảnh khắc giao lưu vui vẻ giữa các thành viên của những đoàn dự thi IOAA 2026.

Những kỷ niệm tại Hoàng thành Thăng Long góp thêm sắc màu cho hành trình tham dự IOAA 2026 của các thí sinh quốc tế tại Hà Nội.

Hành trình khám phá Hoàng thành Thăng Long để lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian các đoàn quốc tế có mặt tại Hà Nội tham dự IOAA 2026.