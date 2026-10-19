Khi người làm chè ứng dụng chuyển đổi số

Hợp tác xã Trà an toàn Phú Đô ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Tại vùng chè Vô Tranh, bà con đã chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc, sản xuất chè. Đối với Hợp tác xã (HTX) Trà an toàn Phú Đô, công nghệ số giờ đây không chỉ ứng dụng trong trồng, chăm sóc và sản xuất chè, mà đã được thực hiện trong toàn bộ quá trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Anh Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc HTX Trà an toàn Phú Đô, xã Vô Tranh thông tin: Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng tôi đã nắm bắt cơ hội, chủ động chuyển đổi số trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến gần hơn người tiêu dùng.

Còn ở HXT Chè An toàn Khe Cốc, xã Vô Tranh, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ dừng lại ở quảng bá, giới thiệu hay truy xuất nguồn gốc sản phẩm, HTX còn chủ động ứng dụng các nền tảng số vào việc quản lý vùng trồng.

Ông Tô Văn Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Chè An toàn Khe Cốc chia sẻ: Hiện nay, sản phẩm chè Khe Cốc đã đến được với thị trường trong và ngoài nước. Nhưng để giữ chân được khách hàng chúng tôi phải chứng minh được rằng sản phẩm sạch, an toàn và bảo đảm chất lượng.

Muốn vậy, cần có các ứng dụng công nghệ giúp người mua dễ dàng theo dõi nguồn gốc vùng chè, quy trình chăm sóc theo chuẩn VietGAP hay hữu cơ, cũng như thời gian thu hái sản phẩm. Do đó, HTX đã đưa ứng dụng VNPT Green vào quản lý các vùng trồng chè.

Từ thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đã giúp nông dân nói chung, người làm chè nói riêng nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua việc quản lý, sản xuất và quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số, các sản phẩm chè của Thái Nguyên đã tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Chị Phạm Thị Thủy, Giám đốc HTX Chè Thủy Thuật, xã Đại Phúc cho biết: Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, người làm chè nếu không kịp thích nghi sẽ rất khó tiêu thụ sản phẩm do chính tay mình tạo ra. Do vậy, chúng tôi chủ động ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quá trình khép kín từ vườn đồi đến khâu tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả tích cực.

Chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách sản xuất, kinh doanh chè. Từ sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, người làm chè dần chuyển sang sản xuất theo quy trình, quản lý bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối trực tiếp với thị trường.

Cùng với việc làm chủ kỹ thuật, họ từng bước trở thành “nông dân số”, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa hương chè đặc sản Thái Nguyên vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.