Sự đồng thuận của người dân cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước đã góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiến đất mở đường, tạo diện mạo mới cho quê hương

Toàn xã Thủ Thừa có 36 tuyến đường ấp, ngõ, xóm với tổng chiều dài 61,96km đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng hoặc nhựa.

Trên tuyến đường giao thông nông thôn dài khoảng 4 km tại ấp Bình Thạnh 1, xã Thủ Thừa, công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đang được triển khai. Mặt đường cũ rộng 3m được mở rộng thêm mỗi bên 1m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng thi công.

Đây là tuyến đường từng được bê tông hóa vào năm 2014 với sự đóng góp kinh phí của người dân. Sau hơn 10 năm sử dụng, trước nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản ngày càng tăng, việc nâng cấp, mở rộng đường trở thành yêu cầu thiết thực.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư ấp Bình Thạnh 1 cho biết, chủ trương mở rộng đường nhận được sự đồng tình của đa số người dân. Trong quá trình thực hiện, địa phương chú trọng công khai thông tin, tài chính để người dân nắm rõ cùng tham gia giám sát.

Theo ông Nam, năm 2026, có khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và tham gia hiến đất. Đối với những hộ còn băn khoăn, địa phương tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu mục đích và lợi ích lâu dài của công trình.

“Chúng tôi xác định muốn làm được phải tạo sự đồng thuận trong dân. Với những hộ chưa thống nhất, địa phương tiếp tục vận động, lắng nghe và giải thích để bà con hiểu. Khi người dân nhận thấy đây là công trình phục vụ chính mình và cộng đồng sẽ tự giác tham gia”, ông Nam chia sẻ.

Ông Trịnh Trung Thắm tại ấp Bình Thạnh 1 (đứng thứ 2, từ phải sang) đã tự nguyện hiến hơn 100m đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn.

Là một trong những hộ hiến đất mở rộng đường, ông Trịnh Trung Thắm, ngụ ấp Bình Thạnh 1 đã tự nguyện hiến vào khoảng 1m, với chiều dài đất ruộng hơn 100m.

Ông Thắm cho biết, trước đây, đường nhỏ, việc vận chuyển lúa và đi lại gặp nhiều khó khăn. Nay đường được mở rộng, xe ô tô 4 chỗ có thể dễ dàng tránh nhau, việc vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Nhà nước đầu tư kinh phí làm đường, người dân hiến đất nên gia đình rất đồng tình. Đường làm xong sẽ được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Có hệ thống chiếu sáng, người dân đi lại yên tâm và an toàn hơn vào buổi tối.

Không riêng ấp Bình Thạnh 1, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thủ Thừa đang từng bước được hoàn thiện. Các tuyến đường trục ấp, ngõ, xóm cơ bản được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; hệ thống chiếu sáng được quan tâm đầu tư. Địa phương tiếp tục rà soát, nâng cấp các tuyến đường, hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất của người dân.

Hoàn thiện các tiêu chí, hướng đến nông thôn mới hiện đại

Cán bộ ấp Bình Thạnh 1 thường xuyên gần dân, lắng nghe và giải thích để dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, xã Thủ Thừa tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Mục tiêu trong năm 2026 là phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, tiêu chí giao thông nông thôn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Toàn xã có 22 tuyến đường xã, với tổng chiều dài 15,996 km. Qua rà soát, 22/22 tuyến được thống kê, đánh giá theo yêu cầu cấp kỹ thuật đường đô thị tại Tiêu chuẩn quốc gia, đạt 100%, trong đó, có 14,541km được trồng cây xanh, tương đương 90,9%.

Đối với đường trục ấp, ngõ, xóm, toàn xã có 36 tuyến với tổng chiều dài 61,96km đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng hoặc nhựa, đạt 100%. Công tác bảo trì đường giao thông cũng được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời sửa chữa những vị trí hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Người dân Thủ Thừa chủ động dời hàng rào vào trong, tạo mặt bằng thi công công trình.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, xã chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả điều tra cho thấy, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5,396 triệu đồng/người/tháng; năm 2026 đạt 6,022 triệu đồng/người/tháng, tương đương 72,27 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng thu nhập đạt 11,61%, vượt mục tiêu 11% đề ra.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2026 của xã là gần 62 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 19,2 tỷ đồng, chiếm 31,13%; ngân sách tỉnh hơn 583 triệu đồng, chiếm 0,94%; ngân sách xã hơn 42 tỷ đồng, chiếm 67,93%. Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, người dân còn đóng góp thông qua việc hiến đất, ngày công lao động và tham gia giữ gìn các công trình công cộng.

Chủ tịch UBND xã Thủ Thừa Nguyễn Văn Quân cho biết, thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Kinh tế nông thôn có chuyển biến; các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chương trình OCOP, hoạt động hợp tác xã và kinh tế hộ tiếp tục được chú trọng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn. Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 có nhiều nội dung mới khiến địa phương còn lúng túng trong rà soát, đánh giá. Khả năng huy động nguồn lực trong nhân dân cũng còn hạn chế do đời sống của một bộ phận người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập chưa cao.

Ông Nguyễn Văn Quân cho biết, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trong đó, người dân giữ vai trò chủ thể. Những công trình liên quan trực tiếp đến người dân phải được công khai, dân chủ, lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện. Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai chương trình trong thời gian tới.

Thời gian tới, xã Thủ Thừa tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí đã đạt; tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn hạn chế; chú trọng tuyên truyền, phát huy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”... Sự đồng thuận và chủ động tham gia của người dân chính là nền tảng để địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, từng bước hướng đến nông thôn mới hiện đại, phát triển bền vững.