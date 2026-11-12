Khi những nhà giáo tương lai cất tiếng hát Hà Nội
Từ những giờ học thanh nhạc trên giảng đường đến ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, hành trình theo đuổi âm nhạc của nhiều bạn trẻ luôn bắt đầu bằng niềm đam mê và những cơ hội thử sức. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, không khí đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đang trở nên sôi nổi, khi nhiều sinh viên lựa chọn bước ra khỏi không gian lớp học để thử thách bản thân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nhung-nha-giao-tuong-lai-cat-tieng-hat-ha-noi-246261112165209284.htm