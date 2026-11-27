Khi người trẻ 'thổi hồn' hiện đại vào câu chuyện di sản
Không còn là những giá trị nằm yên trong ký ức, văn hóa truyền thống tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đang được thế hệ trẻ đánh thức và kể lại bằng một diện mạo đầy tươi mới. Từ những linh vật ngộ nghĩnh đến các tác phẩm nghệ thuật đương đại giàu tính ứng dụng, sự gặp gỡ giữa những tâm hồn đồng điệu đã mở ra những cách tiếp cận di sản vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/khi-nguoi-tre-thoi-hon-hien-dai-vao-cau-chuyen-di-san.html