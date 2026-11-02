Khi những con rối kể câu chuyện cổ tích

Từng là món ăn dân dã xuất hiện trong những bữa cơm đạm bạc, bánh đúc ngày nay trở thành thức quà được nhiều người yêu thích. Từ bánh đúc lạc chấm tương đến bánh đúc nóng, bánh đúc ngọt nước cốt dừa, món ăn quen thuộc này có nhiều biến tấu hấp dẫn, được rao bán trên chợ mạng với giá từ 50.000–100.000 đồng/kg.