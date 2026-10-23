Khi những tài năng múa trẻ kể câu chuyện văn hóa Việt

Ngày 23.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc” năm 2026. Dự kiến diễn ra trong tháng 11 tại TP.HCM và Hà Nội, đây là lần đầu tiên một cuộc thi múa quy mô toàn quốc được tổ chức dành riêng cho học sinh, sinh viên, tạo sân chơi để người học thể hiện khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo.

Mang chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi hướng đến sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo. Các tác phẩm được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đồng thời tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới, kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống và hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thông tin về cuộc thi. Ảnh: HàNộiMới

Theo số liệu đăng ký được Ban Tổ chức tổng hợp (chốt đến ngày 10.10.2026), cuộc thi có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tham gia, với 158 tiết mục và tổng cộng 421 thành viên các đoàn dự thi. Trong đó, đợt thi tại TP.HCM có 88 thí sinh đến từ 8 cơ sở đào tạo; đợt tại Hà Nội có 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Cuộc thi được chia thành hai đợt. Tại TP.HCM, các phần thi diễn ra từ ngày 3 đến 6.11.2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM (số 51 Quốc Hương, phường An Khánh). Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19 giờ 30 ngày 3.11; lễ bế mạc và trao giải dự kiến vào 19 giờ ngày 6.11.

Tại Hà Nội, cuộc thi diễn ra từ ngày 10 đến 12.11.2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam (số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ). Lễ khai mạc dự kiến vào 14 giờ ngày 10.11, còn lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 19 giờ ngày 12.11.

Bốn bảng thi được thiết kế để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; bảng B là múa đương đại; bảng C gồm múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; bảng D dành cho tài năng biên đạo.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai bảng thi và tối đa hai tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi.

Với những nhóm thể loại khác nhau, sân chơi này không chỉ dành cho người theo đuổi kỹ thuật biểu diễn mà còn mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ quan tâm đến sáng tác, biên đạo. Các tác phẩm được khuyến khích phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện những giá trị nhân văn, tư duy sáng tạo và khả năng tìm tòi cách biểu đạt.

Việc đánh giá được thực hiện theo Quy chế tổ chức Cuộc thi và Quy chế chấm, xét giải thưởng đã ban hành. Các tiêu chí tập trung vào kỹ thuật và ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.

Ban Giám khảo quy tụ nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia.

Ban Giám khảo gồm một trưởng ban và bốn thành viên là những nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia có kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa. Trưởng ban là Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM.

Các thành viên gồm Nghệ sĩ Ưu tú Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM; Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Quỳnh Phương, giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nghệ sĩ Ưu tú Cao Chí Thành, giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; và ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.

Thành phần này kết hợp kinh nghiệm biểu diễn, giảng dạy, biên đạo cùng góc nhìn quốc tế. Căn cứ vào quy chế chấm giải, Ban Giám khảo sẽ xem xét cả kỹ thuật, khả năng biểu đạt và hiệu quả nghệ thuật của từng tiết mục, qua đó đánh giá những yếu tố tạo nên chất lượng tổng thể của tác phẩm.

Theo cơ cấu giải thưởng được phê duyệt, tại mỗi đợt thi, mỗi bảng có một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba. Cuộc thi còn có các giải chuyên đề gồm Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Ngoài việc phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ, cuộc thi được kỳ vọng tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thử thách bản thân, tiếp nhận phản hồi chuyên môn, học hỏi từ bạn bè và từng bước hình thành bản lĩnh nghề nghiệp. Việc đưa tác phẩm đến trước Ban Giám khảo cũng giúp người học có thêm trải nghiệm thực hành, nhận diện thế mạnh và những mặt cần tiếp tục hoàn thiện.

Thông tin chính thức về Cuộc thi được cập nhật trên các kênh thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Fanpage Cuộc thi: https://www.facebook.com/profĩle.php?id=61594099865993

Với các cơ sở đào tạo, đây là dịp trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Cuộc thi cũng tạo điều kiện để nhà trường, người học và thực tiễn biểu diễn gặp nhau, giúp hoạt động đào tạo gắn kết hơn với những yêu cầu của nghề nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, các tác phẩm dự thi có thể góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, khuyến khích sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc và khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa. Truyền thống không chỉ được gìn giữ bằng việc tái hiện những hình thức đã có, mà còn có thể tiếp tục hiện diện qua cách người trẻ tìm tòi, diễn giải và chuyển tải chất liệu văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mình.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP. Sự kiện đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11...