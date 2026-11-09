Khi người dân thay đổi nếp nghĩ...

Tại bản Yên Hợp, những đổi thay trong cuộc sống của gia đình chị Cao Thị Liên, người Rục, là minh chứng cho hiệu quả của việc hỗ trợ người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Nằm gần cuối bản, gia đình chị Liên trước đây gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Lối đi vào nhà chật hẹp, phải đi vòng qua vườn hàng xóm mới đưa được xe máy vào. Khuôn viên nhà ở chưa được sắp xếp gọn gàng, cây tạp mọc um tùm, vật nuôi thả rông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Từ khi được cán bộ địa phương quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ, gia đình chị từng bước chỉnh trang khuôn viên, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Không chỉ thay đổi diện mạo khuôn viên, gia đình chị Liên còn bắt đầu xây dựng thói quen chủ động sản xuất thực phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày. Khoảnh vườn nhỏ trước nhà được rào chắn, phân chia thành từng luống ngay ngắn, trồng nhiều loại rau xanh, khoai lang, mướp đắng... Những luống rau xanh mướt đang dần thay thế hình ảnh khu vườn cây tạp trước đây.

Gia đình chị Cao Thị Liên (bên trái), người Rục tại bản Yên Hợp chủ động sản xuất thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày - Ảnh: X.P

Chị Liên chia sẻ, trước đây, gia đình chủ yếu phải mua rau hoặc vào rừng hái về ăn. Mấy tháng nay, được hướng dẫn cách cải tạo đất, làm vườn, chị đã biết tận dụng diện tích quanh nhà để trồng rau. Khi thu hoạch, chị tiếp tục giữ lại phần gốc để nhân giống, trồng thành những luống mới, vừa tiết kiệm chi phí vừa có nguồn thực phẩm thường xuyên.

Những thay đổi tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số như gia đình chị Liên. Thông qua việc chủ động sản xuất thực phẩm phục vụ sinh hoạt, gia đình chị đang từng bước hình thành nếp sống mới, nâng cao chất lượng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Nếu như gia đình chị Liên bắt đầu cải thiện cuộc sống từ việc phát triển vườn rau, chỉnh trang nhà cửa thì anh Đinh Xuân Bốn, ở thôn 4 Yên Thọ, xã Kim Phú lại lựa chọn hướng phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, tận dụng lợi thế đất đai vùng đồi núi để mở rộng sản xuất.

Những năm gần đây, nhờ được tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và nguồn vốn ưu đãi từ chính quyền các cấp, anh Bốn mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi với nhiều loại gia súc, gia cầm như lợn, bò, gà... Qua từng năm, quy mô sản xuất được mở rộng, kinh nghiệm chăn nuôi ngày càng tích lũy, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước thoát nghèo.

Không dừng lại ở những vật nuôi truyền thống, anh Bốn còn chủ động tìm hiểu, thử nghiệm các mô hình chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao như nuôi nhím, hươu lấy nhung. Anh Bốn cho hay, để chăn nuôi hiệu quả, điều quan trọng là phải lựa chọn vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đồng thời biết tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, giảm chi phí đầu tư. Trong quá trình sản xuất, anh áp dụng phương thức lấy ngắn nuôi dài, kết hợp các loại vật nuôi có chu kỳ sinh trưởng khác nhau để duy trì nguồn thu và chủ động tái đầu tư.

Trong đó, các vật nuôi truyền thống mang lại nguồn thu luân phiên quanh năm, tạo vốn để phát triển những vật nuôi cần thời gian chăm sóc dài hơn, vốn đầu tư lớn hơn nhưng có giá trị kinh tế cao. Đối với đàn hươu lấy nhung, mỗi năm gia đình anh khai thác hai lần, với giá bán khoảng 12 triệu đồng/kg. Đây là nguồn thu có triển vọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của mô hình trang trại tổng hợp.

Thực tế từ các mô hình ở Kim Phú cho thấy, phát triển kinh tế hộ đang từng bước trở thành hướng đi thiết thực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tùy điều kiện và khả năng của từng gia đình, người dân đã chủ động lựa chọn cách làm phù hợp. Quan trọng nhất chính là sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần chủ động của người dân. Khi không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà biết tận dụng đất đai, lao động, nguồn lực sẵn có để tổ chức sản xuất, mỗi hộ gia đình sẽ có thêm cơ hội cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Nguyễn Hữu Thọ cho biết thêm, khi nội lực của từng gia đình được khơi dậy và phát huy, kinh tế hộ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hộ hiệu quả, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là những giải pháp quan trọng để Kim Phú khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế địa phương.