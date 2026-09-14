Khi người trẻ 'Lưu Trăng' Hà Nội
Trung thu trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội là những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, những món đồ chơi giấy bồi đầy màu sắc. Nhưng những giá trị ấy đang được kể lại theo một cách rất mới. Tại triển lãm nghệ thuật “Lưu Trăng”, những người trẻ đã tìm về chất liệu, kỹ thuật truyền thống để phục dựng đồ chơi Trung thu xưa, đồng thời sáng tạo thêm những sản phẩm phù hợp với đời sống hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nguoi-tre-luu-trang-ha-noi-417671.htm