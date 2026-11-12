Khi người dân đồng thuận tháo dỡ công trình vi phạm
Từng là nơi sản xuất, kinh doanh, gắn bó với sinh kế của nhiều gia đình suốt hàng chục năm, những nhà xưởng trên đất nông nghiệp tại xã Ô Diên đang dần được tháo dỡ. Phía sau những khung nhà xưởng được hạ xuống là câu chuyện về sự thay đổi trong nhận thức, sự đồng thuận của người dân và quyết tâm lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng của chính quyền địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-nguoi-dan-dong-thuan-thao-do-cong-trinh-vi-pham-246261112112505091.htm