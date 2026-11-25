Việc kiểm tra, phát hiện kịp thời của lực lượng chức năng phường Hòa Bình góp phần ngăn chặn kịp thời những bình gas không được kiểm định cung cấp cho người tiêu dùng, nhưng nó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách hơn: làm sao để những cơ sở như vậy không còn tồn tại ngay từ đầu.

Ngày 13/11, vụ nổ tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 3 người tử vong, 9 người bị thương. Chưa đầy hai tuần sau, sáng 24/11, vụ nổ tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 7 người, làm nhiều người khác bị thương và tàn phá các công trình lân cận. Cơ quan công an nhận định nguyên nhân do rò rỉ khí gas kết hợp với ô-xy trong không khí gặp nguồn nhiệt. Những cái chết thương tâm ấy là lời cảnh báo rằng khí gas, nếu không được quản lý chặt chẽ, có thể trở thành "quả bom" trong từng khu dân cư.

Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Công điện cũng đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ mất an toàn cháy, nổ khi nhu cầu sử dụng dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, tăng cao từ nay đến Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh ấy, phường Hòa Bình phối hợp với lực lượng Phòng cháy, chữa cháy kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas chính là hành động cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo.

Lực lượng chức năng thu giữ các bình gas tại đường Bình Thới.

Về kinh doanh gas không có giấy phép đồng nghĩa với việc cơ sở đó không được cơ quan chức năng thẩm định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không có khoảng cách ly với khu dân cư, không được tập huấn nghiệp vụ, không có phương án ứng cứu khi sự cố xảy ra. Những bình gas được tích trữ với số lượng lớn trong điều kiện không đảm bảo là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của chính chủ cơ sở và các nhân viên, hộ dân xung quanh. Chỉ một tia lửa nhỏ từ bếp nấu, từ thiết bị điện chập chờn, hay một van gas rò rỉ cũng có thể kích hoạt thảm họa. Con số 103 bình gas không phép không chỉ là con số thống kê, mà là những hiểm họa tiềm tàng đã được ngăn chặn kịp thời.

Những bình gas không phép phát hiện tại cơ sở

Câu hỏi đặt ra là vì sao những cơ sở này vẫn tồn tại? Có nhiều nguyên nhân. Lợi nhuận từ kinh doanh gas không phép khá lớn do không phải đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn, không mua bảo hiểm. Một bộ phận người dân và chủ cơ sở thiếu hiểu biết về quy định pháp luật và kỹ năng an toàn. Công tác quản lý địa bàn, việc kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Tâm lý "của nhà mình thì không sao" khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tự ý tích trữ gas mà không lường hết hậu quả.

Tuy nhiên, phát hiện và xử lý là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là duy trì sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất, không chỉ trong đợt cao điểm mà quanh năm. Phường Hòa Bình cần tiếp tục hậu kiểm, xác minh làm rõ nguồn gốc số gas trên, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo dõi để cơ sở không tái phạm. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rằng mua gas từ cơ sở không phép là tiếp tay cho nguy hiểm; khuyến khích tố giác các điểm kinh doanh, sang chiết gas trái phép. Chính quyền địa phương nên quy hoạch các điểm kinh doanh gas đủ điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nhỏ chuyển đổi sang mô hình an toàn, đồng thời siết chặt chế tài xử phạt để đủ sức răn đe.

Lực lượng chức năng lập biên bản trong quá trình làm việc.

Các bình gas không phép tại địa chỉ 101C cư xá Phú Thọ Hoà - Lạc Long Quân.

Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức. Hãy kiểm tra giấy phép của cơ sở gas trước khi mua, bảo quản bình gas đúng cách, khóa van sau khi sử dụng và trang bị kiến thức phòng cháy. Những vụ nổ ở TP.HCM và Hà Nội là bài học đắt giá. Không ai có thể nói "tai nạn chỉ xảy ra với người khác" khi những bình gas không phép vẫn đang tồn tại trong cộng đồng.

Điều mà người dân chờ đợi không chỉ là những đợt kiểm tra rầm rộ, mà là một cơ chế giám sát bền vững, để mỗi bình gas đến tay người tiêu dùng đều là bình gas an toàn. Bởi lẽ, an toàn phòng cháy không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình. Chỉ khi ấy, những bình gas không phép mới không còn cơ hội xuất hiện, và những giọt nước mắt sau mỗi vụ nổ mới không còn rơi thêm lần nữa.