Khi nghị quyết đi vào từng khu dân cư

Từ cách định hướng tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp phường Xuân Hương - Đà Lạt đã và đang tạo điểm nhấn về không gian hoa, công trình hoa chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Từ chủ trương đến những việc làm cụ thể

Tại Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường và 1 đặc khu; toàn tỉnh có 2.773 thôn, tổ dân phố. Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu mới về phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là năng lực nắm địa bàn và giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Thực tiễn tại Lâm Đồng cho thấy, yêu cầu đưa nghị quyết vào cuộc sống ngày càng đòi hỏi sự cụ thể hóa đến từng địa bàn dân cư. Nghị quyết số 03-NQ/TU/2025 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đặt ra yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ở cấp cơ sở, những định hướng ấy được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ gắn với đời sống người dân. Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Nghị quyết số 06-NQ/ĐU/2026 của Đảng ủy phường về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thể hiện quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Trong khi đó, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND/2026 về sắp xếp các tổ dân phố, từ 77 tổ còn 37 tổ, đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn phương thức quản lý, tổ chức hoạt động và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Từ những chủ trương đó, việc phát huy vai trò của chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận càng có ý nghĩa thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc (thứ tư từ trái qua) luôn gần dân để lắng nghe tâm tư và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng cho Nhân dân

Tại Hội nghị đánh giá công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời yêu cầu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ở từng khu dân cư: phải thực sự gần dân, lắng nghe dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và theo dõi đến cùng việc giải quyết những kiến nghị chính đáng từ cơ sở.

Gần dân để làm nên sức sống nghị quyết

Ở mỗi khu dân cư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là những người hiểu khá rõ hoàn cảnh từng hộ gia đình, đặc điểm địa bàn, những vấn đề người dân quan tâm. Lợi thế ấy không thể thay thế bằng bất kỳ văn bản chỉ đạo nào.

Cán bộ tổ dân phố và người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt luôn chú trọng nghiên cứu, vận dụng, góp ý để nghị quyết đi vào cuộc sống

Khi một chủ trương, chính sách mới được triển khai, họ là những người trực tiếp giải thích để người dân hiểu vì sao phải thực hiện, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người ra sao. Khi địa phương vận động Nhân dân chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, họ cũng là những người đi đầu, tạo sự lan tỏa bằng chính uy tín và trách nhiệm của mình.

Bà Hồ Xuân Hương - Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nguyên Tử Lực 1, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Ban Công tác Mặt trận cùng với chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng các tuyến phố nở hoa, những hẻm phố thông thoáng, an toàn; giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - an ninh - an toàn”.

Ông Hồ Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố An Sơn 1 chia sẻ: “Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì trước hết phải làm cho người dân hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Chi bộ không thể chỉ dừng lại ở việc quán triệt chủ trương trong các buổi sinh hoạt mà phải cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của từng hộ dân. Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận có ý nghĩa rất quan trọng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, những kiến nghị vượt thẩm quyền phải kịp thời phản ánh đến cấp trên. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền”.