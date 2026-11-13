Khi những 'ông lớn' giáo dục mất sức hút với sinh viên quốc tế

Theo Khảo sát đối chuẩn tuyển sinh toàn cầu (Global Enrolment Benchmark Survey), với sự tham gia của hơn 400 trường đại học tại 63 quốc gia, những hạn chế về thị thực và chính sách nhập cư là trở ngại lớn nhất đối với hoạt động tuyển sinh sinh viên quốc tế hiện nay.

Chính sách siết chặt thị thực đang ảnh hưởng đến các điểm đến du học truyền thống như Australia, Canada, Anh và Mỹ

Khảo sát do Studyportals, Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (Association of International Educators) và Oxford Test of English thực hiện cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10/2026, có tới 62% trường đại học tại nhóm bốn điểm đến du học truyền thống gồm Australia, Canada, Anh và Mỹ ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế bậc sau đại học giảm. Tỷ lệ này tại các quốc gia khác chỉ là 27%.

Diễn biến trên phản ánh tác động ngày càng rõ của các chính sách kiểm soát nhập cư đối với khả năng thu hút nhân tài quốc tế của những nền giáo dục vốn có sức cạnh tranh hàng đầu.

Một đại diện trường đại học Anh tham gia khảo sát cho biết, các hạn chế về thị thực là yếu tố tác động tiêu cực lớn nhất đến tuyển sinh, bên cạnh chi phí sinh hoạt và những thay đổi chính sách trên toàn cầu.

Tại Mỹ, xu hướng cũng không mấy khả quan. Các chính sách nhập cư thắt chặt dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo thêm rào cản đối với sinh viên quốc tế. Theo khảo sát, số lượng tuyển sinh sau đại học tại các trường đại học Mỹ giảm 59%.

Theo khảo sát, số lượng tuyển sinh sau đại học tại các trường đại học Mỹ giảm 59%

Châu Á và châu Âu gia tăng sức hút

Trái ngược với tình hình tại nhóm bốn điểm đến truyền thống, các trường đại học ở châu Âu lục địa và châu Á đang ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn.

Tại hai khu vực này, một nửa số cơ sở giáo dục đại học tham gia khảo sát báo cáo lượng sinh viên quốc tế bậc đại học tăng, với mức tăng trung bình 4%. Ở bậc sau đại học, số lượng tuyển sinh cũng tăng 2%.

Đáng chú ý, châu Á đang nổi lên như một điểm đến có sức cạnh tranh ngày càng lớn. Có tới 59% trường đại học trong khu vực ghi nhận lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế bậc sau đại học tăng, với mức tăng trung bình 7%.

Những con số này cho thấy khi các rào cản về thị thực, chi phí và điều kiện nhập cư gia tăng, những quốc gia có chính sách tiếp nhận cởi mở hơn đang có thêm cơ hội thu hút sinh viên và nguồn nhân lực quốc tế.

Ông Edwin van Rest, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Studyportals cho rằng xu hướng dịch chuyển sinh viên quốc tế trên toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt ở các chương trình sau đại học. Đây cũng là nhóm chương trình có vai trò quan trọng trong việc thu hút nhân tài mà các quốc gia cần để duy trì năng lực cạnh tranh.

Theo ông, châu Á và châu Âu tiếp tục tăng trưởng một phần bởi các khu vực này nhận thức rõ giá trị của nguồn nhân lực quốc tế. Từ kết quả khảo sát, ông Edwin van Rest nhấn mạnh: “Thông điệp với các quốc gia tiếp nhận sinh viên hiện rất rõ ràng: chào đón sinh viên quốc tế là một khoản đầu tư vào khả năng cạnh tranh trong tương lai của chính họ”.