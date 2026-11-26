Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry chia sẻ về những thanh âm thân thuộc trong đời sống hằng ngày. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lời ru, câu hát và cả tiếng rao đều là chất liệu quý giá

Sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như: Hà Lê, Double2T, Tuấn Cry, Đức Phúc đã cho thấy sức hút rõ nét của chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026 trong cộng đồng người trẻ. Thay vì chỉ dừng ở vai trò kêu gọi, các nghệ sĩ đã mang đến những góc nhìn riêng về thanh âm trong đời sống.

Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry bày tỏ: "Nhắc đến giai điệu cuộc sống, tôi có thể hình dung ra rằng, ngoài tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, tiếng sáo, tiếng đàn bầu, tiếng ru hời của các bà, các mẹ… thì còn có những thanh âm rất đỗi gần gũi với người dân Việt Nam như tiếng rao 'xôi lạc bánh khúc đây', hay những âm thanh đường phố thân thuộc. Tôi nghĩ những điều ấy đều mang đậm màu sắc và tinh thần Việt Nam".

Đồng hành cùng "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống", ca sĩ Đức Phúc gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước qua những giai điệu gần gũi. Nam ca sĩ Đức Phúc cho biết: Thanh âm cuộc sống đôi khi chỉ một giai điệu thân quen cũng đủ gợi lên tình cảm với quê hương, đất nước. Những điều bình dị ấy là thứ mà mỗi người luôn luôn mang theo trong tim.

Từ nguồn cảm hứng đó, ca sĩ Đức Phúc mời gọi mỗi người hãy cất lên thanh âm của riêng mình để kể câu chuyện về nơi mình sinh ra, những điều mình yêu thương và niềm tự hào Việt Nam. Bởi mỗi người một giai điệu sẽ cùng tạo nên thanh âm chung của đất nước.

Lắm khi, thanh âm chạm đến cảm xúc sâu kín nhất không nằm trên sân khấu mà lại hiện diện ngay trong nhịp sống hằng ngày. Với rapper Hà Lê, đó là tiếng em bé khóc. Mang giai điệu "Người miền núi chất" đến bốn phương, nhạc của Double2T chứa đựng những dấu ấn đậm nét về con người Tây Bắc. Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry cũng "dệt" nhạc đương đại từ chất liệu văn hóa dân gian.

Một tiếng hát ru, tiếng nhạc cụ dân tộc, âm thanh của một phiên chợ hay lời hát gắn với phong tục quê hương đều có thể trở thành chất liệu cho một câu chuyện riêng.

Nhắc đến giai điệu cuộc sống, tôi có thể hình dung ra rằng, ngoài tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, tiếng sáo, tiếng đàn bầu, tiếng ru hời của các bà, các mẹ… thì còn có những thanh âm rất đỗi gần gũi với người dân Việt Nam như tiếng rao 'xôi lạc bánh khúc đây', hay những âm thanh đường phố thân thuộc. Tôi nghĩ những điều ấy đều mang đậm màu sắc và tinh thần Việt Nam. Nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry, Đại sứ chương trình

Từ góc nhìn của các nghệ sĩ, có thể thấy, "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" đón nhận công chúng ở mọi lứa tuổi, đa ngành nghề. Không nhất thiết bạn phải là nghệ sĩ hay người am hiểu âm nhạc. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp của thí sinh tham gia. Thí sinh dưới 16 tuổi dự thi cần có sự đồng ý của người đại diện pháp luật.

Tại các giảng đường, sinh viên được khuyến khích tự tìm hiểu, ghi lại và kể những câu chuyện văn hóa bằng góc nhìn của mình. Một chuyến đi về vùng đất giàu bản sắc, cuộc trò chuyện với nghệ nhân địa phương hay việc tìm lại một làn điệu dân ca quen thuộc đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sản phẩm dự thi.

Thay vì chỉ tiếp nhận các giá trị văn hóa được giới thiệu sẵn, người trẻ trực tiếp tham gia vào quá trình khám phá và sáng tạo bằng những hình thức quen thuộc như video ngắn, bản phối âm thanh hay câu chuyện lưu giữ những thanh âm đang dần ít xuất hiện trong đời sống hiện đại.

Để mỗi người đều có thể góp một thanh âm của riêng mình vào bản hòa ca về đất nước

Văn hóa nằm trong lời ăn tiếng nói, phong tục, sinh hoạt và những âm thanh quen thuộc của mỗi vùng đất. Khi người dân được trực tiếp ghi lại và kể câu chuyện ấy, việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ chính những gì mỗi người đang sống, đang nghe và đang trân trọng.

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" không đơn thuần là một sân chơi âm nhạc, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa chủ trương vào thực tiễn đời sống. Điểm đặc biệt là mỗi người dân đều có thể trở thành tác giả, không phân biệt tuổi tác hay vùng miền, cùng gửi gắm tiếng hát, câu ru và những âm thanh bình dị của quê hương mình.

Sức lan tỏa của "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" không chỉ thể hiện qua các hoạt động phát động hay sự đồng hành của nghệ sĩ. Theo thống kê, tính đến ngày 13/11 vừa qua, hệ thống chương trình đã ghi nhận hơn 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi đố vui, gần 4.000 video cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm sáng tạo gửi về từ khắp cả nước.

Những con số trên phản ánh những cách hưởng ứng khác nhau của công chúng đối với sự kiện ý nghĩa này. Có người bắt đầu bằng việc tìm hiểu kiến thức văn hóa qua các câu hỏi. Có người chia sẻ cảm nhận bằng video. Có người dành thời gian sáng tạo một tác phẩm.

Những tác phẩm dự thi được gửi về từ nhiều địa phương, mang đến những góc nhìn và cách thể hiện đa dạng về thanh âm Việt Nam.

Việc có gần 3.000 tác phẩm dự thi từ nhiều địa phương còn cho thấy chủ đề của chương trình có khả năng khơi gợi sự quan tâm rộng rãi. Mỗi tác phẩm mang một cách thể hiện khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ điểm chung là người thực hiện tìm thấy một thanh âm có ý nghĩa với mình và muốn chia sẻ điều đó với cộng đồng.

Trong hành trình lan tỏa thanh âm Việt Nam ấy, công nghệ và các nền tảng số đóng vai trò như một cầu nối quan trọng. Một làn điệu dân ca, tiếng đàn của nghệ nhân hay âm thanh từ một lễ hội truyền thống có thể được ghi lại bằng điện thoại, dựng thành video ngắn và chia sẻ tới đông đảo người xem. Sự tham gia của các nền tảng và nhà sáng tạo nội dung mở thêm cơ hội để những câu chuyện văn hóa tiếp cận người xem một cách tự nhiên hơn.

Thế nhưng, công nghệ chỉ là phương tiện, điều quyết định giá trị của một sản phẩm vẫn là câu chuyện được kể, là sự hiểu biết và tình cảm của người sáng tạo đối với những giá trị văn hóa mà họ muốn lưu giữ.

Không cần thiết bị quay chuyên nghiệp hay cách thể hiện cầu kỳ, bạn có thể bắt đầu tác phẩm của mình từ một câu chuyện chân thật: tiếng mẹ gọi về ăn cơm, tiếng khèn nơi bản làng, tiếng hát trong một lễ hội hay âm thanh của một nghề truyền thống đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ...

Từ sự đồng hành của nghệ sĩ đến sự hưởng ứng của đông đảo công chúng, “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” đang cho thấy sự tham gia và sáng tạo của cộng đồng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa.

Chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" hướng tới ba mục đích gắn kết: giáo dục văn hóa và âm nhạc; toàn dân thụ hưởng văn hóa; nhân dân trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa, không chỉ thụ hưởng. Thông qua việc huy động sức sáng tạo toàn dân kết hợp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) minh bạch và có trách nhiệm, chương trình chung tay hình thành "Ngân hàng thanh âm Việt Nam" - một tài sản văn hóa số mới; qua đó, lan tỏa tình yêu di sản âm nhạc dân tộc và làm nguyên liệu quý giá cho các ngành công nghiệp văn hóa tương lai.