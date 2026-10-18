Khi 'nhặt rác' trở thành môn thể thao cộng đồng tại Thủ đô

Ngày 18-10, tại công viên Cầu Giấy diễn ra sự kiện Casual Spogomi, thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo các bạn trẻ và gia đình trẻ tại Hà Nội. Đây là hoạt động đặc biệt khi kết hợp thể thao với nhặt rác, có hệ thống thi đấu và tính điểm cụ thể.

Spogomi được ông Mamitsuka Kenichi sáng lập tại Nhật Bản vào năm 2008. Khác với những đợt ra quân dọn rác truyền thống, Spogomi xây dựng hệ thống luật thi đấu chặt chẽ, phương pháp chấm điểm khoa học và cơ chế phối hợp đồng đội.

Kể từ khi ra đời, mô hình này đã phát triển tại nhiều quốc gia, hình thành giải đấu quốc tế (trong đó có đội tuyển Việt Nam tham dự). Phiên bản Casual Spogomi được thiết kế gần gũi, giúp những người mới tham gia dễ dàng trải nghiệm.

Chia sẻ về ý tưởng ban đầu, ông Kenichi Mamitsuka cho biết: "Năm 2008, khi chạy bộ, tôi nhìn thấy rác trên đường nên dừng lại nhặt. Dần dần, tôi chú ý hơn đến cách vận động cơ thể từ các nhóm cơ đến vùng bả vai và nhận ra việc nhặt rác có thể trở thành một hoạt động thú vị. Nếu đưa yếu tố thể thao vào, mọi người sẽ tham gia với tâm thế hào hứng hơn. Mục tiêu là tạo ra một trải nghiệm vui, qua đó khuyến khích mọi người quan tâm hơn đến rác thải trong không gian sống của mình”.

Tại sự kiện, các đội sẽ cùng thực hiện thử thách nhặt rác trong 45 phút; sau đó rác được phân loại, cân và tính điểm theo thể lệ. Qua trải nghiệm ấy, người tham gia vừa kết nối với nhau, vừa hiểu rõ hơn về những loại rác hiện diện trong không gian công cộng.

Để bảo đảm tính minh bạch và tinh thần công bằng tuyệt đối cho giải đấu, địa điểm thi đấu cụ thể được Ban Tổ chức giữ bí mật và chỉ chính thức công bố ngay trước giờ xuất phát. Các đội thi di chuyển đến địa điểm bằng phương tiện do Ban Tổ chức bố trí. Địa điểm được lựa chọn là công viên Cầu Giấy.

Điểm số không chỉ dựa vào tổng khối lượng mà còn phụ thuộc vào đặc điểm từng loại rác. Đặc biệt, các loại rác thải kích thước nhỏ nhưng gây tác hại tiêu cực cho môi trường như đầu lọc thuốc lá được tính hệ số điểm rất cao, qua đó rèn luyện cho người dân thói quen không bỏ sót rác nhỏ trong không gian công cộng.

Chương trình thu hút sự tham gia của đủ lứa tuổi và thành phần, có người trẻ, có gia đình và cả người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam tham dự.

Chị Hải Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi biết đến chương trình qua mạng xã hội và đăng ký cho cả nhà cùng tham gia. Đây giống như một hoạt động ngoài trời cuối tuần giúp cả nhà cùng vận động. Chúng tôi cũng tranh thủ để giáo dục cháu về ý thức bảo vệ môi trường, sống xanh thông qua hoạt động này”.

Trong nhịp sống thường ngày, chúng ta có thể ít để ý đến rác trên đường phố hoặc trong công viên. Nhưng khi trực tiếp tham gia, mỗi người có dịp quan sát kỹ hơn và nhận ra rằng ngay cả nơi mình vẫn nghĩ là sạch đôi khi cũng còn rác. Ban tổ chức cũng mong muốn nhận thức ấy sẽ tiếp tục sau khi sự kiện kết thúc: không xả rác, chủ động nhặt rác khi nhìn thấy, và sẵn sàng tham gia những hoạt động cộng đồng khác.

Đây là lần đầu tiên hoạt động thể thao nhặt rác này được tổ chức tại Hà Nội. Trước đó, sự kiện World cup Spogomi được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, trong đó Việt Nam là một đội tham dự.

Sự kiện được mở cửa hoàn toàn miễn phí, hướng tới đối tượng giới trẻ, các gia đình và những cá nhân quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng tại Hà Nội.

Sau thời gian quy định, các đội trở lại điểm tập kết với thành phẩm trên tay. Anh Nguyễn Văn Công (Cầu Giấy) chia sẻ: “Tôi thường vào công viên tập thể dục, thấy công viên vốn rất sạch rồi. Nhưng khi nhìn các bạn sách về từng túi rác thì tôi mới nhận ra, hoá ra rác ở mọi nơi, có những thứ mình bỏ qua vì nhỏ quá như đầu lọc thuốc lá, thậm chí có nhìn thấy thì cũng không nghĩ tới việc nhặt bỏ vào thùng vì quá nhỏ”.

Sau khi kết thúc thời gian nhặt rác, toàn bộ lượng rác thu gom được đưa về TTTM The Loop. Tại đây, các đội tiến hành phân loại rác chi tiết trước khi đưa lên cân. Hoạt động này góp phần thực hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.