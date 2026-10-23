Khi người thầy trở thành lực lượng tiên phong phòng ngừa ma túy

Sáng 23/10, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà Thư viện của Nhà trường. Công trình do Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố và Ban Chỉ đạo 26 phường Chợ Quán thực hiện; với sự đồng hành của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên thành phố cùng các tổ chức, cá nhân tâm huyết với công tác phòng, chống ma túy.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Người tham quan được tiếp cận hệ thống mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, những phương thức, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống và các thông tin cảnh báo về tác hại, hậu quả pháp lý.

Những nội dung được thể hiện sinh động qua mô hình trực quan, infographic, video tuyên truyền và các sản phẩm truyền thông số. Thông qua mã QR, học sinh, sinh viên có thể chủ động tra cứu tài liệu, tìm hiểu kiến thức, tham gia hoạt động tương tác và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mô hình hướng người học đến khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và hình thành kỹ năng tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy.

Điểm khác biệt là tư duy tổ chức: ngành sư phạm không còn chỉ là nơi tiếp nhận hoạt động tuyên truyền, mà chủ động tham gia xây dựng phương thức giáo dục phòng ngừa ma túy bằng chính thế mạnh đào tạo con người.

Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà Thư viện của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 640 kg ma túy tổng hợp, 518 kg cần sa và gần 15 kg heroin. Đáng chú ý, đã triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng.

Khi ma túy ngày càng được ngụy trang tinh vi trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, cùng những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội, việc phòng ngừa không thể chỉ dừng lại ở những lời cảnh báo. Người trẻ cần được trang bị kiến thức thực tế, kỹ năng nhận diện, từ chối và tự bảo vệ bản thân.

Các đại biểu và các em học sinh, sinh viên tham quan “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động, tâm huyết của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong việc kết nối các nguồn lực xây dựng công trình.

Điểm đáng chú ý là sự kết hợp thế mạnh giữa các lực lượng, mỗi ngành chủ động phát huy thế mạnh để cùng tạo nên sức mạnh phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Các thông tin cũng như các mẫu vật mô phỏng các loại ma túy tại “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phối hợp Nhà trường cập nhật thông tin về các loại ma túy mới, cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên, tổ chức hoạt động trải nghiệm và tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy. Đặc biệt, hai đơn vị định hướng từng bước xây dựng đội ngũ sinh viên sư phạm nòng cốt, đưa kiến thức phòng ngừa đến với học sinh thông qua các đợt thực tập, hoạt động ngoại khóa và chương trình tình nguyện.

Từ giảng đường sư phạm, TP Hồ Chí Minh đang mở rộng mặt trận phòng, chống ma túy bằng một cách làm sáng tạo, bền vững: không chỉ quyết liệt ngăn chặn tội phạm, mà còn chủ động bồi đắp tri thức, bản lĩnh cho thế hệ trẻ, để ma túy không có cơ hội xâm nhập ngay từ đầu.