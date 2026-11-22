Bảng hiệu HOLLYWOOD ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Đài quan sát nghe nhìn châu Âu, năm 2025, thế giới bán được khoảng 4,98 tỷ vé xem phim, trong khi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ghi nhận khoảng 4,97 tỷ lượt hành khách đi máy bay. Sự tương đồng về quy mô này cho thấy tiềm năng đáng kể của thị trường giải trí trên các chuyến bay.

Trao đổi với báo giới, bà Terry Steiner, Chủ tịch công ty Terry Steiner International - nhà phân phối độc lập lớn nhất trong lĩnh vực giải trí trên máy bay - cho biết các hãng hàng không cũng như các công ty điện ảnh đều đặc biệt coi trọng thị trường này. Thành lập năm 1993, công ty của bà hiện đóng vai trò cầu nối giữa các hãng phim và hãng hàng không, cung cấp nội dung cho khoảng 100 hãng hàng không, đồng thời phục vụ nhiều thị trường khác như bệnh viện, nhà tù, tàu du lịch, trường đại học và quân đội Mỹ.

Theo bà Steiner, dịch vụ giải trí trên máy bay đã thay đổi đáng kể nhờ những tiến bộ công nghệ. Nếu trước đây, hành khách chủ yếu cùng xem một số bộ phim được chiếu trên màn hình chung ở phía trước khoang máy bay, thì hiện nay, màn hình riêng tại mỗi ghế cùng hệ thống nội dung phong phú cho phép mỗi người lựa chọn phim, chương trình truyền hình, âm nhạc và trò chơi theo sở thích.

Nhu cầu của hành khách cũng rất đa dạng. Một số người thích xem đi xem lại những bộ phim quen thuộc để tìm cảm giác thư giãn, trong khi những người khác tận dụng thời gian trên máy bay để thưởng thức các tác phẩm chưa có dịp xem tại rạp.

Theo công ty nghiên cứu thị trường MarketsandMarkets, quy mô thị trường giải trí và kết nối trên máy bay đã tăng từ 2,85 tỷ USD năm 2015 và dự kiến đạt 9,5 tỷ USD trong năm 2026. Một trong những động lực tăng trưởng là xu hướng chuyển sang công nghệ không dây của các hãng hàng không. Với dịch vụ Wi-Fi miễn phí và khả năng tải nội dung về thiết bị cá nhân, hành khách ngày càng có thêm lựa chọn từ các nền tảng phát trực tuyến để xem lại các chương trình yêu thích hoặc khám phá các bộ phim tài liệu.

Tuy nhiên, bà Steiner cho rằng các nền tảng phát trực tuyến không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dịch vụ giải trí trên máy bay. Điểm khác biệt nằm ở nguồn nội dung, đặc biệt là những bộ phim mới ra mắt mà khán giả chưa thể tiếp cận đồng thời trên các nền tảng trực tuyến. Theo bà, thị trường này sẽ tiếp tục tồn tại và duy trì vai trò trong thời gian dài.

Về lựa chọn nội dung, phim bom tấn vẫn là sản phẩm chủ lực, bên cạnh các thể loại hài, hài lãng mạn và chính kịch. Tuy nhiên, không phải bộ phim thành công tại phòng vé nào cũng phù hợp để trình chiếu trên máy bay. Những tác phẩm có nhiều cảnh bạo lực, nội dung nhạy cảm hoặc đề cập đến tai nạn máy bay thường khó được các hãng hàng không lựa chọn. Ngược lại, đôi khi những bộ phim nghệ thuật có quy mô sản xuất nhỏ lại nhận được sự đón nhận tích cực từ hành khách.

Thị trường này thậm chí đã hình thành một dòng nội dung riêng, với các trang mạng và blog chuyên cập nhật danh sách phim phù hợp để thưởng thức trên những chuyến bay dài. Theo tạp chí Harper's Bazaar trong bài viết hồi tháng 9, thời gian trên máy bay là dịp thích hợp để khán giả xem lại những tác phẩm kinh điển từng bỏ lỡ, trong đó có bộ phim “Casablanca” ra mắt năm 1942, từng giành giải Oscar.