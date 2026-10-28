Khi những cuốn sách cũ tiếp tục hành trình mới...

Hội sách Mùa thu 2026 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Công viên Cầu Giấy, Hà Nội, từ ngày 28/10 đến 1/11/2026. Chương trình hướng tới lan tỏa tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc và tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Điểm nhấn của hội sách là hoạt động đổi sách cũ lấy sách mới, qua đó giúp bạn đọc làm mới tủ sách cá nhân, đồng thời góp phần đưa những cuốn sách đã qua sử dụng đến với nhiều người hơn. Những cuốn sách được tiếp nhận sẽ được tổng hợp để trao tặng cho thư viện, góp phần bổ sung nguồn tài liệu cho các không gian đọc và lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

Hội sách Mùa thu 2026 lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức với cộng đồng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Đổi sách cũ, trao tri thức đến cộng đồng

Chia sẻ với Người Đưa Tin, anh Mai Duy Anh, đại diện Nhã Nam một trong những đơn vị tổ chức, cho biết các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn, tạo điều kiện để bạn đọc, nhất là các bạn trẻ, tiếp cận nhiều đầu sách và có thêm những trải nghiệm thú vị với sách.

Anh Mai Duy Anh cho biết hội sách được tổ chức với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ảnh: Quốc Tiệp).

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Hội sách Mùa thu 2026 là việc đổi sách cũ lấy sách mới, theo anh Duy Anh hoạt động đổi sách được thiết kế theo hình thức đơn giản, thuận tiện. Bạn đọc có thể mang những cuốn sách đã đọc đến hội sách để đổi lấy các đầu sách thuộc danh mục của những đơn vị tổ chức. Ban tổ chức tiếp nhận sách, tổng hợp và chuyển tặng thư viện nhằm tiếp tục đưa sách đến với những người có nhu cầu.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tri thức, giúp những người chưa có nhiều điều kiện tiếp cận sách có thêm cơ hội đọc và học hỏi", anh Mai Duy Anh chia sẻ.

Anh Mai Duy Anh cũng cho biết, hoạt động này không chỉ khuyến khích độc giả chia sẻ những cuốn sách mình đã đọc mà còn kéo dài vòng đời của sách, giúp mỗi cuốn sách tiếp tục đến với những người đọc mới.

Từ việc trao đổi sách, tri thức được lan tỏa theo cách gần gũi, thiết thực. Một cuốn sách sau khi hoàn thành hành trình với người đọc trước có thể tiếp tục mở ra những góc nhìn mới, khơi gợi niềm yêu thích đọc sách ở những người tiếp nhận tiếp theo.

Khi những cuốn sách cũ tiếp tục hành trình mới

Có mặt tại hội sách, nhiều bạn đọc trẻ bày tỏ sự hào hứng trước hoạt động đổi sách, bởi đây là cơ hội để vừa tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích, vừa góp phần chia sẻ tri thức với cộng đồng.

Các bạn trẻ hào hứng với hoạt động đổi sách tại Hội sách Mùa thu 2026 (Ảnh: Quốc Tiệp).

Bạn Nguyễn Thị Thủy Giang cho biết, biết đến hội sách thông qua Facebook. Giang đặc biệt yêu thích hoạt động đổi sách vì có thể mang những cuốn sách không còn nhu cầu sử dụng để đổi lấy các đầu sách mới.

Theo Giang, việc những cuốn sách cũ được trao tặng cho thư viện là hoạt động ý nghĩa, giúp nhiều người có thêm cơ hội tiếp cận với tri thức. Thay vì nằm trên giá sách sau khi được đọc xong, mỗi cuốn sách có thể tiếp tục hành trình của mình, đến với những độc giả mới và mang lại những giá trị thiết thực.

Cùng chung suy nghĩ, anh Lê Anh Tuấn, 31 tuổi, cho rằng hội sách là hoạt động có ý nghĩa trong việc khuyến khích thói quen đọc và tinh thần ham học hỏi, đặc biệt trong giới trẻ. Biết đến chương trình qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và fanpage của các nhà sách, anh Tuấn đánh giá cao sự đa dạng về đầu sách cũng như cách tổ chức hoạt động đổi sách.

Anh Lê Anh Tuấn cho rằng hội sách là hoạt động có ý nghĩa trong việc khuyến khích thói quen đọc sách (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo anh, việc trao tặng những cuốn sách đã đọc cho thư viện là cách làm thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc. Những cuốn sách không còn được sử dụng trong tủ sách cá nhân có thể trở thành nguồn tài liệu hữu ích cho người khác, đồng thời giúp các bạn trẻ tiếp cận thêm nhiều nội dung mới.

Với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Minh Khuê, hoạt động đổi sách còn giải quyết một vấn đề quen thuộc của những người yêu sách, đó là có nhiều sách đã đọc nhưng chưa biết chia sẻ với ai.

Khuê cho biết bản thân không muốn bán đi những cuốn sách cũ mà mong muốn chúng được trao đến những người thực sự trân trọng và có nhu cầu đọc. Vì vậy, chương trình đổi sách tại hội sách mang lại cho nữ sinh viên năm nhất cơ hội chia sẻ những cuốn sách của mình, đồng thời tìm được những đầu sách mới.

"Em thấy đây là một hành động hợp lý vì em có nhiều sách cũ nhưng không biết tặng cho ai. Em muốn chia sẻ với những người trân trọng sách, chẳng hạn như các thư viện cộng đồng", Khuê chia sẻ.

Trần Minh Khuê (trái) đang lựa chọn cuốn sách mới sau khi mang sách cũ tới đổi (Ảnh: Quốc Tiệp).

Là người yêu thích đọc sách, Khuê cũng bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia một hội sách có nhiều đầu sách để lựa chọn. Nữ sinh cho rằng những chương trình như vậy cần được giới thiệu rộng rãi hơn trên các nền tảng truyền thông, đồng thời có thêm hoạt động giao lưu, giới thiệu sách để thu hút độc giả trẻ.

Sách giấy vẫn giữ vị trí trong đời sống hiện đại

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, sách điện tử và sách nói ngày càng có thêm nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, theo anh Mai Duy Anh, sự xuất hiện của các hình thức tiếp cận tri thức mới không đồng nghĩa với việc sách giấy mất đi giá trị vốn có.

Anh cho rằng sách giấy vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, truyền tải tri thức và mang đến những trải nghiệm đọc riêng biệt. Nếu sách điện tử và sách nói giúp người dùng tiếp cận nội dung linh hoạt hơn, thì sách giấy vẫn có sức hấp dẫn nhờ cảm giác trực tiếp khi cầm, lật giở từng trang và chủ động khám phá nội dung.

Hội sách không chỉ thu hút giới trẻ mà còn cả những người lớn tuổi (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo đại diện Nhã Nam, thói quen đọc của độc giả có thể thay đổi cùng với sự phát triển của công nghệ. Bạn đọc ngày nay có nhiều lựa chọn hơn và cũng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn sách. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là duy trì một hình thức đọc nhất định mà còn là tạo điều kiện để mọi người tiếp tục tiếp cận tri thức theo cách phù hợp.

Để thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu của độc giả, các nhà sách đã chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm, từ nội dung đến hình thức trình bày. Mục tiêu là tạo ra những cuốn sách có sức hấp dẫn, giúp người đọc cảm thấy hứng thú khi cầm sách trên tay, muốn tìm hiểu nội dung và nhận ra những giá trị mà cuốn sách có thể mang lại cho cuộc sống.

Có thể thấy, việc lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ không chỉ dừng lại ở những sự kiện hay hội sách, mà còn cần sự kết hợp giữa việc tạo không gian đọc thuận lợi, đa dạng hóa hoạt động tiếp cận sách và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm.

Với các chương trình ưu đãi, đổi sách, trao tặng sách và tọa đàm, Hội sách Mùa thu 2026 góp phần tạo thêm cơ hội để độc giả đến gần với sách, đồng thời khuyến khích tinh thần chia sẻ tri thức trong cộng đồng.

Từ những hoạt động cụ thể ấy, mỗi cuốn sách không chỉ là sản phẩm văn hóa mà còn trở thành cầu nối đưa tri thức đến với nhiều người hơn, góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách và xây dựng văn hóa đọc bền vững trong đời sống Thủ đô.