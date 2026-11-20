Người dân bờ Đông sông Hồng sẽ có thêm nhiều cây cầu để vào trung tâm Hà Nội. Theo Báo cáo số 821/BC-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo nối khu trung tâm với Long Biên đạt 54,2% giá trị xây lắp theo hợp đồng, mức cao nhất trong nhóm 7 cầu qua sông Hồng. Cầu Tứ Liên nối Tây Hồ với Đông Anh đạt 26,85% tính đến hết tháng 10.

Nhóm 7 dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Song song với các dự án cầu, thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 ngày 22/6. Hà Nội cũng đã công khai vị trí 28 nhà ga ưu tiên của 5 tuyến metro. Khi hoàn thành, các cây cầu và tuyến đường sắt đô thị sẽ mở rộng kết nối từ trung tâm tới khu vực các quận, huyện cũ Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh của Hà Nội và Văn Giang của Hưng Yên.

Đường sắt đô thị là khung của quy hoạch Thủ đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định 18 tuyến đường sắt đô thị dài gần 1.000 km. Quy hoạch cũng đề ra hệ thống điểm phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) gồm 3 cấp: 5–10 điểm cấp quốc gia, vùng; 20–30 điểm cấp thành phố; 120–150 điểm cấp khu vực.

Tại hội thảo "Phát triển, tái thiết các khu vực đô thị xung quanh các nhà ga đường sắt theo mô hình TOD tại Hà Nội – Cơ hội và thách thức" diễn ra giữa tháng 10, ThS.KTS Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, gọi đường sắt đô thị là "khung xương" chiến lược. Theo ông, mạng lưới đường sắt đô thị sẽ hiện thực hóa cấu trúc 9 cực – 9 trục – 9 trung tâm của Thủ đô.

Đường sắt đô thị được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong kết nối các cực phát triển của Hà Nội. (Ảnh: Pexels).

Căn hộ cao tầng tạo mật độ dân cư cho cực mới

Những cây cầu thông xe mở ra điều kiện để hình thành các cực đô thị mới. Một cực đô thị phát triển ổn định khi khu vực quanh đầu cầu, nhà ga có đủ dân cư sinh sống và việc làm. Khi hàng nghìn gia đình chuyển đến sinh sống tại đây, các cửa hàng, dịch vụ có lượng khách ổn định và tuyến tàu có hành khách thường xuyên. Nhờ bố trí được nhiều gia đình trên cùng một diện tích đất, căn hộ cao tầng là loại hình nhà ở phù hợp để tạo mật độ dân cư cho các cực phía Đông.

Khi các cực phía Đông hình thành, các gia đình trẻ có thêm lựa chọn sinh sống gần đầu cầu, nhà ga thay vì tìm nhà trong khu lõi cũ. Với gia đình có con nhỏ, nhà gần đầu mối giao thông giúp cha mẹ đi làm và đưa đón con hằng ngày thuận tiện hơn.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, các gia đình cần trường học, công viên và siêu thị gần nhà. Khi chủ đầu tư đưa các tiện ích này vào vận hành cùng lúc với các tòa căn hộ, cư dân có đủ dịch vụ thiết yếu ngay từ khi chuyển đến sinh sống.

Người mua để ở nên ưu tiên khu đã có cư dân

Người mua nên đánh giá giá trị kết nối của vị trí bằng khoảng cách tới đầu cầu, nhà ga trong quy hoạch và các trục đã vận hành. Bên cạnh vị trí, người mua có thể đánh giá năng lực thực tế của chủ đầu tư qua cảnh quan, an ninh và nền nếp cộng đồng tại các khu đô thị đã có cư dân.

Trong giai đoạn thành phố tham vấn quy hoạch chi tiết quanh các nhà ga ưu tiên và thi công các cây cầu, người mua để ở nên chọn những khu đô thị đã có cư dân sinh sống và tiện ích đã vận hành. Những khu đô thị này cũng tạo mật độ dân cư ban đầu cho các cực mới phía Đông Thủ đô.

Mỗi cây cầu mới giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm. Khi dân cư và dịch vụ quanh đầu cầu ngày càng đông đủ, bờ Đông sông Hồng sẽ trở thành nơi sinh sống lâu dài của nhiều gia đình Hà Nội.