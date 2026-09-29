Khi người trẻ chọn trao đi yêu thương

Từ một lần “cho biết” đến 14 lần hiến máu, có lần vượt lũ đi cứu người

Hè năm 2023, Phan Trường Duy (năm thứ tư, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), sau khi nhận được thông báo kêu gọi hiến máu từ Bí thư Đoàn phường và lời rủ của bạn bè, Duy quyết định đi hiến thử một lần “cho biết”.

Trước đó, Duy có những lo lắng: “Liệu có đau không, sau khi hiến có mệt cả tuần hay ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe? Nhưng trải nghiệm thực tế khiến những e ngại ấy dần biến mất”. Duy nhận ra, việc hiến máu không quá đáng sợ như mình tưởng. Nam sinh bắt đầu tìm hiểu về ý nghĩa của việc hiến máu và tiếp tục quay lại. Đến nay, Duy đã hiến máu 14 lần.

Những thông tin tuyên truyền về việc máu không thể tự sản xuất mà cần được hiến từ người này sang người khác, cùng những lời kêu gọi tìm đơn vị máu khẩn cấp, khiến Duy càng tích cực tham gia. “Mình cứ hiến thôi!”, Duy chia sẻ về suy nghĩ khi biết lượng máu mình trao đi có thể được sử dụng cho những bệnh nhân đang cần.

Trường Duy (phải) tham gia hiến máu tại chương trình “Chủ Nhật Đỏ”.

Trong số những lần hiến máu, vào ngày 5/11/2025, khi TP. Huế đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt, Duy nhận được thông báo một em bé 3 tuổi cần gấp đơn vị máu. Không chần chừ, Duy lội qua vùng ngập từ trong làng ra đường chính, mượn xe máy của bạn rồi đến bệnh viện để hiến máu cho em. Với Duy, lần hiến máu giữa những ngày mưa lũ ấy trở thành kỷ niệm khó quên.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, Duy hiện là Trưởng ban Hậu cần của CLB Sinh nhật Hồng Tuổi 18 - Hiến máu cứu người, trường ĐH Khoa học (ĐH Huế). Công việc của Duy là hỗ trợ chuẩn bị, điều phối trong thời gian diễn ra chương trình và dọn dẹp sau khi Ngày hội kết thúc. Với Duy, hoạt động tình nguyện cũng là nơi những người trẻ có thể gặp gỡ những người “cùng chung tần số, cùng chung chí hướng làm việc tốt”.

Duy tham gia hỗ trợ công tác hậu cần Ngày hội Hiến máu tại trường.

Từ sợ kim tiêm đến 8 lần hiến máu

Cũng bắt đầu từ sự tò mò và e ngại, Trần Thị Kiều Sương (Phó Chủ nhiệm CLB Sinh nhật Hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế) đã có 8 lần hiến máu. Lần đầu tiên tham gia, Sương sợ kim tiêm, sợ đau và không biết cơ thể sẽ phản ứng thế nào sau khi hiến máu. Tuy nhiên, quá trình hiến có sự hướng dẫn tận tình của nhân viên y tế cùng các tình nguyện viên. Sương nhận ra, trải nghiệm thực tế không đáng sợ như cô nghĩ. “Sau lần đầu tiên, mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vì đã vượt qua được sự e ngại của bản thân để làm một việc có ích”, Sương chia sẻ.

Trần Thị Kiều Sương tham gia Ngày hội Hiến máu.

Điều khiến nữ sinh tiếp tục quay lại là cảm giác bản thân đang thực hiện một hành động tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa. Qua mỗi chương trình, Sương cũng gặp thêm nhiều sinh viên có chung tinh thần tình nguyện. Hình ảnh Sương nhớ nhất sau mỗi chương trình: “Những bạn sinh viên lần đầu còn lo lắng, nhưng sau khi hiến xong lại nở nụ cười vui vẻ”. Những khoảnh khắc ấy giúp Sương cảm nhận rõ hơn tinh thần tình nguyện của sinh viên và trở thành động lực để cô tiếp tục trong hành trình trao đi yêu thương.

Trao đi một phần nhỏ, nhận lại nhiều hơn

Vừa qua, Ngày hội Hiến máu diễn ra ngày 27/9, tại trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) nhận được sự quan tâm và đăng ký của nhiều sinh viên. Chương trình nhận khoảng 230 đơn đăng ký, trong đó 173 trường hợp đáp ứng yêu cầu.

Theo Phạm Văn Quyến (Chủ nhiệm CLB Sinh nhật Hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người, trường ĐH Khoa học, ĐH Huế), khoảng 50 trường hợp chưa đủ điều kiện vì các lý do liên quan đến sức khỏe hoặc quy định hiến máu như: Chưa đủ tuổi, huyết áp thấp và một số yếu tố khác. Với Quyến, ngay cả việc một sinh viên chủ động đăng ký nhưng chưa thể hiến máu trong lần này cũng đáng được trân trọng.

Phạm Văn Quyến (giữa) lên kế hoạch và điều phối nhiều Ngày hội Hiến máu của CLB Sinh nhật Hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người.

Qua khoảng 4 năm, Quyến nhận thấy nhận thức của sinh viên về các hoạt động vì cộng đồng có những thay đổi rõ rệt. “Người trẻ ngày càng sẵn sàng dành thời gian, sức trẻ để đóng góp cho xã hội. Trong quá trình chuẩn bị Ngày hội, thời tiết ở TP. Huế khiến các thành viên câu lạc bộ gặp không ít khó khăn, nhất là những bạn ở xa phải di chuyển nhiều. Tuy vậy, công việc vẫn được phối hợp, hỗ trợ để hoàn thành trước khi đón các tình nguyện viên đến hiến máu”, Quyến bộc bạch.

Điều Quyến nhớ nhất là nụ cười của các tình nguyện viên. Có những người dù mệt, gần như cạn năng lượng vẫn giữ nụ cười, trò chuyện và động viên nhau. “Với mình, chính những khoảnh khắc giản dị như vậy lại là thứ khiến một chương trình trở nên đáng nhớ”, Quyến chia sẻ.

Với người trẻ, họ không bắt đầu hành trình hiến máu bằng những lý tưởng quá lớn lao. Có người đi vì tò mò, có người muốn thử sức với một hoạt động tình nguyện, có người bắt đầu từ lời rủ của bạn bè. Nhưng sau trải nghiệm, các bạn trẻ nhận ra phía sau một lần hiến máu là cơ hội được góp phần giúp đỡ một người khác.

Với Sương, mỗi người chỉ cần dành một chút thời gian và sức khỏe cũng có thể mang lại cơ hội cho một người đang cần máu. Cô không biết ai sẽ nhận máu của mình, nhưng biết rằng, phần máu ấy có thể giúp một người đang cần. Quyến cũng cho rằng, “trao đi” không nhất thiết phải là một điều quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một chút thời gian, sức lực hay sự quan tâm dành cho người khác. Đặc biệt, với hiến máu, người cho có thể không biết người nhận là ai và cũng có thể không bao giờ gặp họ. Nhưng sự cho đi ấy vẫn mang đến thêm một cơ hội cho một người đang gặp khó khăn. Với Duy, mỗi lần hiến máu mang lại suy nghĩ: "Có thêm một vài bệnh nhân khỏe lên nhờ một phần máu nhỏ mình đã hiến". Số lần hiến máu tăng thêm cũng trở thành một dấu mốc để anh nhìn lại và tự tạo động lực cho mình khi gặp những vấp ngã trong cuộc sống. “Mình phải bước tiếp, sống tiếp để còn ‘hiến tiếp’”, Duy nói.

Điều người trẻ nhận lại không chỉ là một phần quà sau mỗi chương trình mà đó còn là những người bạn mới, những trải nghiệm, bài học và cảm nhận vừa làm được một điều có ích cho cộng đồng. Những người trẻ gặp nhau ở một lựa chọn: Trao đi một phần nhỏ của mình để người khác có thêm hy vọng. Đôi khi, sự sẻ chia bắt đầu từ một lần đăng ký, một lần vượt qua nỗi sợ kim tiêm và một quyết định dành thời gian cho cộng đồng. Một đơn vị máu được trao đi có thể là một phần nhỏ đối với người hiến, nhưng với một người đang cần máu, đó là sự hỗ trợ đến đúng lúc.

Ảnh: NVCC