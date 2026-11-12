Khi những nhà giáo tương lai cất tiếng hát Hà Nội

NSND Quang Thọ, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, diva Mỹ Linh cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang tích cực tập luyện cho đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi”. Không chỉ có những màn kết hợp đặc biệt, chương trình còn là dịp để nhiều thế hệ nghệ sĩ trở về với mái trường từng gắn bó.