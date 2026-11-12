Khi người dân đồng thuận tháo dỡ công trình vi phạm

Việc điều chỉnh hơn 40 km² diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lợi của 1.057 người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách chuyển tiếp, tránh gián đoạn sinh kế, chồng chéo quy hoạch và phát sinh thủ tục hành chính.