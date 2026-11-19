Bởi đôi khi, chỉ một phút nóng giận, một hành động chưa thực sự đúng mực, hay thậm chí một tình huống sư phạm bị cắt xén khỏi bối cảnh ban đầu, cũng có thể trở thành đề tài ồn ào trên mạng xã hội. Một đoạn video được ghi lại, lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận phán xét. Và rồi, danh dự, uy tín, thậm chí cả sự nghiệp của một giáo viên có thể bị đặt trước sóng gió.

Điều đáng nói là, không ít phụ huynh ngày nay từng trưởng thành trong một môi trường giáo dục rất nghiêm khắc. Họ từng bị thầy cô nhắc nhở, phê bình, thậm chí chịu những hình thức kỷ luật mà ngày nay nhiều người không thể chấp nhận. Vậy nhưng khi trở thành cha mẹ, họ lại có xu hướng bao bọc con cái quá mức, đôi khi không chấp nhận bất cứ sự không hài lòng nào mà con mình phải trải qua ở trường học.

Chỉ một lời nhắc nhở khiến con buồn, một lần bị phê bình trước lớp, hay một mâu thuẫn nhỏ giữa thầy và trò cũng có thể bị đẩy thành câu chuyện lớn. Từ một sự việc cần được trao đổi giữa gia đình và nhà trường, nó có thể nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nơi người ta sẵn sàng kết luận trước khi tìm hiểu đầy đủ sự thật.

Cũng từ đó, một nghịch lý xuất hiện: giáo viên được kỳ vọng phải nghiêm khắc để giáo dục học sinh, nhưng lại luôn phải dè chừng trước phản ứng của phụ huynh. Người thầy muốn rèn học trò vào khuôn phép, nhưng đôi khi lại phải tự hỏi liệu một lời quở trách có khiến mình gặp rắc rối hay không.

Đọc hồi ký của nhiều trí thức Việt Nam trưởng thành từ đầu thế kỷ XX, có thể thấy môi trường học đường ngày ấy rất nghiêm khắc. Thầy giáo giữ vị thế đáng kính, học trò phải tuân thủ kỷ luật, việc học không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện nhân cách, ý chí và tinh thần trách nhiệm.

Từ những mái trường ấy, nhiều thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị đã trưởng thành, đóng góp đáng kể cho đất nước.

Dĩ nhiên, không thể lấy thành tựu của một thế hệ để biện minh cho mọi phương pháp giáo dục trong quá khứ. Đòn roi không phải là thước đo của chất lượng giáo dục, càng không thể đồng nhất bạo lực với sự nghiêm khắc.

Nhưng có một điều đáng suy ngẫm: Chúng ta có thể đã đi khá xa trong việc bảo vệ cảm xúc của trẻ, nhưng liệu đã quan tâm đủ đến việc rèn luyện tính kỷ luật, khả năng chịu trách nhiệm và thái độ tôn trọng người khác?

Cô và trò Trường cấp 3 Phùng Khắc Khoan, TP Hà Nội (Ảnh nhà trường cung cấp)

Gần đây, bộ phim Hàn Quốc mang tên "Bài học đáng đời" đang thu hút sự chú ý với một câu chuyện gây tranh luận: một lực lượng giáo viên đặc biệt được thành lập để đối phó với những học sinh hư hỏng, hỗn láo, coi thường thầy cô và phá vỡ kỷ cương học đường.

Dù chỉ là một tác phẩm điện ảnh và cách giải quyết trong phim có phần cực đoan, nhưng nó chạm đến một vấn đề có thật: Khi quyền uy của người thầy bị thách thức, khi những hành vi vô lễ và chống đối không được chấn chỉnh kịp thời, nhà trường sẽ lấy gì để duy trì kỷ cương?

Tôi cho rằng, giáo dục không thể chỉ có sự vỗ về, bao dung và những lời khuyên nhẹ nhàng. Có những lúc học sinh cần được nhắc nhở nghiêm khắc, có những hành vi phải chịu kỷ luật tương xứng. Một đứa trẻ không thể lớn lên với suy nghĩ rằng mình luôn đúng, rằng mọi hành động của mình đều phải được người lớn dung thứ.

Nhưng nghiêm khắc không có nghĩa là được quyền đánh đập, xúc phạm hay làm tổn thương học trò. Một cái tát có thể khiến đứa trẻ im lặng trong chốc lát, nhưng chưa chắc khiến nó hiểu ra điều đúng sai. Điều cần thiết là một nền giáo dục có kỷ luật thực chất, trong đó giáo viên có đủ thẩm quyền để uốn nắn học sinh, đồng thời phải chịu trách nhiệm về cách hành xử của mình.

Phụ huynh cần bảo vệ con, nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với bao che. Giáo viên cần yêu thương học trò, nhưng yêu thương cũng không có nghĩa là buông lỏng kỷ luật.

Và có lẽ, điều đáng lo nhất của giáo dục hôm nay không phải là giáo viên thiếu những chiếc camera để giám sát học sinh, mà là người thầy đang ngày càng thiếu đi sự tin tưởng và không gian cần thiết để thực hiện thiên chức của mình.

Đừng để mỗi ngày đến trường, học sinh chỉ lo sợ điểm số, còn giáo viên lại lo sợ camera của phụ huynh.

Một nền giáo dục tốt phải bảo vệ được trẻ em, tôn trọng được người thầy và giữ được kỷ cương học đường. Bởi nếu người thầy không còn đủ tự tin để dạy dỗ, còn học trò không được rèn luyện để biết tôn trọng những giới hạn, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn chính là thế hệ tương lai.