Khi người đứng đầu phát huy trách nhiệm

Sâu sát cơ sở

Triển khai Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 9/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Vĩnh Hoàng đã tập trung thực hiện đồng bộ công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở, địa phương kiên trì phương châm: “Bám sát thực tiễn, lắng nghe cơ sở, giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh”, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Theo đó, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Các kiến nghị, phản ánh của người dân được tiếp nhận, xem xét trên tinh thần cầu thị, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Hoàng trực tiếp về cơ sở tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm - Ảnh: P.V

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hoàng Nguyễn Thị Hương cho biết: “Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi xác định người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, nhất là những vụ việc liên quan đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, Bí thư cấp ủy đã cùng chính quyền và các bộ phận liên quan trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại để nghe người dân phản ánh, tìm hiểu nguyên nhân và thống nhất hướng giải quyết. Quan điểm của chúng tôi là việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, có kết quả cụ thể; việc vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất cấp trên, không để người dân chờ đợi hoặc kiến nghị kéo dài”.

Đối thoại và hành động

Một trong những minh chứng rõ nét cho tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy xã Vĩnh Hoàng là quá trình thực hiện GPMB dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.731 tỉ đồng, chiều dài khoảng 48km, đi qua 8 xã, phường trên địa bàn tỉnh; riêng đoạn tuyến qua xã Vĩnh Hoàng dài 11,9km.

Với phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà cửa và đời sống người dân, quá trình triển khai GPMB từng phát sinh vướng mắc cục bộ tại 5 vị trí với tổng chiều dài khoảng 130m. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động và tháo gỡ từng trường hợp cụ thể.

Bám sát Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về xử lý dứt điểm các tồn tại GPMB, địa phương tăng cường kiểm tra thực địa, phân công cán bộ phụ trách, trực tiếp gặp gỡ các hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phối hợp rà soát, giải thích, giải quyết theo quy định.

Công tác vận động không dừng ở tuyên truyền một chiều mà gắn với đối thoại, lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Qua đó, từng bước tháo gỡ những băn khoăn, tạo sự thống nhất giữa chủ trương của địa phương với quyền lợi, nguyện vọng của các hộ bị ảnh hưởng.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, vai trò của tổ chức đảng ở khu dân cư và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên được phát huy rõ nét. Bí thư Chi bộ Bắc Vĩnh Thái Nguyễn Thị Bích Thơi chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện GPMB, Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhất là đối với những vị trí còn khó khăn, vướng mắc. Chi bộ bám sát chủ trương của cấp trên, phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Chúng tôi luôn xác định, muốn người dân đồng thuận thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, nắm chắc chủ trương, chính sách để giải thích rõ ràng, thấu đáo cho bà con. Đối với những hộ còn băn khoăn, chi bộ phối hợp với chính quyền kiên trì gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp kiến nghị, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai”.

Thực tiễn tại Vĩnh Hoàng cho thấy, để giải quyết hiệu quả những khâu khó, việc khó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Không dừng lại ở việc ban hành chủ trương hay phân công nhiệm vụ, người đứng đầu đã trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt từng vướng mắc, đối thoại với người dân và chỉ đạo giải quyết từng trường hợp cụ thể. Khi cấp ủy thực sự sâu sát, chính quyền quyết liệt hành động, cán bộ, đảng viên gương mẫu và người dân đồng lòng, những điểm nghẽn từ cơ sở sẽ được tháo gỡ, tạo động lực thúc đẩy địa phương phát triển.

Sự hài lòng của Nhân dân

Thực tế tại thôn Bắc Vĩnh Thái cho thấy, công tác vận động GPMB không hề đơn giản khi có 12 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó một số hộ phải bàn giao hơn 1.000m² đất ở cùng toàn bộ nhà cửa. Với người dân, việc rời nơi ở đã gắn bó lâu đời để chuyển đến khu tái định cư mới không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn liên quan đến tình cảm, nếp sinh hoạt và cuộc sống lâu dài.

Bởi vậy, bên cạnh tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền và chi bộ khu dân cư đã chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp đối thoại, giải đáp từng kiến nghị, từng bước tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc. Các hộ dân được thông tin, giải thích về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ; những kiến nghị liên quan đến quyền lợi được quan tâm xem xét. Đặc biệt, việc thực hiện các cam kết tại các buổi đối thoại, cùng với hạ tầng khu tái định cư từng bước hoàn thiện, đã góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lưu, ở thôn Bắc Vĩnh Thái phấn khởi cho hay: “Gia đình và bà con trong thôn đều nhận thức đây là dự án lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển của quê hương nên rất đồng tình, ủng hộ. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thấy cán bộ xã, thôn vào cuộc rất quyết liệt, thường xuyên gặp gỡ, giải thích và lắng nghe ý kiến của người dân. Những vấn đề bà con kiến nghị được quan tâm giải quyết, khu tái định cư cũng đang dần hoàn thiện nên người dân rất phấn khởi, đồng thuận cao”.

Sự đồng thuận của người dân được thể hiện bằng hành động cụ thể trong bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công. Đến nay, xã Vĩnh Hoàng đã hoàn thành GPMB, bàn giao 100% diện tích mặt bằng thuộc phạm vi dự án, trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này trên toàn tuyến. Tại khu vực dự án, hoạt động thi công đang được triển khai khẩn trương; những ngôi nhà mới tại khu tái định cư cũng dần hoàn thiện, mở ra diện mạo mới khang trang cho khu dân cư vùng biển.