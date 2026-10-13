Khi người trẻ Hà Nội tính lại bài toán chọn nhà

Những tiêu chí mới khi chọn nhà

Thị trường căn hộ Hà Nội đang có sự thay đổi đáng kể về mặt bằng giá và cơ cấu nguồn cung. Cùng với giá nhà, thu nhập cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Hà Nội trong quý IV/2025 đạt khoảng 12,3 triệu đồng/tháng. Báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cũng cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động tại khu vực thành thị trên cả nước đạt 10,7 triệu đồng/tháng.

The Cityon thuộc dòng căn hộ Imperia Ocean City, được phát triển bởi MIK Group.

So với giá trị một căn hộ, những con số trên phần nào lý giải vì sao nguồn vốn ban đầu và tiến độ thanh toán lại ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà. Chẳng hạn, với mức thu nhập khoảng 12,3 triệu đồng/tháng, một căn hộ trị giá 4 tỷ đồng có giá trị tương đương hơn 27 lần tổng thu nhập trong một năm; với căn hộ 5 tỷ đồng, tỷ lệ này lên tới gần 34 lần. Dù đây chỉ là phép tính mang tính tham khảo, điều đó cho thấy bên cạnh giá bán, phương án thanh toán ngày càng được người mua quan tâm hàng đầu khi lựa chọn căn nhà đầu tiên.

Trong khi đó, giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo Cushman & Wakefield, giá bán sơ cấp bình quân quý II/2026 đạt khoảng 4.659 USD/m², với hơn 72% nguồn cung mở bán thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Mặt bằng giá cùng cơ cấu nguồn cung khiến người mua ở thực quan tâm nhiều hơn đến mức độ phù hợp của căn nhà đối với tài chính và nhu cầu sinh hoạt thực tế. Từ giá bán, tiến độ thanh toán đến thời gian di chuyển tới nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tiện ích thiết yếu đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Khoảng cách tới trung tâm vì thế không còn là tiêu chí duy nhất. Một căn hộ ở xa hơn nhưng sở hữu hạ tầng tốt, tiện ích đầy đủ và kết nối giao thông thuận tiện vẫn là lựa chọn hợp lý, phù hợp với ngân sách và nhịp sống của giới trẻ.

Hạ tầng thay đổi cách chọn nơi ở

Sự thay đổi trong tiêu chí chọn nhà diễn ra song song với quá trình Hà Nội mở rộng không gian đô thị. Quy hoạch Thủ đô định hướng phát triển theo mô hình đa cực với các trung tâm đô thị và cực tăng trưởng mới, cùng mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện.

The Cityon – trải nghiệm sống thú vị dành cho thế hệ cư dân thành thị mới.

Thời gian qua, Hà Nội đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị. Trong đó, tuyến số 8 và tuyến số 14 dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2030, được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối Ocean City với khu vực đô thị lõi. Hệ thống đường vành đai, các cây cầu mới, cùng những tuyến giao thông liên vùng đang mở rộng cũng giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa khu trung tâm và các đại đô thị mới.

Hạ tầng phát triển đồng thời mở rộng phạm vi lựa chọn nơi ở. Người mua có thể tìm đến các khu đô thị nằm xa khu vực lõi nhưng sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, giao thông thuận tiện cùng mức giá hợp lý hơn. Ocean City tại phía Đông Hà Nội là một trong những đại đô thị đang hình thành rõ nét theo xu hướng này. Tại đây, MIK Group phát triển dòng căn hộ Imperia Ocean City với hai phân khu The Parkland và The Cityon.

Nếu The Parkland hướng tới không gian sống xanh trong một khu đô thị quy mô lớn, thì The Cityon lại được phát triển theo tinh thần Interesting Urban Living dành cho thế hệ cư dân thành thị mới. Dự án có quy mô 20,9 ha, nằm trong hệ sinh thái đô thị đã hoàn thiện đầy đủ trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi, y tế và các tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày. Từ The Cityon, cư dân dễ dàng kết nối với đường Vành đai 3.5, Vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời tiếp cận nhanh chóng Ocean Park 1, Aeon Mall Long Biên và khu vực trung tâm Hà Nội. Đối với những người làm việc tại nội đô, khả năng kết nối này giúp việc chọn nơi ở không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách địa lý.

Bên cạnh vị trí, phương án thanh toán cũng là yếu tố được người mua nhà lần đầu đặc biệt quan tâm. Tại The Cityon, tổng giá trị căn hộ chỉ từ 1,7 tỷ đồng với tiến độ thanh toán giãn linh hoạt tới 4 năm (tương đương khoảng 1% giá trị căn hộ mỗi tháng). Điều này giúp người mua có thêm thời gian chuẩn bị tài chính, giảm áp lực phải huy động khoản vốn lớn ngay trong giai đoạn đầu.

Sự hoàn thiện liên tục của hạ tầng tiếp tục mang đến cho người dân Hà Nội nhiều lựa chọn đa dạng hơn về nơi an cư. Khi việc đi lại trở nên thuận tiện, người trẻ hoàn toàn có thể tìm đến các khu vực xa trung tâm để sở hữu một căn nhà vừa sức với khả năng tài chính mà vẫn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hàng ngày.