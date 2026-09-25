Khi người trẻ Việt đưa thời trang đến Milan

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Từ cộng đồng đến sàn diễn quốc tế

Ngày 21/9, tại Milan, gần 30 thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Namie Trịnh, Giám đốc sáng tạo của La Trịnh, đã được giới thiệu trong chương trình GODS WITHIN HER. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thời trang quốc tế tại Milan được thực hiện hoàn toàn bởi những người trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy và nhiều nước châu Âu.

Đằng sau sàn diễn là một mạng lưới kết nối rộng khắp. Những người Việt từ Pháp, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, CH Séc, nhiều thành phố của Italy và Việt Nam đã cùng góp sức cho chương trình, từ sản xuất, truyền thông, hình ảnh đến hậu cần và kỹ thuật.

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Với ê-kíp trẻ, thử thách không chỉ nằm ở việc đưa một bộ sưu tập lên sàn diễn tại một trong những trung tâm thời trang lớn của thế giới. Họ phải tự giải quyết những vấn đề về ngôn ngữ, kinh phí, nhân lực, thủ tục pháp lý, đàm phán với đối tác địa phương, đồng thời trực tiếp phối hợp hàng loạt khâu từ âm thanh, ánh sáng, trang điểm đến người mẫu.

Sự kiện vì thế không chỉ là một show thời trang. Đó còn là câu chuyện về cách một thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu tự tổ chức, tự kết nối và tạo dựng cơ hội cho chính mình.

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Chị Hiền Thảo, Giám đốc sản xuất chương trình, cùng ê-kíp đã biến ý tưởng ban đầu thành một dự án có sự tham gia của cộng đồng người Việt ở hơn 20 quốc gia châu Âu. Chị Thái Mỹ, thành viên ban tổ chức, cho biết niềm vui lớn nhất là được góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tài năng Việt Nam tới bạn bè quốc tế ngay trước thềm Tuần lễ thời trang Milan.

Câu chuyện liên thế hệ

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của GODS WITHIN HER còn nằm ở sự gặp gỡ giữa các thế hệ người Việt tại châu Âu.

Từ Anh, chị Vũ Thị Thu Huyền có mặt tại Milan sau một tháng tham gia nhiều hoạt động văn hóa tại châu Âu. Chị ấn tượng trước sự tự nhiên, năng động và chuyên nghiệp của ê-kíp trẻ, đồng thời mong muốn những bộ sưu tập tiếp theo của họ có thể được giới thiệu tại London.

Từ Madrid, chị Vera Hằng đưa cả con trai và con gái đang tuổi trưởng thành đến dự chương trình. Chị bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi mạnh dạn bước vào lĩnh vực sáng tạo, với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn giàu kinh nghiệm.

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Ở một góc khán phòng, ông Quốc Chính, thuộc thế hệ người Việt đầu tiên đến Italy và đã gắn bó với đất nước này khoảng 50 năm cùng người vợ Italy, chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc của chương trình. Với ông, sự kiện không chỉ là một show diễn thời trang mà còn cho thấy sức sống của cộng đồng người Việt qua các thế hệ. Những người trẻ hôm nay đang chủ động tạo dựng các dự án sáng tạo của riêng mình, trong khi vẫn nhận được sự ủng hộ và đồng hành của thế hệ đi trước.

Sự kết nối ấy cũng tạo nên một không gian văn hóa rộng hơn cho thời trang. Bên cạnh các thiết kế của La Trịnh là những món ăn Việt được giới thiệu cùng vang Italy. Một số khách Italy lần đầu biết đến thời trang và ẩm thực Việt qua chương trình đã bày tỏ sự bất ngờ trước những sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ cũng như hương vị Việt Nam.

Nguyễn Minh Quân, sinh viên ngành Quản trị và Kinh tế quốc tế tại Đại học Bocconi ở Milan, tham gia chương trình, cho biết các bạn Italy của anh đặc biệt chú ý đến sự độc đáo của bộ sưu tập và lần đầu có cơ hội khám phá thời trang Việt trong một không gian quốc tế như vậy.

Những bộ sưu tập của các nhà thiết kế trẻ Việt Nam trình diễn tại Milan thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông – Tây. Ảnh: BTC

Với Namie Trịnh và La Trịnh, GODS WITHIN HER là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn. Những sáng tạo của họ đặt thời trang Việt vào cuộc đối thoại giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và đương đại, giữa bản sắc văn hóa và tinh thần tự do của thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, La Trịnh không dừng ở thời trang. Đầu tháng 9, thương hiệu này đã hợp tác với Cinexia Productions tại Praha trong một dự án điện ảnh, hướng tới đưa những câu chuyện và sáng tạo Việt Nam đến gần hơn với công chúng châu Âu.

Từ Milan, những người trẻ ấy đang từng bước mở rộng không gian cho sáng tạo Việt. Không chờ đợi một cánh cửa mở sẵn, họ tự tạo ra sân khấu, tập hợp cộng đồng và đưa những câu chuyện của mình đến với thế giới.