Đinh Đương tham gia biểu diễn tại lễ hội Katê

Bằng năng khiếu, sự sáng tạo và tình yêu cội nguồn, họ góp phần đưa những giá trị văn hóa Chăm truyền thống đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Đinh Đương - Gửi tình yêu văn hóa Chăm qua tiếng hát

Sinh ra và lớn lên tại thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, Thông Đinh Đương (sinh năm 1995) được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa Chăm với những làn điệu dân ca, tiếng trống ginăng rộn ràng và âm thanh réo rắt của kèn saranai. Những thanh âm quen thuộc ấy theo anh từ thuở ấu thơ, dần trở thành niềm yêu thích và động lực để anh gắn bó với con đường ca hát.

Cảnh quay Đinh Đương biểu diễn trong sản phẩm âm nhạc do Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thực hiện

Ngay từ nhỏ, vào những dịp nghỉ hè, Đương thường theo nhóm nhạc của người chú đi biểu diễn tại các buổi tiệc. Từ những sân khấu nhỏ, niềm đam mê ca hát trong anh ngày càng lớn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đương đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc.

Cảnh quay Đinh Đương biểu diễn trong sản phẩm âm nhạc do Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thực hiện

Năm 2012, Đương đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Năm 2017, Đương giành giải Bạc tại cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại Ngày hội Văn hóa Chăm toàn quốc tổ chức ở Khánh Hòa, tiết mục đơn ca với ca khúc “Pô Nai” đã mang về cho anh giải A.

Bài hát Pô Nai (Dân ca Chăm) đoạt giải A trong Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa

Dù có cơ hội theo đuổi những ngành học khác và sở hữu 2 tấm bằng đại học, Đương vẫn quyết định gắn bó với ca hát, nhất là những ca khúc mang âm hưởng dân gian Chăm. Với anh, mỗi bài hát không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà còn là cách kể câu chuyện về quê hương, dân tộc và những giá trị văn hóa được cha ông trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không chỉ biểu diễn tại các chương trình văn nghệ, Đương còn chủ động đưa tiếng hát đến với công chúng thông qua các nền tảng số. Những bản cover dân ca Chăm, nhạc trữ tình, nhạc trẻ và cả nhạc cách mạng do anh thể hiện thu hút đông đảo người xem. Qua đó, anh mong muốn âm nhạc Chăm có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả, nhất là giới trẻ.

Cảnh quay Đinh Đương biểu diễn trong sản phẩm âm nhạc do Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng thực hiện

Điều đáng quý ở Đương là dù thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, anh vẫn dành vị trí đặc biệt cho âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Anh hiểu rằng, muốn những làn điệu dân ca Chăm tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay cần có những cách thể hiện phù hợp, cùng sự tham gia của những người trẻ yêu thích, trân trọng và sẵn sàng tiếp nối.

Bảo Ngọc - Thổi sức sống mới vào nghệ thuật múa Chăm

Nếu Đinh Đương chọn tiếng hát để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thì Bảo Ngọc (sinh năm 1990), ở xã Bắc Bình lại tìm thấy con đường của mình qua nghệ thuật múa.

Nhóm múa của Bảo Ngọc tham gia biểu diễn phục vụ cho bà con và du khách trong các lễ hội tổ chức ở các đền, tháp Chăm

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc từng gắn bó với công việc giảng dạy. Tuy nhiên, tình yêu nghệ thuật được nuôi dưỡng từ nhỏ đã thôi thúc cô trở lại với niềm đam mê múa, đặc biệt là múa Chăm.

Từ nhỏ, Ngọc đã có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Bình cũ. Gia đình cũng là những người yêu nghệ thuật, tạo điều kiện để cô tiếp xúc với các hoạt động biểu diễn. Những lần tham gia múa Chăm trong các dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa ở địa phương đã để lại trong Ngọc nhiều ấn tượng, nuôi dưỡng tình yêu đối với loại hình nghệ thuật này.

Điệu múa quạt của nhóm Bảo Ngọc biểu diễn

Sau một thời gian làm công việc giảng dạy, Ngọc quyết định quay trở lại với nghệ thuật, lựa chọn múa và biên đạo làm hướng đi lâu dài. Với cô, múa Chăm không chỉ là những động tác hình thể hay trang phục biểu diễn mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, đời sống và tâm hồn của một cộng đồng.

Với tôi, mỗi điệu múa Chăm là một câu chuyện văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của hình thể. Tôi muốn những người trẻ không chỉ là người kể chuyện mà còn là người viết tiếp câu chuyện ấy bằng tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn. Biên đạo múa Bảo Ngọc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng

Một điểm đặc biệt trong nhóm múa do Ngọc dẫn dắt là phần lớn thành viên đều là người Chăm. Bên cạnh việc học các động tác múa, các bạn còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của chính dân tộc mình. Qua tập luyện và biểu diễn, nhiều bạn trẻ dần có thêm sự hiểu biết, niềm tự hào và tình yêu đối với nghệ thuật truyền thống.

Năm 2024, tiết mục “Chuyện của Gốm” do Bảo Ngọc dàn dựng đã giành giải A tại Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số và miền núi cấp tỉnh.

Tiết mục “Chuyện của Gốm” do Bảo Ngọc dàn dựng đã giành giải A tại Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số và miền núi cấp tỉnh

Với Bảo Ngọc, giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, nhưng điều cô mong muốn hơn cả là các thành viên có thêm cơ hội biểu diễn, học hỏi và trưởng thành qua từng lần xuất hiện. Bởi mỗi tiết mục không chỉ giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng mà còn là dịp để hiểu hơn về những giá trị văn hóa mình đang góp phần gìn giữ.

Chung tình yêu, cùng trách nhiệm với văn hóa dân tộc

Có dịp làm việc cùng Thông Đinh Đương và Bảo Ngọc trong những chương trình ca nhạc tiếng Chăm phát sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và VTV5, tác giả cảm nhận rõ ở 2 bạn trẻ sự nghiêm túc, nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống.

Một người gửi gắm tình cảm qua tiếng hát, người còn lại thể hiện tâm huyết trong từng động tác múa. Dù đảm nhận những vai trò khác nhau, cả 2 đều mong muốn những giá trị văn hóa Chăm được tiếp nối và lan tỏa rộng rãi hơn.

Nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội biểu diễn, học hỏi và trưởng thành từ nhóm múa do Bảo Ngọc làm trưởng nhóm

Sự tham gia của những giọng ca trẻ như Đinh Đương cùng những tiết mục múa được dàn dựng công phu của Bảo Ngọc góp phần làm phong phú các chương trình nghệ thuật tiếng Chăm, tạo sự gần gũi với khán giả. Đây cũng là không gian để những người trẻ thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với nguồn cội của mình.

Đinh Đương lan tỏa tình yêu văn hóa Chăm đến với nhiều bạn trẻ

Trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống đứng trước không ít thách thức. Những làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền cần có người tiếp nối, môi trường biểu diễn và sự quan tâm của thế hệ trẻ để duy trì sức sống lâu dài. Bởi vậy, sự lựa chọn của Đinh Đương và Bảo Ngọc mang ý nghĩa vượt ra ngoài niềm đam mê cá nhân.

Điệu múa Siva

Một người gửi tình yêu cội nguồn qua tiếng hát, một người thổi sức sống mới vào những điệu múa truyền thống. Bằng tài năng, sự sáng tạo và niềm tự hào dân tộc, Đinh Đương và Bảo Ngọc đang góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm, đưa những giá trị được cha ông trao truyền đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Bằng năng khiếu, sự kiên trì và tình yêu dành cho cội nguồn, những người trẻ như Đinh Đương và Bảo Ngọc đang trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để lời ca, điệu múa Chăm tiếp tục ngân vang trong dòng chảy cuộc sống hôm nay.