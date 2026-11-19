Từ người khách phương xa đến thành viên "Tổ dân phố đoàn kết"

Ngày 19/11, đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh ông Gordy Thomas, quốc tịch Mỹ, biểu diễn văn nghệ trong không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam ở tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi được fanpage Công an phường Thanh Khê chia sẻ.

Clip nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận, đặc biệt là hình ảnh người đàn ông nước ngoài tự tin hòa giọng cùng bà con trong ngày hội của khu dân cư, đã lan tỏa một câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia vượt qua khoảng cách ngôn ngữ và quốc tịch.

Nhân vật trong đoạn clip - ông Thomas Gordon Eugene, tên thường gọi là Gordy Thomas, chia sẻ, thông qua những lần sinh hoạt, giao lưu tại khu dân cư, ông biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm tại địa phương nơi ông lựa chọn sinh sống. Biết ông từng tham gia biểu diễn văn nghệ ở một số chương trình, bà con khu phố đã ngỏ lời mời ông lên sân khấu tham gia.

Ông nhận lời không phải để thể hiện khả năng ca hát, mà đơn giản muốn đóng góp thêm niềm vui cho ngày hội. Theo ông, giai điệu của ca khúc có thể khiến mọi người vui vẻ ngay cả khi không hiểu hết lời bài hát. Điều ông mong muốn là được hòa mình vào không khí chung và góp phần để ngày Hội Đoàn kết thêm ý nghĩa.

Còn trên trang mạng xã hội của Công an phường Thanh Khê, rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự quý mến đối với ông Thomas. Có người nhắn nhủ ông hãy kể lại câu chuyện về Ngày hội Đại đoàn kết của người Việt Nam với bạn bè khi trở về nước. “Thomas có thấy Việt Nam chúng tôi đoàn kết không?”, một người đặt câu hỏi.

Những lời bình luận giản dị không chỉ thể hiện sự thích thú trước một tiết mục văn nghệ, mà còn gửi gắm niềm tự hào về truyền thống đoàn kết và tình cảm thân thiện mà người dân địa phương dành cho du khách, người nước ngoài.

Không phải ai cũng biết, đằng sau khoảnh khắc trên sân khấu là hành trình hơn 8 năm ông Thomas gắn bó với Việt Nam. Cụ thể, vào tháng 8/2018, ông đến Việt Nam với mong muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực âm nhạc và tận hưởng cuộc sống bên biển. Hành trình sinh sống đưa ông đến nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai và TP Hồ Chí Minh.

Năm 2022, ông kết hôn với một phụ nữ quê Quảng Ngãi. Đến tháng 10/2023, gia đình chuyển về sinh sống tại khu vực Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê khi hai con gái bắt đầu theo học tại một trường đại học tại Đà Nẵng. Từ một người mới đến, ông dần trở thành gương mặt quen thuộc trong khu phố, có những mối quan hệ thân tình với hàng xóm và tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.

Hình ảnh ông Gordy Thomas, quốc tịch Mỹ, biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây do Công an phường Thanh Khê chia sẻ đã nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng, mạng xã hội. (ảnh từ Clip CA)

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê cho biết ông Thomas Gordon Eugene là người nước ngoài đang sinh sống tại tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây, có sự gắn bó với các hoạt động của khu dân cư và là mạnh thường quân có đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Không chỉ góp mặt trong những chương trình văn nghệ, ông còn thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, trong đó có những chương trình hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Những đóng góp ấy xuất phát từ mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh trong khả năng của mình.

Ông Thomas đã có hơn 8 năm sinh sống, gắn bó với Việt Nam và xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bồi đắp sức mạnh đoàn kết từ cơ sở

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an phường Thanh Khê cho biết câu chuyện của ông Thomas là một lát cắt sinh động trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn phường Thanh Khê trong tháng 11/2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Tại các khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như biểu diễn văn nghệ, trưng bày sản phẩm văn hóa, thi cắm hoa, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao và bữa cơm đoàn kết. Không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, đây còn là dịp để các địa phương biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, hộ gia đình văn hóa và các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi đau ốm và học sinh vượt khó.

Đặc biệt, thông qua Ngày hội, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở tiếp tục được củng cố và lan tỏa. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ mỗi khu dân cư.

UBMTTQ Việt Nam phường Thanh Khê đã trao tặng ông Thomas danh hiệu “Tấm lòng vàng”, ghi nhận những đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Không chỉ là hoạt động kỷ niệm, Ngày hội còn là dịp để cán bộ và Nhân dân nhìn lại kết quả xây dựng cộng đồng dân cư, đánh giá các phong trào thi đua, cuộc vận động và chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, năm nay, nhiều khu dân cư ra mắt các mô hình thiết thực nhằm xây dựng địa bàn an toàn, văn minh như: “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy” tại Khu dân cư 52 Thanh Khê Đông; mô hình phối hợp xây dựng khu dân cư không có ma túy giai đoạn 2026-2030 tại Khu dân cư 79 Thanh Khê Tây; mô hình “Khu dân cư Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại Khu dân cư 66 Thanh Khê Tây.

Ông Thomas hào hứng hòa mình cùng người dân khu dân cư Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với những khu dân cư có người nước ngoài sinh sống, công tác tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành quy định về cư trú, quản lý lao động và bảo đảm ANTT cũng được chú trọng. Cùng với đó là vận động doanh nghiệp, người lao động và người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì các đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin để kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm an ninh, trật tự mà còn xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để mọi người cùng hòa nhập và đóng góp cho địa phương.

Riêng hình ảnh, clip ông Thomas biểu diễn văn nghệ được đăng tải trên fanpage Công an phường Thanh Khê không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về tình đoàn kết, sự cởi mở và gắn bó giữa những người cùng sinh sống trên một địa bàn, dù khác nhau về ngôn ngữ hay quốc tịch. Từ một tiết mục văn nghệ trong ngày hội khu dân cư, câu chuyện về người nước ngoài hòa mình vào đời sống cộng đồng đã nhận được sự đồng cảm, yêu mến của đông đảo người dân.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, ông Thomas gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Khê và bà con khu dân cư đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp. Ông cũng bày tỏ sẵn lòng đồng hành, hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong thời gian tới. Đáp lại thiện chí ấy, Công an phường Thanh Khê mong muốn tiếp tục phối hợp với ông trong những sản phẩm tuyên truyền, qua đó phát huy sự tham gia của người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn vào các hoạt động chung của cộng đồng.