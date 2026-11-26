Đưa sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử

Quay video, livestream, vận hành gian hàng trực tuyến đang dần trở thành những kỹ năng kinh doanh quen thuộc của người dân tại các làng nghề Hà Nội. Với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và sự đồng hành của nền tảng số, những “chợ số” từng bước hình thành, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Tại xã Phượng Dực, chương trình “Phượng Dực vươn mình” phối hợp TikTok Shop triển khai từ tháng 6/2026 đã đào tạo 80 nhà bán hàng và nhà tiếp thị liên kết. Hơn 50% số người tham gia có khả năng kinh doanh độc lập và tăng trưởng. Điển hình, cơ sở Mây tre An Phú đã bán gần 22.000 sản phẩm trên TikTok Shop chỉ trong 3 tháng.

Tại xã Bát Tràng, chương trình “Bát Tràng vươn mình” triển khai từ tháng 7/2026 không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ mà còn giúp nghệ nhân quảng bá kỹ nghệ chế tác, bản sắc văn hóa và giá trị sản phẩm gốm. Tiếp đó, ngày 18/11, UBND xã Chương Dương tổ chức tập huấn kỹ năng vận hành gian hàng trên TikTok Shop cho các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh.

Tại xã Bát Tràng, chương trình “Bát Tràng vươn mình” triển khai từ tháng 7/2026 không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ mà còn giúp nghệ nhân quảng bá kỹ nghệ chế tác, bản sắc văn hóa và giá trị sản phẩm gốm.

Sức lan tỏa của thương mại điện tử còn được thể hiện qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội. Theo đó, 126/126 xã, phường đã tổ chức 1.695 buổi livestream, giới thiệu 7.017 sản phẩm, dịch vụ; đưa 5.192 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiềm năng lên sàn thương mại điện tử, gấp 8,2 lần chỉ tiêu.

Kết quả này cho thấy sự đổi mới trong phương thức xúc tiến thương mại, với vai trò ngày càng chủ động của chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người dân tham gia kinh tế số.

Kiến tạo hệ sinh thái thương mại điện tử từ cơ sở

Với khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, cùng lợi thế dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, Hà Nội có nguồn lực sản phẩm phong phú để phát triển thương mại điện tử. Cụ thể hóa Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, ngày 5/3/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND và Kế hoạch số 84/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử chiếm 17-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; 80% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với nền tảng TikTok Shop và các đơn vị liên quan triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, xây dựng kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, gắn hoạt động quảng bá với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.

Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với nền tảng TikTok Shop và các đơn vị liên quan triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, xây dựng kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Ảnh: Thu Trang

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Cơ quan quản lý có vai trò xây dựng tiêu chí, kết nối nguồn lực và hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh số. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trực tiếp vận hành gian hàng, chịu trách nhiệm về sản phẩm, đơn hàng, giao nhận và chất lượng phục vụ. Trên cơ sở đó, Sở định hướng mỗi xã, phường lựa chọn sản phẩm, ngành hàng có lợi thế để tổ chức hỗ trợ phù hợp với điều kiện sản xuất và tiêu thụ tại địa phương.

Đồng hành với thành phố, TikTok Shop triển khai chương trình “Hà Nội vươn mình” hướng tới nhân rộng mô hình “Xã thương mại điện tử” phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop cho biết, TikTok Shop định hướng mô hình “Xã thương mại điện tử” không chỉ dừng ở việc hỗ trợ mở gian hàng trực tuyến, mà hướng tới trang bị cho cộng đồng kinh doanh địa phương các kỹ năng về xây dựng thương hiệu, sản xuất nội dung, livestream, vận hành gian hàng và kết nối với nhà sáng tạo.

"Đây được xem là nền tảng để các xã, phường chủ động phát triển những sản phẩm phù hợp với thế mạnh địa phương và từng bước đưa sản phẩm đến thị trường rộng lớn hơn", bà Trần Thị Tân nhấn mạnh.

Để hỗ trợ các nhà bán hàng lên nền tảng, theo bà Trần Thị Tân, các nhà bán hàng tại Hà Nội mới tham gia nền tảng trong quý IV/2026 có cơ hội nhận gói hỗ trợ lên tới 200 triệu đồng/đơn vị, bao gồm miễn phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày, tín dụng quảng cáo, voucher ưu đãi và các chiến dịch thúc đẩy tiêu thụ cuối năm.

Tạo sức bật mới cho kinh tế địa phương

Cùng với việc nâng cao năng lực kinh doanh, Hà Nội đang từng bước tháo gỡ rào cản về chi phí gia nhập thị trường số. Thực hiện Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội triển khai gói hỗ trợ 50 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử, với mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí.

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, mức hỗ trợ tối đa đối với hộ kinh doanh là 20 triệu đồng; doanh nghiệp siêu nhỏ là 30 triệu đồng; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng.

Hướng đi của Hà Nội phù hợp với định hướng chung của ngành Công Thương về thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương, phấn đấu đến năm 2030 có 60% số xã có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số” nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử từ cấp cơ sở. Ảnh: Cấn Dũng

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu này, ngày 11/11 vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Xã thương mại điện tử toàn quốc với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, TikTok Shop tổ chức. Hội nghị có sự tham gia của các bộ, ngành, hiệp hội, 34 tỉnh, thành phố, đồng thời kết nối hơn 1.000 điểm cầu tại các xã, phường trên cả nước.

Với quy mô kết nối sâu rộng tới chính quyền cơ sở, hội nghị nhằm tạo cú hích mạnh mẽ trong việc đưa thương mại điện tử trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương, chuyển từ những mô hình thí điểm đơn lẻ sang triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Qua đó, phát huy vai trò chủ động của chính quyền cấp xã, huy động sự đồng hành của các doanh nghiệp nền tảng, khai mở không gian thị trường cho nông sản, đặc sản và sản phẩm làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ cơ sở.

Theo Bộ Công Thương, kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử; 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Các địa phương ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng đóng góp 50% giá trị giao dịch bán lẻ trực tuyến tới người tiêu dùng cả nước.