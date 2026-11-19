Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thuý là diễn giả trong Cambridge Education Day 2026, trình bày về mô hình Đồng dạy và công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế tại Trường Nguyễn Siêu.

Người khơi nguồn khát vọng

Hơn hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp quản lý giáo dục, tiếp nối ngọn lửa từ người mở đường, Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh - nhà sáng lập Trường Nguyễn Siêu cách đây 35 năm (11/9/1991) và cô Nguyễn Thị Minh Thúy luôn đau đáu với câu hỏi: Liệu một ngôi trường thuần Việt, với những người thầy người Việt, có thể dạy học sinh Việt Nam đạt chuẩn mực thế giới mà vẫn giữ trọn vẹn bản sắc Việt hay không?

Không chọn lối đi an toàn, cô Thúy đã cùng hội đồng giáo dục nhà trường dấn thân vào con đường đầy thử thách khi tiên phong xây dựng mô hình giáo dục song ngữ - song bằng, kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam và chương trình quốc tế Cambridge. Giải pháp cho dạy học song ngữ là xây dựng chương trình tích hợp. Bằng việc xây dựng chương tình tích hợp: Chương trình quốc tế Cambridge với chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, học sinh không học nhiều hơn mà là học sâu hơn, đồng thời mở ra cho các em cơ hội hội nhập quốc tế.

Còn nhớ năm 2014, những ngày đầu chính thức triển khai chương trình quốc tế Cambridge, nhà trường chưa có giáo viên Việt Nam nào đủ tự tin tự đứng lớp giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. Dưới sự dẫn dắt, khích lệ và đồng hành sát sao của người hiệu trưởng tâm huyết, một hành trình tự đào tạo và bứt phá bền bỉ đã diễn ra. Từ mô hình đồng giảng dạy (co-teaching), phát triển cộng đồng học tập chuyên môn (Professional Learning Community - PLC), đến nay phần lớn đội ngũ đồng giảng dạy chương trình Cambridge tại Nguyễn Siêu chính là các thầy cô giáo người Việt.

Dưới sự chèo lái của cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Trường Nguyễn Siêu không chỉ trở thành ngôi trường thuần Việt đầu tiên gia nhập hệ thống trường quốc tế Cambridge, mà từ tháng 5/2026 đã xuất sắc trở thành trường đầu tiên của Việt Nam được công nhận là Trường học đẳng cấp thế giới về học tập siêu hiệu quả (HPL World Class School).

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình cả 10 môn đều vượt trội so với mặt bằng Hà Nội và cả nước. Học sinh Nguyễn Siêu đạt được 55 giải thưởng Thủ khoa thế giới (Top in the world) và Thủ khoa Việt Nam (Top in Viet Nam) chương trình Cambridge trong 10 năm qua.

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu Nguyễn Thị Minh Thuý và học sinh Nguyễn Dương Hoàng - Á quân toàn quốc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, 3 điểm A* Cambridge A Level.

Người truyền lửa, dẫn đường

Không giữ những thành công cho riêng mình, cô luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cánh cửa giao lưu chuyên môn để lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả tới cộng đồng giáo dục.

Đặc biệt, với thế hệ giáo viên trẻ, cô Thúy không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người chị, người dẫn đường tận tụy. Cô luôn tạo không gian để các thầy cô trẻ được thử sức, được sai và trưởng thành, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu để mỗi giáo viên thực sự trở thành một chuyên gia giáo dục toàn cầu.

Trước làn sóng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tác động từng ngày đến lớp học, nữ hiệu trưởng không ngừng trăn trở về việc bảo vệ tâm hồn và tư duy độc lập của trẻ thơ. Không dừng lại ở lời nói, chính cô đã trực tiếp biên dịch các công trình khoa học uy tín về học tập siêu hiệu quả, học máy và trí tuệ con người, dấn thân nghiên cứu đề tài tiến sĩ xoay quanh việc trang bị "vắc-xin số" – năng lực tự học, tự điều chỉnh và sống lành mạnh trên môi trường mạng cho học sinh. Sự miệt mài học tập suốt đời của người đứng đầu nhà trường chính là tấm gương sống động nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ giáo viên trẻ không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ và phương pháp dạy học tiên tiến.

Tại buổi gặp mặt nhà giáo tiêu biểu năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, câu chuyện của cô Nguyễn Thị Minh Thúy không chỉ gói gọn trong câu chuyện của một ngôi trường, mà còn mang theo tiếng lòng, khát vọng của cả đội ngũ nhà giáo ngoài công lập trên cả nước.

Từ thực tiễn quản lý, cô Nguyễn Thị Minh Thúy đã nhìn thẳng vào những thách thức của giáo dục nước nhà và thẳng thắn kiến nghị về chiến lược giáo dục quốc gia, đưa ra những đề xuất đột phá giáo dục như: Cần đào tạo giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh, cho phép các trường phổ thông giàu kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng tại chỗ cho đồng nghiệp, sớm ban hành khung năng lực số bảo vệ học sinh và tạo cơ chế bình đẳng để nhà giáo ngoài công lập được cống hiến trọn vẹn như một nguồn lực thực thụ của quốc gia.

Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 dành cho cô Nguyễn Thị Minh Thúy là sự ghi nhận xứng đáng cho một trái tim luôn đập cùng nhịp đập đổi mới của ngành giáo dục, luôn trăn trở vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà và tràn đầy niềm tin vào những người thầy – người đồng nghiệp đứng trên bục giảng: Người thầy Việt Nam hoàn toàn có thể dạy học trò đạt chuẩn mực thế giới ngay trên đất Việt, bằng tinh hoa bản địa giá trị toàn cầu.