Khi những giai điệu chạm vào đời sống

Một tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân” lần thứ V, năm 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức đã mang đến một không gian giầu cảm xúc. Với những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước cùng các ca khúc thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, liên hoan đã phác họa bức tranh đa sắc về đời sống tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh.

Phát biểu tại đêm chung kết trao giải, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan, nhấn mạnh: Bên cạnh những giá trị được đo đếm bằng doanh thu, thị trường hay việc làm, doanh nhân còn mang trong mình khát vọng đóng góp cho quê hương, cộng đồng và đất nước. Nếu chiến lược là điều kiện để doanh nghiệp đi xa, bản lĩnh giúp doanh nhân vươn tầm thì văn hóa chính là sức mạnh nội sinh để doanh nghiệp phát triển bền vững. Bởi vậy, “Khát vọng Doanh nhân” không chỉ là tên gọi của một sân chơi nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng thịnh vượng, tinh thần gắn kết và trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan phát biểu trong đêm chung kết trao giải Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân”.

Được tổ chức hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, liên hoan năm nay có sự tham gia của 18 đơn vị thuộc các tổ chức hội, hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với thông điệp “Đam mê hội tụ - Tài năng tỏa sáng”, các đơn vị đã mang đến nhiều hình thức biểu diễn đa dạng, từ tốp ca, hát múa đến những tiết mục mashup kết hợp nhiều ca khúc, thể hiện sự đầu tư và tinh thần sáng tạo.

Đằng sau những phần trình diễn chỉn chu về âm nhạc, trang phục và dàn dựng là quá trình cùng nhau lên ý tưởng, tập luyện và phối hợp. Mỗi tiết mục hoàn thiện không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên mà còn cần tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của cả tập thể. Dù vốn quen với nhịp độ công việc trên thương trường, các doanh nhân vẫn dành thời gian, tâm huyết cho nghệ thuật, tạo nên những trải nghiệm khác biệt ngoài công việc thường ngày.

Một tiết mục tại Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Anh Nguyễn Việt Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, đơn vị tham gia liên hoan năm nay, chia sẻ: “Dù rất bận rộn với công việc chuyên môn, nhưng chúng tôi vẫn chủ động sắp xếp thời gian, hỗ trợ nhau luyện tập để có tiết mục đạt kết quả tốt nhất”.

Với anh Việt Anh và các thành viên trong đội thi, niềm vui không chỉ đến từ những phút giây biểu diễn trước khán giả mà còn được vun đắp trong suốt quá trình tập luyện. Khoảng thời gian cùng nhau hoàn thiện từng động tác, phối hợp từng phần biểu diễn đã tạo cơ hội để các thành viên hiểu nhau hơn, đồng thời có thêm nhiều kỷ niệm ý nghĩa bên cạnh công việc chuyên môn.

Là thành viên trong đội thi của Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta, chị Thiều Thị Hà cũng hào hứng khi được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ cùng đồng nghiệp. Với chị, mỗi buổi tập là dịp để các thành viên phối hợp ăn ý hơn, cùng nhau hoàn thiện tiết mục. Còn khi đứng trên sân khấu, niềm vui đến từ việc được tự tin thể hiện khả năng của bản thân và cùng đồng đội mang đến cho khán giả một phần trình diễn trọn vẹn.

Một số tiết mục tham dự Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân” lần thứ V, năm 2026.

Với tinh thần hào hứng và sự đầu tư nghiêm túc, các đơn vị đã mang đến sân khấu Liên hoan nghệ thuật “Khát vọng Doanh nhân” năm 2026 những phần trình diễn chỉn chu, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết. Mỗi tiết mục mang một sắc thái riêng, gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, sân khấu liên hoan không chỉ là nơi hội tụ tài năng mà còn trở thành điểm gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Đông đảo doanh nhân, người lao động tại các doanh nghiệp và khán giả đến theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Nếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bản lĩnh doanh nhân được thể hiện qua khả năng nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và đưa doanh nghiệp phát triển thì trên sân khấu, một diện mạo khác của họ được bộc lộ qua cảm xúc, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội. Âm nhạc mở ra cơ hội để mỗi người khám phá khả năng của bản thân, chia sẻ niềm đam mê và tìm thấy sự cân bằng sau những bộn bề công việc.

Qua mỗi lần tổ chức, “Khát vọng Doanh nhân” từng bước khẳng định vai trò là sân chơi văn hóa ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Ở đó, khát vọng của doanh nhân không chỉ được thể hiện qua những thành tựu trên thương trường mà còn hiện diện trong tình yêu nghệ thuật, tinh thần gắn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Khi những giai điệu chạm vào đời sống, nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối con người, góp phần làm giàu đời sống tinh thần và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho quê hương.