Khi người thầy và người học cùng bước vào đời sống mỹ thuật đương đại

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm 'Hòa sắc - Hội nhập'.

Triển lãm mỹ thuật quốc tế “Hòa sắc - Hội nhập” do Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức diễn ra chiều 5/11, quy tụ các tác giả trong và ngoài nước, từ giảng viên, họa sĩ, nhà nghiên cứu đến học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Phát biểu tại triển lãm, PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết đây là lần thứ triển lãm được tổ chức với sự phối hợp của các đối tác quốc tế và quy tụ đông đảo tác giả.

Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, với một trường sư phạm nghệ thuật, sáng tác là nền tảng của hoạt động giảng dạy. Khi người thầy có tác phẩm, lời giảng có thêm sức thuyết phục; người học cũng cần được tiếp cận đời sống mỹ thuật đương đại ngay trong quá trình học tập.

Vì vậy, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn gắn với công tác đào tạo. Mỗi tác giả giới thiệu một tác phẩm tiêu biểu cho quá trình sáng tác. Nhiều tác phẩm từng được ghi nhận tại các giải thưởng, triển lãm, cuộc thi mỹ thuật trong nước và quốc tế.

PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, phát biểu khai mạc Triển lãm.

Đáng chú ý, tại triển lãm, tác phẩm của giảng viên được trưng bày cùng tác phẩm của người học. Qua đó, tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo và sinh viên cùng trao đổi, tiếp nối kinh nghiệm sáng tác, cách nhìn nghệ thuật và trách nhiệm với bản sắc văn hóa dân tộc.

Triển lãm đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà giáo Việt Nam với các đối tác quốc tế, thúc đẩy kết nối trong sáng tác và đào tạo mỹ thuật.

Theo họa sĩ Đào Quốc Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, các chất liệu truyền thống như: sơn dầu, sơn mài, lụa vẫn giữ vai trò chủ đạo tại triển lãm. Bên cạnh đó, đồ họa, tranh in tiếp tục cho thấy sự phong phú, đa dạng trong cách thể hiện.

Giảng viên, sinh viên và các đại biểu tham quan Triển lãm.

Phần lớn tác phẩm hướng về quê hương, đất nước hoặc phản ánh nhịp sống đô thị với những cảm xúc chân thành. Họa sĩ Đào Quốc Huy cho rằng, các tác giả, đặc biệt là sinh viên, cần mạnh dạn đi sâu vào đời sống đương đại, nắm bắt những chuyển động mới của xã hội để tạo nên những tác phẩm mang hơi thở thời đại.

Ông cũng đánh giá cao việc các nghệ sĩ trẻ tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống bằng tư duy sáng tạo hiện đại, đồng thời có những thử nghiệm với vật liệu mới và nghệ thuật số.

Họa sĩ Đào Quốc Huy chia sẻ tại Triển lãm.

Theo họa sĩ Đào Quốc Huy, chất liệu, công nghệ hay đề tài chỉ là phương tiện của nghệ thuật. Giá trị cốt lõi vẫn nằm ở cảm xúc chân thật, ý tưởng, ngôn ngữ nghệ thuật và dấu ấn riêng của người nghệ sĩ.

“Trong bối cảnh AI có thể tạo ra hình ảnh và nội dung nhanh chóng, yếu tố con người, cảm xúc và trải nghiệm cá nhân càng trở nên quan trọng, tạo nên giá trị khác biệt và dấu ấn riêng của tác phẩm” - họa sĩ Đào Quốc Huy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, việc triển khai các Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.

Thứ trưởng đề nghị, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hướng tới trở thành cơ sở dẫn đầu trong khối các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật; đồng thời, bên cạnh đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực nghệ thuật phục vụ công nghiệp văn hóa.

Nhà trường được kỳ vọng đẩy mạnh nghiên cứu giáo dục nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, gắn với công bố quốc tế; đồng thời phát huy vai trò chủ trì Câu lạc bộ các trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật để chia sẻ chương trình, học liệu, đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong toàn hệ thống.

Đại biểu, nghệ sĩ thích thú với các tranh, ảnh được trưng bày tại Triển lãm.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng phối hợp với Bộ GD&ĐT và Nhà trường, tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các triển lãm, liên hoan, chương trình nghệ thuật, dự án di sản; thúc đẩy liên kết giữa Nhà trường với các cơ sở đào tạo, bảo tàng, nhà hát và đơn vị nghệ thuật.