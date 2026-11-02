Khi những con rối kể câu chuyện cổ tích
Từ những tờ giấy, bút màu và thanh que đơn giản, các nhân vật cổ tích quen thuộc đã được tái hiện đầy sinh động tại workshop “Rối kể cổ tích”, diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Không chỉ tự tay tạo hình những con rối, người tham gia còn được thử sức điều khiển các nhân vật trên sân khấu. Qua đó, những câu chuyện dân gian được kể lại bằng một hình thức mới mẻ, gần gũi và giàu tính sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nhung-con-roi-ke-cau-chuyen-co-tich-24626110209535633.htm