Khi người tư vấn bảo hiểm bước qua biến cố của chính mình

Từ người trấn an khách hàng đến người cần được bảo vệ

Cô Lê Thị Thúy Hà, 66 tuổi, bắt đầu làm nghề tư vấn bảo hiểm từ năm 2008. Hơn 15 năm trong nghề, cô đã gặp nhiều khách hàng nhận chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, gặp tai nạn hoặc đối diện với áp lực tài chính do điều trị kéo dài.

Công việc khiến cô quen với việc lắng nghe, giải thích quyền lợi, hướng dẫn hồ sơ và trấn an khách hàng. Với cô, rủi ro chưa bao giờ là khái niệm xa xôi mà là những câu chuyện có thật cô tiếp xúc gần như mỗi ngày.

Năm 2017, cô Hà gia nhập FWD Việt Nam. Đến năm 2020, cô đạt danh hiệu Top of the Table (TOT), ghi nhận thành tích của những tư vấn tài chính xuất sắc.

Cô Lê Thị Thúy Hà bắt đầu nghề tư vấn bảo hiểm từ năm 2008 và đã gặt hái được nhiều danh hiệu xuất sắc trong hành trình làm nghề của mình.

Là người làm nghề lâu năm, cô hiểu việc chuẩn bị tài chính từ sớm có thể hỗ trợ người bệnh ra sao. Nhưng tất cả hiểu biết ấy vẫn không thể giúp cô bình tĩnh khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán ung thư.

“Bao nhiêu năm làm nghề, tôi đã chứng kiến nhiều khách hàng nhận tin mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng tôi chưa từng nghĩ có ngày bác sĩ lại nói với chính mình hai chữ ấy. Lúc đó tôi thật sự rất sốc”, cô Hà nhớ lại.

Khoảnh khắc ấy, cô không còn là người tư vấn đang trấn an khách hàng. Cô trở thành người bệnh, với những lo lắng về thời gian điều trị, sức khỏe, công việc và gia đình.

Khi biến cố không đến một lần

Chẩn đoán ung thư chưa phải thử thách duy nhất. Trong quá trình điều trị, cô Hà còn mắc tăng huyết áp độ 3, đái tháo đường type 2 và suy tĩnh mạch hai chân. Các bệnh lý xuất hiện gần như cùng lúc, tạo nên áp lực lớn về thể chất, tinh thần và tài chính.

Gia đình cô cũng gặp khó khăn về kinh tế. Chi phí sinh hoạt, thuốc men và điều trị liên tục phát sinh. Có giai đoạn, cô phải bán tài sản và vay mượn thêm để duy trì việc chữa bệnh.

Khi sức khỏe vừa có dấu hiệu ổn định, cô lại gặp tai nạn ngã xe bất ngờ ngay tại nơi cô ở, phải nhập viện cấp cứu và chờ thể trạng ổn định để phẫu thuật.

“Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Có thời điểm tôi phải bán tài sản, phải vay mượn thêm để tiếp tục điều trị. Nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp, vì ít nhất đã kịp chuẩn bị cho mình một điểm tựa”, cô Hà chia sẻ.

Biến cố kéo đến cùng lúc tạo nên áp lực lớn về thể chất, tinh thần và tài chính.

Điểm tựa ấy bắt đầu từ quyết định cô đưa ra khi cuộc sống còn bình thường. Ngay khi gia nhập FWD năm 2017, cô đã chủ động tham gia sản phẩm bảo hiểm của công ty, như cách cô vẫn tư vấn cho khách hàng: không chờ rủi ro xảy ra mới nghĩ đến việc chuẩn bị.

Đến lúc bệnh tật và tai nạn liên tiếp xuất hiện, sự chuẩn bị đó trở thành nguồn hỗ trợ thực tế trong hành trình điều trị.

Một khoản chi trả, thêm một khoảng thở

Trong những tháng ngày chữa bệnh, gia đình là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với cô Hà. Cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ công ty và đồng nghiệp trong quá trình hoàn tất hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

Với người đang điều trị bệnh, sự đồng hành không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Nó còn thể hiện qua việc có người giải thích thủ tục, hướng dẫn giấy tờ và hỗ trợ để người bệnh không phải tự xoay xở giữa lịch khám, kết quả xét nghiệm và nhiều mối lo khác.

Bên cạnh gia đình là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, cô Hà cũng nhận được sự hỗ trợ từ công ty và đồng nghiệp trong quá trình hoàn tất hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của cô Hà được FWD Việt Nam chi trả. Khoản tiền đến đúng lúc cô cần nguồn lực để tiếp tục điều trị, giúp giảm bớt áp lực và hạn chế việc tiếp tục vay mượn hoặc bán thêm tài sản.

“Khoản tiền bảo hiểm đến đúng lúc tôi cần nhất. Nó giúp tôi tiếp tục điều trị và giảm bớt rất nhiều áp lực về tài chính. Với tôi, đó thật sự là một cơ hội sống thứ hai, một chiếc phao cứu sinh cho những ngày tháng chông chênh nhất của cuộc đời”, cô nói.

Bảo hiểm không thể làm bệnh tật biến mất hay giúp một người tránh khỏi mọi tai nạn. Nhưng khoản hỗ trợ được chi trả đúng thời điểm có thể giúp người bệnh tiếp tục điều trị, giảm phụ thuộc vào vay mượn và dành nhiều tâm trí hơn cho việc hồi phục.

Kể về nghề bằng trải nghiệm của chính mình

Sau những gì đã trải qua, cách cô Hà nói về bảo hiểm cũng thay đổi. Trước đây, cô chia sẻ bằng kinh nghiệm của một tư vấn viên. Nhưng giờ đây, cô có thêm góc nhìn của người từng trực tiếp cần đến quyền lợi bảo hiểm trong hành trình điều trị.

Ở phía người làm nghề, cô hiểu quyết định tham gia bảo hiểm không hề đơn giản. Khách hàng cần được cung cấp thông tin rõ ràng, có thời gian cân nhắc và hiểu đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm. Niềm tin phải đến từ sự chân thành và trách nhiệm trong từng nội dung tư vấn.

Ở phía người bệnh, cô hiểu khi biến cố xảy ra, người bệnh cần một sự hỗ trợ cụ thể, một quy trình có thể vận hành và một cam kết được thực hiện theo đúng hợp đồng.

Với những người trẻ theo đuổi nghề tư vấn bảo hiểm, cô Hà nhắn gửi hai điều: phải yêu nghề và phải kiên trì. Theo cô, đây không chỉ là công việc giới thiệu sản phẩm. Phía sau mỗi hợp đồng là một cá nhân, một gia đình và những dự định cần được bảo vệ.

Câu chuyện của cô Hà không cho thấy bảo hiểm là một phép màu có thể giải quyết mọi vấn đề. Cô vẫn phải đối diện với bệnh tật, những mệt mỏi trong điều trị và nhiều thời điểm khó khăn.

Nhưng câu chuyện ấy cho thấy một sự chuẩn bị được thực hiện trong ngày bình yên có thể tạo ra khác biệt khi cuộc sống bất ngờ chuyển hướng.

Từ người nhiều năm đồng hành với khách hàng qua biến cố, cô Hà đã trở thành người trực tiếp trải nghiệm giá trị của sự bảo vệ. Hành trình ấy giúp cô hiểu sâu sắc hơn điều mình theo đuổi suốt nhiều năm: bảo hiểm không khiến con người sống trong nỗi sợ về rủi ro, mà giúp họ chủ động hơn trước tương lai và có thêm điểm tựa khi giông bão bất ngờ xuất hiện.