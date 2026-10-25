Khi người trẻ bị cuốn vào tin tức tiêu cực

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Những đêm dài sau màn hình điện thoại

Đã gần 12 giờ đêm, Nguyễn Thuỳ Linh (20 tuổi, sinh viên) vẫn nằm trên giường, tay liên tục lướt màn hình điện thoại. Một vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội khiến cô dành gần hai tiếng đồng hồ để theo dõi. Từ một video tình cờ xuất hiện trên TikTok, Thuỳ Linh tiếp tục tìm kiếm những nội dung liên quan, chuyển sang Facebook đọc bình luận rồi quay lại TikTok để xem những diễn biến mới nhất.

Đến khi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng.

“Ban đầu tôi chỉ định xem một chút để biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng càng xem lại càng có thêm những thông tin mới, người này nói thế này, người kia lại đưa ra một góc nhìn khác. Nhiều khi đọc những bình luận tiêu cực cũng thấy rất mệt, nhưng vẫn tò mò muốn biết câu chuyện cuối cùng sẽ ra sao”, Thuỳ Linh kể.

Đó không phải lần đầu tiên cô thức khuya vì những câu chuyện trên mạng. Có hôm là một vụ tai nạn thương tâm, hôm khác lại là những vụ việc liên quan đến bạo lực, lừa đảo hay các cuộc tranh cãi kéo dài nhiều ngày.

Điều đáng nói, không phải những thông tin ấy khiến cô cảm thấy vui vẻ hay thoải mái. Ngược lại, sau mỗi lần lướt mạng, Minh Anh thường mang theo cảm giác nặng nề, bất an. Có những câu chuyện dù đã tắt điện thoại, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chúng. Thậm chí, một vài hình ảnh hay lời bình luận còn khiến cô ám ảnh đến ngày hôm sau.

Không chỉ Thùy Linh, Trần Đức Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng từng nhiều lần rơi vào tình trạng tương tự. Với anh, việc theo dõi những thông tin tiêu cực ban đầu xuất phát từ nhu cầu cập nhật tình hình xã hội.

Anh thường tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối để đọc tin tức trên Facebook, xem video trên TikTok. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở những thông tin chính, anh lại có xu hướng tìm hiểu thêm các bài phân tích, video phản hồi và cả những cuộc tranh luận dưới phần bình luận.

“Có lúc tôi thấy mình bị cuốn vào cả những cuộc tranh luận của người xa lạ. Đọc bình luận rồi tự thấy tức giận, muốn xem tiếp người khác phản ứng thế nào. Đến khi thoát ra mới nhận ra mình vừa mất cả tiếng đồng hồ cho một chuyện chẳng liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình”, Đức Anh kể.

Hiện tượng này được biết đến với tên gọi Doomscrolling, chỉ hành vi liên tục lướt xem những tin tức tiêu cực, đáng lo ngại trên internet, dù việc tiếp nhận chúng có thể khiến người xem căng thẳng, lo âu hoặc mệt mỏi.

Trong môi trường mạng xã hội, nơi những thông tin mới liên tục xuất hiện, việc dừng lại đôi khi không dễ dàng. Đặc biệt, khi người dùng dành nhiều thời gian tương tác với một chủ đề, các nền tảng có thể tiếp tục đề xuất những nội dung liên quan. Điều này khiến họ dễ bắt gặp những câu chuyện tương tự ngay cả khi không chủ động tìm kiếm.

Không chỉ tiêu tốn thời gian, việc liên tục tiếp nhận những thông tin tiêu cực còn có thể ảnh hưởng đến cách người xem nhìn nhận cuộc sống xung quanh. Khi thường xuyên bắt gặp những vụ việc đáng lo ngại, người dùng dễ có cảm giác các nguy cơ ấy đang xuất hiện ở khắp nơi, dù những nội dung trên mạng xã hội không phản ánh đầy đủ bức tranh đời sống.

Từ nhu cầu cập nhật tin tức, không ít người vô tình rơi vào vòng lặp: càng xem càng lo lắng, nhưng chính sự lo lắng ấy lại thôi thúc họ tiếp tục tìm kiếm thông tin.

Khi đặt điện thoại xuống cũng là một lựa chọn

Sau nhiều đêm thức khuya, Thùy Linh bắt đầu nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian cho những câu chuyện trên mạng. Cô thử thay đổi bằng cách tắt thông báo của một số ứng dụng, hạn chế sử dụng điện thoại trước giờ ngủ và dành thời gian cho những sở thích khác như đọc sách, nghe nhạc.

Những ngày đầu, cô vẫn có cảm giác muốn mở điện thoại để kiểm tra xem có thông tin gì mới. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục lướt mạng, cô cố gắng chỉ theo dõi những nội dung thực sự cần thiết.

Đức Anh cũng bắt đầu điều chỉnh cách tiếp nhận thông tin. Thay vì xem hàng loạt video ngắn và đọc những bình luận trái chiều, anh ưu tiên theo dõi các nguồn tin chính thống để nắm bắt nội dung sự việc. Với những câu chuyện không thực sự cần thiết, Hoàng lựa chọn bỏ qua thay vì tìm hiểu đến cùng.

Từ những trải nghiệm của Thùy Linh và Đức Anh, có thể thấy việc tiếp nhận tin tức thiếu chọn lọc không chỉ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà còn tác động đến tâm trạng và khả năng tập trung. Điều này đặt ra yêu cầu mỗi người cần chủ động hơn trong việc lựa chọn nguồn tin, kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội, tránh để nhu cầu cập nhật thông tin trở thành thói quen khó kiểm soát.