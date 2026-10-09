Khi người trẻ kể chuyện đi chùa qua nền tảng số

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, thế nhưng, bởi những cơ duyên hết sức tình cờ cũng như nhận thấy thế mạnh cũng như sở thích của bản thân, sau khi ra trường, Nguyễn Thanh Nghiêm đã chuyển hướng sang lĩnh vực MC, tổ chức sự kiện.

Theo chia sẻ của Nghiêm, ngay từ khi đi học, bạn đã thường xuyên tham gia những hoạt động xã hội, trong đó có nhiều hoạt động do các cơ sở tự viện, hội nhóm Phật tử tại các chùa thực hiện. Mối nhân duyên đối với Phật pháp cũng bén rễ và dần lớn lên trong Thanh Nghiêm từ đó.

“Ban đầu, em đến chùa qua những hoạt động và những mối duyên trong cuộc sống. Càng tìm hiểu, em càng yêu thích những giá trị mà chùa mang lại. Em nhận ra chùa không chỉ là nơi lễ Phật mà còn chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, đời sống tinh thần, cũng như tinh thần thiện nguyện. Từ đó, em nảy sinh mong muốn tìm hiểu nhiều hơn cũng như chia sẻ những câu chuyện mình biết đến với mọi người”, Thanh Nghiêm cho biết.

Theo cảm nhận cá nhân của Thanh Nghiêm, dù đông đúc hay thưa vắng du khách lui tới, điểm đặc biệt nhất ở không gian của mọi ngôi chùa đó là đều mang nét tôn nghiêm, bình yên mà ở đó, bạn có thể bắt gặp ở những góc nhỏ trong chùa là những con người đi tìm chỗ dừng chân để đọc kinh, cầu nguyện hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, làm lắng dịu lại tâm hồn giữa cuộc sống đô thị hối hả, nhộn nhịp.

Là một người trẻ với tinh thần sáng tạo cũng như có khả năng tiếp cận và cập nhật nhanh nhạy đối với các phương tiện truyền thông hiện đại, đầu năm 2025, Thanh Nghiêm bắt đầu việc xây dựng kênh TikTok “Nghiêm đi chùa” với nội dung chủ đạo là giới thiệu các ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM và một số địa phương lân cận mà bạn có dịp ghé thăm và để lại ấn tượng đặc biệt nào đó với bản thân. Theo chia sẻ của Thanh Nghiêm, trước khi quyết định quay và dựng clip để giới thiệu về ngôi chùa nào, bạn thường dành thời gian tìm hiểu và lui tới nhiều lần để cảm nhận rõ hơn về không gian cũng như câu chuyện của những ngôi chùa đó.

Xoay quanh việc lựa chọn sáng tạo nội dung số liên quan đến chùa chiền, các hoạt động Phật giáo của mình, Thanh Nghiêm cho biết ý định mà mình hướng tới là tạo một góc nhìn hiện đại và gần gũi hơn về việc đi chùa, đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Trong suy nghĩ của Thanh Nghiêm, qua những video, bạn mong muốn rằng những người theo dõi không chỉ đến chùa để lễ Phật mà còn tìm hiểu về Phật pháp, lịch sử, văn hóa, kiến trúc, đời sống tinh thần, và đặc biệt là trải nghiệm với việc làm công quả, thiện nguyện.

Nguyễn Thanh Nghiêm trong một lần dự lễ Vu lan

Trong số những ngôi chùa mà Thanh Nghiêm giới thiệu trên kênh TikTok, có những ngôi chùa nổi tiếng được nhiều người viếng thăm, lui tới như Việt Nam Quốc Tự, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Pháp Hoa,… nhưng cũng có những ngôi chùa nằm ở cách xa trung tâm thành phố, tọa lạc trong những con hẻm nhỏ, vắng khách thập phương mà đa phần chỉ có các Phật tử công quả lui tới thường xuyên. Theo cảm nhận cá nhân của Thanh Nghiêm, dù đông đúc hay thưa vắng du khách lui tới, điểm đặc biệt nhất ở không gian của mọi ngôi chùa đó là đều mang nét tôn nghiêm, bình yên mà ở đó, bạn có thể bắt gặp ở những góc nhỏ trong chùa là những con người đi tìm chỗ dừng chân để đọc kinh, cầu nguyện hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi, làm lắng dịu lại tâm hồn giữa cuộc sống đô thị hối hả, nhộn nhịp.

Trong quá trình rong ruổi thực hiện nội dung cho kênh TikTok của mình, bản thân Thanh Nghiêm cũng có được những kỷ niệm đáng nhớ. Theo lời kể của bạn, kỷ niệm đặc biệt nhất của bạn gắn với chùa Như Lai, ngôi chùa đầu tiên trong hành trình làm nội dung cho kênh TikTok “Nghiêm đi chùa”. Ngôi chùa khá nhỏ, nằm trong hẻm ở khu vực Gò Vấp, không nhiều người biết đến. Sau khi thực hiện nội dung giới thiệu trên kênh của mình, nhiều người biết đến chùa hơn. Đặc biệt, trong hai kỳ Đại lễ Phật đản và Vu lan năm nay, lượng người về chùa cũng đông hơn. Đó là niềm hạnh phúc đặc biệt với Thanh Nghiêm khi những gì bạn chia sẻ đã phần nào kết nối mọi người với một ngôi chùa. Bên cạnh đó, bạn cho biết cũng có khá nhiều kỷ niệm khi được tham gia công quả và thiện nguyện tại chùa Phổ Tịnh, chùa Phước Long, Như Lai Tự, Việt Nam Quốc Tự,...

Mối nhân duyên đưa Thanh Nghiêm đến với Phật giáo bắt đầu từ những hoạt động xã hội, thiện nguyện

“Trong quá trình thực hiện nội dung cho kênh của mình, em nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ quý thầy, quý sư cô ở các chùa cũng như nhiều anh chị Phật tử cũng động viên, giới thiệu để em có điều kiện thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, quay phim trong không gian các chùa. Có những lần đến chùa, mọi người nhận ra em qua các video và chủ động chào, hỏi thăm em. Những khoảnh khắc giản đơn đó là điều em rất trân trọng”, Thanh Nghiêm cho biết.

Với công việc chính hiện nay là MC/Host và tham gia hoạt động tại CLB Host Livestream TP.HCM với vai trò Phó Chủ nhiệm, thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, đào tạo và phát triển cộng đồng Host, Thanh Nghiêm phải tìm cách sắp xếp, cân bằng giữa công việc chính và việc sáng tạo nội dung cho kênh TikTok của mình. Theo bạn, việc suy nghĩ và thực hiện nội dung cho kênh cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và lịch trình cá nhân nhưng theo hướng khá tích cực.

Trong quá trình thực hiện nội dung cho kênh của mình, em nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ quý thầy, quý sư cô ở các chùa cũng như nhiều anh chị Phật tử cũng động viên, giới thiệu để em có điều kiện thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, quay phim trong không gian các chùa. Có những lần đến chùa, mọi người nhận ra em qua các video và chủ động chào, hỏi thăm em. Những khoảnh khắc giản đơn đó là điều em rất trân trọng.

Nguyễn Thanh Nghiêm

Quá trình tìm hiểu về lịch sử các ngôi chùa giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới về mảng đề tài mà trước đây hầu như bạn chưa có cơ hội biết đến nhiều. Từ chỗ đến chùa để thực hiện nội dung, dần dần, Thanh Nghiêm có cơ hội được gần gũi và lắng nghe được nhiều chia sẻ về Phật pháp, cuộc sống từ quý thầy, quý sư cô để từ đó, tích lũy thêm vốn sống cho mình. Bạn cũng có thêm cơ hội tham dự khóa tu, tạo cho mình thói quen hành trì bên cạnh tham gia phụng sự tại các hoạt động ở chùa, các công tác, chương trình thiện nguyện để chia sẻ đến với những mảnh đời bất hạnh.

“Việc đến chùa mang lại cho em những ảnh hưởng khá tích cực không chỉ trong cuộc sống mà còn trong cả công việc. Đôi khi, lúc đi làm, trong những phiên livestream cùng những người nổi tiếng, KOL hoặc thực hiện các phiên live cho thương hiệu, có những anh chị biết tới em qua kênh ‘Nghiêm đi chùa’ với chuỗi nội dung hành trình 108 ngôi chùa và hỏi chuyện, qua đó em có cơ hội được chia sẻ ít nhiều về câu chuyện chùa chiền và hành trình phụng sự của mình. Những khoảnh khắc đó khiến em rất vui vì những nội dung mình chia sẻ đã tạo được sự kết nối với nhiều người, đồng thời giúp công việc của em có thêm một dấu ấn riêng”, Thanh Nghiêm nói.

Theo chia sẻ của Thanh Nghiêm, việc tham gia vào các hoạt động phụng sự, truyền thông Phật giáo có tác động tích cực đến công việc, đời của bạn

Với một người làm công việc sáng tạo nội dung số, điều được kỳ vọng nhiều nhất đó chính là số lượt người theo dõi, số lượt xem hay thích tăng lên qua từng ngày, bởi đó là thước đo cho độ lan tỏa cũng như động lực cho người thực hiện nội dung. Nhưng bên cạnh đó, với Thanh Nghiêm, có một điều nữa mà bạn luôn ấp ủ khi thực hiện kênh đó là qua những gì mình thực hiện, chia sẻ, bất cứ một ai đó, đặc biệt là những bạn trẻ cùng lứa tuổi, có thể bắt đầu từ việc xem qua một thước phim, nảy sinh sự tò mò hay thích thú để rồi tìm đến chùa, học hỏi và trực tiếp trải nghiệm những giá trị tốt đẹp từ không gian chùa chiền như bạn đã và đang được trải nghiệm và trưởng thành từng ngày từ đó.