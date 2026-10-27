Khí nhà kính lập kỷ lục mới, Trái đất trước nguy cơ nóng lên trong nhiều thế kỷ

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nồng độ carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O) đều đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025. Lượng khí nhà kính tích tụ trong khí quyển tiếp tục giữ lại nhiệt, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn trong dài hạn.

Báo cáo Khí nhà kính thường niên lần thứ 22 của WMO được công bố ngày 27/10, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP31 của Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thêm một năm nữa, thêm một kỷ lục nữa”, Phó Tổng thư ký WMO Ko Barrett nhận định.

Bà cảnh báo lượng nhiệt bị giữ lại trong khí quyển đang ở mức chưa từng có, góp phần làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và những rủi ro đối với kinh tế, xã hội.

Theo WMO, 11 năm qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận. Xu hướng này được dự báo tiếp tục khi nồng độ khí nhà kính không ngừng tăng.

Đặc biệt, CO2 có thể tồn tại trong hệ thống khí hậu trong thời gian rất dài. Vì vậy, lượng khí tích tụ hiện nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khí hậu Trái đất trong nhiều thập kỷ và nhiều thế kỷ tới.

Nồng độ ba loại khí nhà kính chính trong khí quyển đã tăng lên mức cao chưa từng có trong năm 2025. Ảnh: Unsplash

CO2 tiếp tục tích tụ trong khí quyển

Báo cáo của WMO tập trung vào nồng độ khí nhà kính trong khí quyển, tức lượng khí đang tích tụ trong không khí, thay vì chỉ đo lượng khí thải phát sinh mỗi năm từ việc đốt than, dầu và khí đốt.

Trong năm 2025, nồng độ CO2 trung bình toàn cầu đạt 426,8 phần triệu (ppm), methane đạt 1.948 phần tỷ (ppb) và nitrous oxide đạt 339,1 ppb. Các mức này lần lượt tương đương 153%, 267% và 126% so với thời kỳ trước công nghiệp hóa, lấy mốc trước năm 1750.

Trong ba loại khí trên, CO2 đóng góp khoảng 66% tác động làm nóng khí hậu của các khí nhà kính tồn tại lâu dài. Khoảng một nửa lượng CO2 phát thải mỗi năm vẫn lưu lại trong khí quyển, phần còn lại được đất liền và đại dương hấp thụ.

Từ năm 2024 đến năm 2025, nồng độ CO2 trung bình toàn cầu tăng 2,8 ppm. Mức tăng này thấp hơn kỷ lục 3,6 ppm ghi nhận trong giai đoạn 2023-2024, nhưng vẫn cao hơn mức tăng trung bình 2,6 ppm mỗi năm trong thập kỷ qua.

Theo bà Oksana Tarasova, cán bộ khoa học cấp cao của WMO, mức tăng chậm lại một phần phản ánh khả năng hấp thụ carbon của các hệ sinh thái trên đất liền được cải thiện và lượng khí thải từ cháy rừng giảm trong năm 2025, sau hiện tượng El Niño mạnh trong giai đoạn 2023-2024.

Bà Tarasova dự báo nồng độ CO2 có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 do việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khả năng xuất hiện El Niño mạnh. Hiện tượng này có thể làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon của các hệ sinh thái trên đất liền, tương tự những gì đã xảy ra trong giai đoạn 2023-2024.

Methane và nitrous oxide cũng lập kỷ lục

Bên cạnh CO2, methane và nitrous oxide cũng đang góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo WMO, methane đóng góp khoảng 16% tác động làm nóng khí hậu của các khí nhà kính tồn tại lâu dài. Dù thời gian tồn tại trong khí quyển ngắn hơn nhiều so với CO2, methane vẫn là một tác nhân quan trọng thúc đẩy biến đổi khí hậu.

Khoảng 1/3 lượng methane phát thải vào khí quyển đến từ các nguồn tự nhiên, chủ yếu là vùng đất ngập nước. Phần còn lại bắt nguồn từ hoạt động của con người, bao gồm chăn nuôi gia súc, trồng lúa, bãi chôn lấp rác và đốt sinh khối.

Nitrous oxide là một loại khí nhà kính khác, phát sinh từ cả quá trình tự nhiên và hoạt động của con người. Nông nghiệp, đặc biệt là việc sử dụng phân bón chứa nitơ, là một trong những nguồn phát thải đáng kể của loại khí này.

Việc nồng độ cả ba loại khí nhà kính cùng đạt mức cao kỷ lục cho thấy thách thức không chỉ nằm ở lượng khí thải mới phát sinh, mà còn ở lượng khí đã tích tụ trong khí quyển.

Theo WMO, muốn hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, thế giới cần giảm mạnh lượng khí nhà kính phát thải. Trong khi đó, tác động của lượng CO2 đã tích tụ sẽ còn kéo dài ngay cả khi lượng phát thải bắt đầu giảm, khiến việc ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành thách thức lâu dài đối với các quốc gia.