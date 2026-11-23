Từ người chứng kiến đến chủ động cứu giúp

Trong những tình huống khẩn cấp, người có mặt đầu tiên bên cạnh nạn nhân thường không phải là bác sĩ hay nhân viên y tế, mà chính là những người dân xung quanh. Tuy nhiên, giữa mong muốn giúp đỡ và khả năng hành động đúng cách vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.

Từ nhận thức đó, việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Ngày Cộng đồng 2026 và ra mắt Chương trình “Người Gần Nhất” mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ hướng tới phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu, chương trình còn đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng biết quan tâm, biết kết nối và sẵn sàng hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Đội ngũ y tế hướng dẫn thực hành sơ cứu kỹ thuật ép tim cơ bản tại chương trình "Người Gần Nhất". Ảnh" vtv.vn

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. Một vụ tai nạn giao thông, một người đột ngột ngất xỉu nơi công cộng, một sự cố sức khỏe trong trường học hay tại nơi làm việc... đều có thể xảy ra mà không báo trước. Trong những thời điểm ấy, phản ứng của những người xung quanh có thể đóng vai trò quan trọng đối với cơ hội được hỗ trợ kịp thời của nạn nhân.

Thực tế, không ít người khi chứng kiến tai nạn thường rơi vào trạng thái lúng túng, hoảng sợ, không biết nên làm gì. Có người muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu; có người chỉ đứng nhìn, chờ lực lượng chức năng hoặc nhân viên y tế đến; thậm chí, có trường hợp vì thiếu kiến thức mà tự ý di chuyển nạn nhân, thực hiện những thao tác không phù hợp, vô tình khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều đó cho thấy, lòng tốt và sự nhiệt tình là chưa đủ. Trong những tình huống liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, sự giúp đỡ cần đi cùng kiến thức và kỹ năng. Một hành động xuất phát từ thiện ý nhưng thiếu hiểu biết đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí gây nguy hiểm cho cả người hỗ trợ lẫn người gặp nạn.

Bởi vậy, trang bị kiến thức sơ cấp cứu cơ bản cho cộng đồng cần được nhìn nhận như một kỹ năng sống thiết yếu, tương tự những kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ứng phó với các tình huống nguy hiểm khác.

Một người dân biết cách nhận diện tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho bản thân và hiện trường, gọi trợ giúp chuyên môn, thực hiện những biện pháp sơ cứu phù hợp với kiến thức đã được huấn luyện có thể trở thành sự hỗ trợ quý giá đối với nạn nhân trong thời gian chờ lực lượng y tế.

Quan trọng hơn, khi được trang bị kiến thức, mỗi người sẽ bớt lúng túng, hoảng loạn trước những tình huống bất ngờ. Họ không còn chỉ là người đứng nhìn sự việc diễn ra mà có thể chủ động thực hiện những hành động cần thiết trong phạm vi khả năng của mình.

Để lòng tốt không dừng lại ở sự cảm thông

Một xã hội nhân ái không chỉ được đánh giá qua sự sẻ chia, những lời động viên hay các hoạt động thiện nguyện, mà còn thể hiện ở khả năng mỗi người sẵn sàng hành động khi người khác cần giúp đỡ.

Trong một tình huống tai nạn, đôi khi điều nạn nhân cần không phải là những hành động lớn lao, mà là sự bình tĩnh của người bên cạnh, một cuộc gọi cấp cứu kịp thời hay sự hỗ trợ ban đầu đúng phương pháp. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy có thể mang ý nghĩa rất lớn.

Chương trình “Người Gần Nhất” vì thế không chỉ là một hoạt động đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu, mà còn gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn trong xây dựng văn hóa nhân ái: Mỗi người không chỉ có ý thức giúp đỡ người khác mà còn phải biết giúp đỡ như thế nào cho đúng.

Mục tiêu hình thành mạng lưới “Người Gần Nhất”, kết nối những người đã qua đào tạo, tình nguyện viên, huấn luyện viên và các đơn vị đồng hành cũng cho thấy ý nghĩa lâu dài của chương trình. Khi kiến thức được chia sẻ, kỹ năng được phổ cập và những hành động đẹp được ghi nhận, tinh thần nhân ái sẽ có thêm điều kiện để lan tỏa bền vững.

Dẫu vậy, không nên đặt trách nhiệm cứu người lên vai những cá nhân tình cờ có mặt tại hiện trường. Lực lượng y tế chuyên nghiệp vẫn giữ vai trò không thể thay thế. Điều cần hướng tới là xây dựng một cộng đồng biết cách hỗ trợ ban đầu, biết gọi đúng lực lượng, phối hợp đúng cách và không thờ ơ trước những tình huống cần trợ giúp.

Bởi khoảng cách giữa một người đứng nhìn và một người có thể giúp đỡ đôi khi chỉ là kiến thức và kỹ năng được trang bị từ trước. Khi mỗi người dân trở thành một mắt xích có trách nhiệm trong mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, sự nhân ái sẽ không còn chỉ nằm trong ý thức mà được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Và khi ấy, người ở gần nhất cũng có thể trở thành điểm tựa quan trọng trong những phút giây người khác cần được giúp đỡ.