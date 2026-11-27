Tâm lý khách hàng thay đổi

Thời gian gần đây, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ, việc đầu tư nhằm mục đích sinh lời và dựa trên tâm lý đám đông theo các thông tin quy hoạch hạ tầng không còn phù hợp. Người mua đã nhận thức rõ hơn rằng bất động sản không phải lúc nào cũng tăng giá, thanh khoản không phải lúc nào cũng thuận lợi và lợi nhuận kỳ vọng có thể không tương xứng với số vốn bỏ ra.

Nguyên nhân quan trọng là mặt bằng giá nhà đất đã tăng cao trong thời gian dài, khiến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm khách hàng bị thu hẹp. Tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà ở tại nhiều khu vực đã vượt xa khả năng tích lũy của phần đông người lao động. Khi giá bán tăng nhanh hơn thu nhập, người mua buộc phải cân nhắc kỹ hơn trước quyết định sở hữu nhà hoặc đầu tư, bài toán tài chính ngày càng trở nên phức tạp, nếu sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn, áp lực trả nợ có thể kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Tâm lý khách hàng đã có nhiều thay đổi khi lựa chọn mua hay đầu tư vào bất động sản. Ảnh: Doãn Thành

Trong khi đó, với nhà đầu tư, việc sử dụng vốn vay để mua bất động sản cũng không còn là lựa chọn dễ dàng. Khi chi phí vốn tăng hoặc dòng tiền không ổn định, lợi nhuận từ việc tăng giá tài sản có thể bị bào mòn. Một bất động sản được mua với kỳ vọng tăng giá trong tương lai nhưng không tạo ra dòng tiền trong thời gian chờ đợi sẽ trở thành gánh nặng nếu nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Chính vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến mức giá có thể tăng bao nhiêu, khách hàng bắt đầu đặt ra những câu hỏi cụ thể hơn: Giá bán hiện tại có hợp lý không? Khả năng cho thuê ra sao? Nếu cần bán lại, có tìm được người mua hay không? Khoản đầu tư có thể duy trì trong bao lâu nếu thị trường tiếp tục trầm lắng?

Sự thay đổi này cho thấy, nhà đầu tư đang thay đổi tư duy từ đầu tư dựa trên kỳ vọng sang quản trị rủi ro, khiến những sản phẩm có giá bán quá cao, thiếu khả năng khai thác hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng tăng giá gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận người mua. Vì vậy, mặc dù nguồn cung của sản phẩm đã có sự phục hồi tích cực, nhưng thanh khoản lại tiếp tục chững lại.

Cụ thể, theo báo cáo thị trường quý III-2026 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, nguồn cung mới vẫn duy trì tốt ở mức 31.844 sản phẩm mở bán mới, tạo thêm lựa chọn cho người mua và nhà đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch chỉ đạt 12.520 sản phẩm, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%, trong đó tập trung vào các dự án đáp ứng nhu cầu thật.

“Những bài học từ các đợt sốt đất trước đây khiến khách hàng ngày nay có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn về thông tin thị trường, so sánh giá giữa các khu vực, kiểm tra hồ sơ pháp lý và cân nhắc khả năng thanh khoản, đặc biệt là hiệu quả và mức độ an toàn của khoản đầu tư. Mặc dù thị trường không đóng băng, nhưng người mua thận trọng, khắt khe hơn trong quyết định giao dịch”, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam Trần Văn Bình phân tích.

Cơ hội vẫn hiện hữu nhưng không còn dễ dàng

Theo TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và đào tạo bất động sản Việt Nam (VIREED), bên cạnh áp lực tài chính, sự thận trọng của khách hàng còn xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch của thị trường. Sau những biến động liên quan đến tiến độ dự án, nghĩa vụ tài chính, thủ tục pháp lý và khả năng bàn giao, người mua đã nhận thức rõ rằng một bất động sản có vị trí đẹp hoặc được quảng bá với nhiều tiềm năng chưa chắc đã là khoản đầu tư an toàn.

Đối với khách hàng, pháp lý không còn là yếu tố được xem xét sau cùng, mà trở thành điều kiện tiên quyết trước khi quyết định giao dịch. Người mua quan tâm đến quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, điều kiện mở bán, nghĩa vụ của chủ đầu tư và khả năng hoàn thiện các thủ tục sở hữu. Những thông tin chưa rõ ràng có thể khiến khách hàng trì hoãn quyết định, ngay cả khi sản phẩm có mức giá hấp dẫn.

Theo đánh giá, mặc dù cơ hội vẫn còn đối với nhà đầu tư, nhưng không còn dễ dàng như trước đây. Ảnh: PV

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, thanh khoản đang trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng một khoản đầu tư. Một tài sản có thể được định giá cao trên thị trường, nhưng nếu không có nhu cầu thực hoặc khó tìm được người mua khi cần chuyển nhượng, giá trị đầu tư sẽ bị hạn chế.

TS Trần Xuân Lượng cho rằng, đây là lý do khách hàng ngày càng quan tâm đến những bất động sản có khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế như nhà ở, cho thuê, kinh doanh hoặc phục vụ hoạt động sản xuất. Những sản phẩm có vị trí thuận lợi, kết nối hạ tầng tốt, dân cư hiện hữu và khả năng khai thác rõ ràng thường tạo được niềm tin tốt hơn so với những bất động sản chỉ dựa vào kỳ vọng phát triển trong tương lai.

“Sự thận trọng cũng khiến khách hàng thay đổi cách tiếp cận thông tin. Nếu trước đây, những lời quảng cáo về tiềm năng tăng giá, lợi nhuận đầu tư hoặc cơ hội sở hữu tài sản có thể tạo ra sức hút lớn, thì hiện nay người mua có xu hướng yêu cầu bằng chứng cụ thể hơn. Họ quan tâm đến giá giao dịch thực tế, mức cho thuê, chi phí vận hành, tiến độ triển khai hạ tầng và khả năng hình thành cộng đồng dân cư”, TS Trần Xuân Lượng nhìn nhận.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, theo TS Trần Xuân Lượng, sự thay đổi trong tâm lý khách hàng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh, gắn với tăng trưởng và nhu cầu thực. Trong khi đó, tâm lý thận trọng của khách hàng cũng góp phần hạn chế những cơn sốt đất hình thành từ thông tin theo đám đông, giá bất động sản sẽ có cơ hội phản ánh sát hơn giá trị sử dụng, khả năng khai thác và nhu cầu thực tế.

“Tuy nhiên, sự thận trọng cũng đặt ra thách thức đối với quá trình phục hồi thanh khoản. Khi khách hàng có xu hướng chờ đợi, cân nhắc nhiều phương án và chỉ quyết định khi cảm thấy đủ an toàn, thời gian giao dịch có thể kéo dài. Điều này, đòi hỏi thị trường phải có thêm những giải pháp hỗ trợ người mua, từ cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đa dạng hóa sản phẩm đến tăng cường minh bạch thông tin. Trong bối cảnh đó, cơ hội vẫn hiện hữu, nhưng không còn dành cho mọi sản phẩm và mọi cách thức đầu tư”, TS Trần Xuân Lượng nhấn mạnh.