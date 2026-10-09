Khi người mẫu “hóa tượng” trong thế giới thời trang của Cường Đàm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong không gian Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, những người mẫu không xuất hiện theo cách thường thấy trên sàn diễn. Gương mặt được che bằng mặt nạ, bàn tay giấu trong găng, họ lần lượt bước vào vùng sáng dưới những mái vòm cũ rồi dừng lại, trở thành những hình thể tĩnh giữa không gian triển lãm. Khi chuyển động kết thúc, ranh giới giữa người mẫu và tác phẩm điêu khắc dần mờ nhòa.

Đó là cách Giám đốc Sáng tạo Cường Đàm giới thiệu AETHER, dự án đánh dấu sự trở lại của anh và thương hiệu CDAM sau hai năm kể từ triển lãm Paramount. Ra mắt giới mộ điệu Việt tối qua (ngày 8/10/2026), AETHER đặt 20 thiết kế thời trang cạnh 4 tác phẩm điêu khắc, tạo nên một hành trình thị giác xoay quanh chủ đề “giới hạn mở.”

Thay vì trình diễn theo cấu trúc runway thông thường, các thiết kế được đặt trong mối quan hệ với kiến trúc, ánh sáng và những hình khối điêu khắc. Thời trang vì thế không chỉ được chiêm ngưỡng qua dáng vẻ trang phục trên cơ thể, mà còn qua cách cơ thể chiếm lĩnh không gian, thay đổi trạng thái và tương tác với những vật thể xung quanh.

Từ đường cong cơ thể đến hình khối điêu khắc

Cường Đàm cho biết AETHER được phát triển trong khoảng 18 tháng, là mạch nối tiếp của Inflowing, Rendezvous và Paramount. Nếu những dự án trước lần lượt khai thác mối quan hệ giữa quá khứ và tương lai, không gian thánh đường và đường phố, hay con người với phần bản thể bên trong, thì lần này, nhà thiết kế tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật có cách biểu đạt khác biệt.

Điêu khắc thường gắn với vật thể và trạng thái tĩnh, trong khi thời trang hiện diện qua cơ thể, chuyển động và thời gian. Với AETHER, Cường Đàm tìm điểm chung giữa hai thực hành ở cách tổ chức hình khối, tạo khoảng trống và sử dụng đường cong. Anh chia sẻ: “Giới hạn không phải là điểm kết thúc, mà là điểm dẫn vào những vùng nhận thức mới.”

Ý niệm ấy được thể hiện trước hết qua 4 tác phẩm điêu khắc, bắt đầu từ những hình thái cơ bản như bán cầu, hình thoi đơn và hình thoi đôi. Các cấu trúc có vẻ nghiêm cẩn được phát triển bằng sự thay đổi của đường nét và ánh sáng. Trên bề mặt đồng anodized đen, những đường cong sáng xuất hiện, làm biến đổi cảm nhận về hình khối và tạo ra khoảng không quanh vật thể.

Trong bộ sưu tập 20 thiết kế, đường cong tiếp tục trở thành yếu tố tổ chức phom dáng. Chúng xuất hiện qua những đường cắt mở trên cơ thể, khoảng hở dưới gấu váy, các lớp vải draping mềm rủ hay phần cổ peak lapel có cấu trúc ba chiều. Sự đối lập giữa đường nét dứt khoát và bề mặt mềm mại tạo nên nhịp điệu xuyên suốt các thiết kế.

Bảng màu trải từ đen sâu, trắng ngà đến burgundy, chartreuse green và cerulean blue. Thay vì dựa vào họa tiết cầu kỳ, bộ sưu tập tập trung vào hình dáng, bề mặt và tương quan màu sắc. Các phụ kiện kim loại mang hình thoi dẹt đóng vai trò kết nối hai mảng sáng tạo, đồng thời dẫn mắt người xem theo đường phát triển của vải vóc và phom dáng.

Ánh sáng là một thành phần quan trọng trong cách sắp đặt. Khi chiếu lên bề mặt chất liệu, ánh sáng làm rõ kết cấu vải, nhấn mạnh những đường cắt và biến đổi cảm nhận về hình thể theo từng góc nhìn. Khi mở rộng thành vùng sáng bao quanh người mẫu, nó tạo nên sự tương phản với những khoảng tối của không gian bảo tàng.

Việc người mẫu che mặt và tay cũng làm thay đổi cách người xem tiếp nhận trang phục. Khi lược bớt những dấu hiệu nhận diện cá nhân, sự chú ý chuyển sang tỷ lệ cơ thể, cấu trúc thiết kế và chuyển động. Cơ thể vừa là nơi trang phục hiện diện, vừa trở thành một phần của bố cục thị giác.

“Giới hạn mở” trong ngôn ngữ sáng tạo

Xuất phát điểm từ ngành kiến trúc trước khi chuyển sang thời trang, Cường Đàm xây dựng ngôn ngữ thiết kế dựa trên mối quan hệ giữa cấu trúc và cơ thể. Theo đó, tính dứt khoát của hình khối được đặt cạnh chuyển động mềm mại, còn những cặp đối lập như thần tính và nhân tính, truyền thống và đương đại, sức mạnh và mềm mại tiếp tục xuất hiện trong quá trình tìm kiếm trạng thái cân bằng.

Trong AETHER, “giới hạn mở” được diễn giải bằng những đường biên có khả năng thay đổi theo góc nhìn. Trên tác phẩm điêu khắc, khoảng trống được tạo ra từ cấu trúc hình học và những đường sáng. Trên trang phục, các đường cut-out mở ra những khoảng hở trên cơ thể, trong khi những lớp vải mềm tạo cảm giác chuyển động ngay cả khi người mẫu đứng yên.

Đây cũng là cách bộ sưu tập tiếp tục mối quan tâm của Cường Đàm về “trí tuệ tính nữ” - quan niệm người phụ nữ có thể đồng thời chứa đựng nhiều trạng thái tưởng như đối lập, thay vì bị giới hạn trong những định nghĩa có sẵn. Với CDAM, ý niệm này gắn với hình ảnh người phụ nữ chủ động lựa chọn cách thể hiện bản thân và định hình con đường riêng.

Triển lãm gồm 6 không gian, được tổ chức theo hướng phi tuyến tính. Người xem không đi qua một câu chuyện có trình tự cố định, mà tiếp cận các tác phẩm theo nhịp quan sát của riêng mình. Âm nhạc ambience (loại nhạc điện tử tập trung vào việc tạo ra không gian, bầu không khí và cảm xúc) và cách bài trí tiết chế tạo khoảng lặng để người xem tập trung vào mối quan hệ giữa hình khối, chất liệu và không gian.

Một phòng chiếu tư liệu giới thiệu quá trình phát triển ý tưởng và thực hành sáng tạo, từ thời trang, điêu khắc đến âm nhạc. Điểm kết thúc của hành trình được đặt như một khoảng suy ngẫm cá nhân, nơi người xem tự xác định những giới hạn mình đang đối diện và khả năng vượt qua chúng.

Màn trở lại của Cường Đàm cũng đi cùng định hướng mới: phát triển một hệ sinh thái kết nối các dòng sản phẩm, thực hành nghệ thuật và ngôn ngữ sáng tạo trong cùng một hệ thống.

Tại sự kiện, nhiều gương mặt thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và giải trí như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Văn Mai Hương, Diễm My, Tuyết Lan, Mỹ Anh… có mặt, bên cạnh các doanh nhân và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, điểm đáng quan tâm nhất của AETHER nằm ở cách thời trang được đặt trong một cấu trúc nghệ thuật rộng hơn. Khi người mẫu có thể trở thành tượng, trang phục có thể được nhìn như hình khối và ánh sáng có thể thay đổi cảm nhận về cơ thể, giới hạn giữa các loại hình sáng tạo trở nên linh hoạt hơn.

Với Cường Đàm, đó là hướng tìm tòi tiếp theo sau Paramount: mở rộng cách thời trang được nhìn nhận, từ một sản phẩm để mặc thành một phương thức biểu đạt ý niệm./.