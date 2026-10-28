Khí nhà kính chạm mức cao kỷ lục, đe dọa khí hậu dài hạn

Khí thải nhà kính. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 27/10, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nồng độ các khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2025, khiến tác động của biến đổi khí hậu có thể kéo dài nhiều thế kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, báo cáo thường niên về Khí nhà kính lần thứ 22 do Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố cho biết nồng độ cả 3 loại khí nhà kính chính gồm carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄) và nitrous oxide (N₂O) đều tăng lên mức chưa từng ghi nhận.

Phó Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới Ko Barrett cảnh báo lượng nhiệt bị giữ lại trong khí quyển đang ở mức chưa từng có, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bà cho biết 11 năm qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.

Báo cáo tập trung đo nồng độ khí nhà kính tích tụ trong khí quyển, thay vì lượng phát thải hằng năm. Năm 2025, nồng độ CO₂ đạt 426,8 phần triệu (ppm), tương đương 153% mức tiền công nghiệp; methane đạt 1.948 phần tỷ (ppb), tương đương 267%; còn N₂O đạt 339,1 ppb, tương đương 126%.

Từ năm 2024 đến năm 2025, nồng độ CO₂ trung bình toàn cầu tăng 2,8 ppm, thấp hơn mức tăng kỷ lục 3,6 ppm của giai đoạn 2023-2024, nhưng vẫn vượt mức trung bình 2,6 ppm/năm trong thập kỷ qua và cao hơn nhiều so với mức 0,8 ppm/năm trong thập niên 1960.

Theo bà Oksana Tarasova, quan chức khoa học cấp cao của Tổ chức Khí tượng thế giới, mức tăng chậm lại một phần phản ánh sự phục hồi của các bể hấp thụ carbon trên đất liền và lượng carbon phát thải từ cháy rừng giảm trong năm 2025, sau hiện tượng El Niño mạnh giai đoạn 2023-2024.

Tuy nhiên, bà cảnh báo nồng độ khí nhà kính có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 do việc đốt nhiên liệu hóa thạch và nguy cơ xuất hiện El Niño mạnh, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ carbon của các hệ sinh thái trên đất liền.

Tổ chức Khí tượng thế giới cũng lưu ý các quốc gia cần quan tâm hơn đến 2 loại khí vi lượng gắn liền với quá trình sản xuất và truyền tải điện năng là hydro phân tử (H₂) và sulfur hexafluoride (SF₆) trong quá trình chuyển đổi năng lượng. SF₆, được sử dụng chủ yếu để hạn chế phóng điện trong hệ thống phân phối điện, đã tăng liên tục trong 3 thập niên qua. Trong khi đó, nguyên nhân nồng độ H₂ tăng trong 10 năm gần đây vẫn chưa được xác định rõ, dù khí này bắt đầu được sử dụng trong lưu trữ năng lượng.

Báo cáo được công bố trước thềm Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), dự kiến diễn ra từ ngày 9-20/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ./.